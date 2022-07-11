Cameron Diaz model olmak için gittiği Paris'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptı

"UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI OLDUM"

Oyuncu, “Orada bir sene kaldım ve bir gün bile çalışamadım. Hayatımı kurtarmak için bir iş bile bulamadım. Sonra bir iş buldum ama sanırım Fas’a uyuşturucu taşıyan bir kaçakçı oldum” ifadelerini kullandı.