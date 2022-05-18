Cameron Diaz ve Benji Madden Los Angeles'tan 12 milyon dolara ev satın aldı

Haberler - ntv.com.tr | 18.05.2022 - 07:04

Ünlü oyuncu Cameron Diaz ve müzisyen eşi Benji Madden, Los Angeles’ın Montecito bölgesinden 12,6 milyon dolara malikane satın aldı.

Cameron Diaz ve Benji Madden Los Angeles'tan 12 milyon dolara ev satın aldı - 1

Beyaz perdeye uzun bir süre önce veda eden Amerikalı oyuncu Cameron Diaz, The Good Charlotte grubunun gitaristi eşi Benji Madden ile yeni bir ev satın aldı.

Cameron Diaz ve Benji Madden Los Angeles'tan 12 milyon dolara ev satın aldı - 2

EV TADİLATTAN GEÇTİ

Los Angeles’ın Montecito bölgesinde bulunan malikaneyi 12,6 milyon dolara satın alan çift, evi büyük bir tadilattan geçirdi.

Cameron Diaz ve Benji Madden Los Angeles'tan 12 milyon dolara ev satın aldı - 3

AKDENİZ HAVASINI YAKALAMAYA ÇALIŞTILAR

Akdeniz’in geleneksel atmosferini yansıtan malikane, çağdaş dokunuşlarla modern bir görünüme sahip.

Cameron Diaz ve Benji Madden Los Angeles'tan 12 milyon dolara ev satın aldı - 4

Evin aynı zamanda İtalya’daki Como Gölü’ndeki evlerin mimarisini yansıtması hedeflendi.

Cameron Diaz ve Benji Madden Los Angeles'tan 12 milyon dolara ev satın aldı - 5

Yüksek tavanlara sahip olan malikanede mermer kullanımı dikkat çekiyor.

Cameron Diaz ve Benji Madden Los Angeles'tan 12 milyon dolara ev satın aldı - 6

Güneşli Los Angeles havasını içeri alan camların evin genişliğini artırması hedeflendi.

Cameron Diaz ve Benji Madden Los Angeles'tan 12 milyon dolara ev satın aldı - 7

Evin 6 yatak odası, 7 banyosu ve 3 tuvaleti bulunuyor. 

Cameron Diaz ve Benji Madden Los Angeles'tan 12 milyon dolara ev satın aldı - 8

Çiftin, Los Angeles’ta en az üç evi ve Manhattan’da bir evi olduğu biliniyor.

Cameron Diaz ve Benji Madden Los Angeles'tan 12 milyon dolara ev satın aldı - 9
Cameron Diaz ve Benji Madden Los Angeles'tan 12 milyon dolara ev satın aldı - 10

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