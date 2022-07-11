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Cameron Diaz model olmak için gittiği Paris'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptı

Haberler - ntv.com.tr | 11.07.2022 - 09:19

Oyunculuk kariyerine uzun bir ara verdikten sonra yeni bir film projesiyle beyazperdeye döneceğini açıklayan ABD’li oyuncu Cameron Diaz, oyuncu olmadan önce uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığını paylaştı.

Cameron Diaz model olmak için gittiği Paris'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptı - 1

Oyunculuk kariyerine 8 senelik bir aradan sonra geri dönmeye hazırlanan ünlü Hollywood ikonu Cameron Diaz, hayatını değiştiren o rolü oynamadan önce uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığını itiraf etti.

Cameron Diaz model olmak için gittiği Paris'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptı - 2

KİLİTLİ BAVULLARLA MADDE TAŞIDI

Diaz, başrollerini Jim Carrey ile paylaştığı 'The Mask' (1994) filmi ile kariyerinde yükselişe geçmeden önce Paris ve Fas arasında kilitli bavullarda madde taşıdığını paylaştı.

Cameron Diaz model olmak için gittiği Paris'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptı - 3

HAYATTA KALMAYA ÇALIŞIYORDU

Genç yaşlarında modellik yaptığını ve bir şekilde hayatta kalmaya çalıştığını belirten 49 yaşındaki oyuncu, Fas'a uyuşturucu taşıdığını söyledi.

Cameron Diaz model olmak için gittiği Paris'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptı - 4

MODEL OLMAK İÇİN PARİS'E GİTTİ

Second Life adlı podcast’e konuşan oyuncu, Paris’e taşınmak ve modellik yapmak için para biriktirdiğini ama hiç iş bulamadığını belirtti.

Cameron Diaz model olmak için gittiği Paris'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptı - 5

"UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI OLDUM"

Oyuncu, “Orada bir sene kaldım ve bir gün bile çalışamadım. Hayatımı kurtarmak için bir iş bile bulamadım. Sonra bir iş buldum ama sanırım Fas’a uyuşturucu taşıyan bir kaçakçı oldum” ifadelerini kullandı.

Cameron Diaz model olmak için gittiği Paris'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptı - 6

KIYAFET TAŞDIĞINI SANDI

Yasal olmayan yollarla uyuşturucu taşıdığını ilk başta fark etmediğini belirten Diaz'a kendisine kilitli bavullarda ‘kıyafetler’ taşıdığı söylendi.

Cameron Diaz model olmak için gittiği Paris'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptı - 7

"PARİS’TE BULABİLDİĞİM TEK İŞTİ”

Elindeki bavullarla Paris'ten Fas'a giden ve yakalanan oyuncu, “Fas’ta gezinen mavi gözlü sarışın bir kızdım. Yırtık pantolon, platform botlar giyiyordum. Hiç güvenli değildi. Onlara ‘Bilmiyorum, bunlar benim değil, kimin olduğunu bilmiyorum’ dedim. Bu benim, Paris’te bulabildiğim tek işti” ifadelerini kullandı.

Cameron Diaz model olmak için gittiği Paris'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptı - 8

ŞANSI DÖNDÜ

10 yıllık hapis cezasından kurtulmayı başaran ve bavulları yetkililere bırakan Diaz’ın şansı Los Angeles’tan aldığı bir telefonla değişti. ‘Maske’ filminde Jim Carrey ile beraber oynayan Diaz, modellikten oyunculuğa ilk adımını atmış oldu.

Cameron Diaz model olmak için gittiği Paris'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptı - 9

8 SENEDİR FİLM YAPMIYOR

2014 yılından bu yana hiçbir filmde rol almayan Diaz, ailesine ve kendine odaklanmak istediğini belirtmişti.

Cameron Diaz model olmak için gittiği Paris'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptı - 10

FİLMLERE GERİ DÖNÜYOR

Diaz, yakın arkadaşı ve filmdeki partneri Jamie Foxx ile Back in Action adında bir aksiyon komedide yer alacağını Twitter aracılığıyla duyurdu.

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