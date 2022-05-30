Camila Cabello UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı seyircisine tepki gösterdi

Haberler - ntv.com.tr | 30.05.2022 - 10:08
Küba asıllı Amerikalı şarkıcı Camila Cabello, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının hemen öncesinde sahne aldı. Fransa’nın başkenti Paris’te Liverpool-Real Madrid maçı öncesi sahnede Latin rüzgarı estiren 25 yaşındaki şarkıcı, performansıyle beğeni toplasa da sahne sonrası Twitter’dan yaptığı açıklamada, karşılaştığı muameleden memnuniyetsizliğini dile getirerek futbol taraftarlarını “çok kaba” olmakla suçladı.
Cabello, kendisi ve ekibi sahnede performans sergilerken, taraftarların dinlemeyip kendi takımlarının marşlarını söylediğini belirtti.
Ünlü şarkıcı, “Biz performansımızı sergiliyorduk ve performans boyunca insanların yüksek sesle takım marşlarını söylediklerine inanamıyorum. Ekibim ve ben uzun süredir doğru heyecanı yaşatmak ve iyi bir gösteri sunmak için bu performansa çalışıyoruz. Çok kabaydılar ama her neyse. Beğenmenize sevindim arkadaşlar” diye Twitter mesajı yazdı.
Stade de France'de gerçekleşen ve canlı yayınlanan final maçı öncesi, Cabello’nun karnaval havasındaki gösterisi, renkli kostümleri ve kalabalık dans ekibiyle sergilediği şovu büyük beğeni topladı.
Cabello şovunda, hit parçalarının yanı sıra çok beğenilen üçüncü stüdyo albümü ‘Familia’dan yeni parçalar da seslendirdi.
Kısa süre önce konuyla ilgili açıklama yapan Cabello, “Bu ay Paris’te yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nde sahneye çıkacağım için çok heyecanlıyım! Latin mirasımı dünyadaki spor ve müzikseverlerin birliktelik duygusuyla bir araya getirerek çok özel bir şov yapmak istiyorum" demişti.