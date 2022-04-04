Camila Cabello'dan paparazzilere isyan: Karın kaslarım acıdı, nefes alamadım!

Haberler | 04.04.2022 - 12:24 - Son Güncelleme : 04.04.2022 - 12:39
Şarkıcı Camila Cabello, zaman zaman fiziksel görünümü, kilosu ve selülitleri nedeniyle eleştirilere maruz kalan ünlüler arasında.
Son olarak Miami’de denizden çıkarken bikinili fotoğrafları çekilen 25 yaşındaki şarkıcı, fotoğraflarının basında paylaşılması sonrası fazla kiloları nedeniyle yine ağır eleştiri ve yorumlara maruz kaldı.
Özellikle sosyal medya üzerinden ağır eleştiriler alan Cabello, bu duruma daha fazla dayanamayarak rahatsızlığını dile getirdiği uzun bir mesaj yayınladı.
Paylaşımında, plaja her gittiğinden kendisini hazırlıksız ve hassas hissettiğini dile getiren şarkıcı, fiziksel görünümü hakkında yapılan eleştirilerin ve sürekli kendisini izleyen magazincilerin hayatını nasıl kabusa çevirdiğini anlattı.
Cabello, Miami sahilinde kendisine küçük gelen bir bikini giydiğini ve nasıl göründüğünü umursamadığını dile getirirken, kendisi hakkında yapılan yorumları gördüğünde üzüldüğünü de saklamadı.
Cabello, kendi bedeniyle, kilosuyla, selülitleriyle ya da çatlaklarıyla barışık yaşayan kadınları takip ettiğini vurgulayarak, “Toplumun, ‘sağlıklı kadın figürü’ hakkındaki düşünceleri birçok kadın için gerçek değil. Fotoşop uygulamaları, yiyecek kısıtlamaları, aşırı spor, bedeni olduğundan daha farklı gösterecek açılar seçmek hep bir mücadele” dedi.
Cabello, magazincilerin kendisini devamlı takip ettiğini ve bu nedenle plajda göbeğini gizlemek için içine çektiğini belirterek, “Karın kaslarım acıdı, nefes alamadım, nadiren gülümsedim" diye konuştu.
Şarkıcı, o sırada plajda oynayan çocuklara özendiğini de belirtti.
Cabello, toplumun kadın bedeniyle ilgili bakış açısının ve görüşlerinin kendisini fazlasıyla etkilediğini belirterek, “Sadece bedensel görüntüye odaklanıp, üstelik ruh sağlığının bundan zarar görmesine neden olup nasıl sağlıktan söz edebilirsiniz, hayattan nasıl zevk alabilirsiniz?" şeklinde konuştu.
Şarkıcı paylaşımını, "Şimdi basının beni bulamayacağı yere, havuza gideceğim. Ama çalılıkların arasına bile saklanıyorlar ve yoruldum" sözleriyle tamamladı.
Şarkıcının paylaşımına takipçilerinden çok sayıda destekleyici yorum geldi. Takipçileri, şarkıcının yaşadıklarından dolayı üzgün olduklarını belirterek, bu konuyu açtığı için ona teşekkür etti.
Bunlardan biri de Matthew McConaughey'in eşi Camila McConaughey'di. McConaughey, şarkıcının paylaşımına "Doğru söylüyorsun” şeklinde yorum yaptı.
Model Sara Sampaio da, şarkıcının paylaşımına kalp ifadeleri bırakarak Cabello'yu desteklediğini gösterdi.
Cabello, kilolarıyla ilgili eleştirilere uzun süredir maruz kalıyor.
Şarkıcı geçen yaz da bu konuda isyanını yine sosyal medya üzerinden dile getirmişti.
O dönem, sevgilisi olan Shawn Mendes ile yine Miami'de bir plajda görüntülenmiş ve kiloları yüzünden eleştirilere maruz kalmıştı.