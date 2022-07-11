Cameron Diaz model olmak için gittiği Paris'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptı

Haberler - ntv.com.tr | 11.07.2022 - 09:19
Oyunculuk kariyerine 8 senelik bir aradan sonra geri dönmeye hazırlanan ünlü Hollywood ikonu Cameron Diaz, hayatını değiştiren o rolü oynamadan önce uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığını itiraf etti.
Diaz, başrollerini Jim Carrey ile paylaştığı 'The Mask' (1994) filmi ile kariyerinde yükselişe geçmeden önce Paris ve Fas arasında kilitli bavullarda madde taşıdığını paylaştı.
Genç yaşlarında modellik yaptığını ve bir şekilde hayatta kalmaya çalıştığını belirten 49 yaşındaki oyuncu, Fas'a uyuşturucu taşıdığını söyledi.
Second Life adlı podcast’e konuşan oyuncu, Paris’e taşınmak ve modellik yapmak için para biriktirdiğini ama hiç iş bulamadığını belirtti.
Oyuncu, “Orada bir sene kaldım ve bir gün bile çalışamadım. Hayatımı kurtarmak için bir iş bile bulamadım. Sonra bir iş buldum ama sanırım Fas’a uyuşturucu taşıyan bir kaçakçı oldum” ifadelerini kullandı.
Yasal olmayan yollarla uyuşturucu taşıdığını ilk başta fark etmediğini belirten Diaz'a kendisine kilitli bavullarda ‘kıyafetler’ taşıdığı söylendi.
Elindeki bavullarla Paris'ten Fas'a giden ve yakalanan oyuncu, “Fas’ta gezinen mavi gözlü sarışın bir kızdım. Yırtık pantolon, platform botlar giyiyordum. Hiç güvenli değildi. Onlara ‘Bilmiyorum, bunlar benim değil, kimin olduğunu bilmiyorum’ dedim. Bu benim, Paris’te bulabildiğim tek işti” ifadelerini kullandı.
10 yıllık hapis cezasından kurtulmayı başaran ve bavulları yetkililere bırakan Diaz’ın şansı Los Angeles’tan aldığı bir telefonla değişti. ‘Maske’ filminde Jim Carrey ile beraber oynayan Diaz, modellikten oyunculuğa ilk adımını atmış oldu.
2014 yılından bu yana hiçbir filmde rol almayan Diaz, ailesine ve kendine odaklanmak istediğini belirtmişti.
Diaz, yakın arkadaşı ve filmdeki partneri Jamie Foxx ile Back in Action adında bir aksiyon komedide yer alacağını Twitter aracılığıyla duyurdu.