Cameron Diaz ve Benji Madden Los Angeles'tan 12 milyon dolara ev satın aldı

Haberler - ntv.com.tr | 18.05.2022 - 07:04
Beyaz perdeye uzun bir süre önce veda eden Amerikalı oyuncu Cameron Diaz, The Good Charlotte grubunun gitaristi eşi Benji Madden ile yeni bir ev satın aldı.
Los Angeles’ın Montecito bölgesinde bulunan malikaneyi 12,6 milyon dolara satın alan çift, evi büyük bir tadilattan geçirdi.
Akdeniz’in geleneksel atmosferini yansıtan malikane, çağdaş dokunuşlarla modern bir görünüme sahip.
Evin aynı zamanda İtalya’daki Como Gölü’ndeki evlerin mimarisini yansıtması hedeflendi.
Yüksek tavanlara sahip olan malikanede mermer kullanımı dikkat çekiyor.
Güneşli Los Angeles havasını içeri alan camların evin genişliğini artırması hedeflendi.
Evin 6 yatak odası, 7 banyosu ve 3 tuvaleti bulunuyor.
Çiftin, Los Angeles’ta en az üç evi ve Manhattan’da bir evi olduğu biliniyor.