Camila Cabello UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı seyircisine tepki gösterdi

Ünlü şarkıcı, “Biz performansımızı sergiliyorduk ve performans boyunca insanların yüksek sesle takım marşlarını söylediklerine inanamıyorum. Ekibim ve ben uzun süredir doğru heyecanı yaşatmak ve iyi bir gösteri sunmak için bu performansa çalışıyoruz. Çok kabaydılar ama her neyse. Beğenmenize sevindim arkadaşlar” diye Twitter mesajı yazdı.