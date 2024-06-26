Çalışanına tokat atan Ayhan Sicimoğlu hakkında suç duyurusu
Televizyon programcısı, müzisyen ve gezgin Ayhan Sicimoğlu hakkında işten çıkardığı çalışanına tokat attığı gerekçesiyle 'kasten yaralama' suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Tokat attığı görüntünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından açıklama yapan Sicimoğlu, bir kumpas ve şantaj ile karşı karşıya olduğunu ileri sürüp, "Videolar, montaj ve eksiktir. Bana hakaret edilmiş ve iterek kafa ile vurmaya yeltenilmiştir. Video planlanarak çekilmiştir. Bana yapılan fiziki saldırı kısmı yoktur veya çekilmemiştir. 73 yaşındayım, fiili tecavüz karşısında kendimi savunmam gerekti. Polise şikayette bulundum" demişti.
İddiaya göre, Marmaris'te Sicimoğlu, işini beğenmediği gerekçesiyle teknesinde çalışan Samet İşitmezoğlu'nu işten çıkarttı. İddiaya göre, Sicimoğlu, kovduğu personeli İşitmezoğlu'na parasını istemeye geldiğinde tokat attı.