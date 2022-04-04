Camila Cabello'dan paparazzilere isyan: Karın kaslarım acıdı, nefes alamadım!

YİNE İSYAN ETTİ

Paylaşımında, plaja her gittiğinden kendisini hazırlıksız ve hassas hissettiğini dile getiren şarkıcı, fiziksel görünümü hakkında yapılan eleştirilerin ve sürekli kendisini izleyen magazincilerin hayatını nasıl kabusa çevirdiğini anlattı.

Cabello, Miami sahilinde kendisine küçük gelen bir bikini giydiğini ve nasıl göründüğünü umursamadığını dile getirirken, kendisi hakkında yapılan yorumları gördüğünde üzüldüğünü de saklamadı.