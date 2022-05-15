Cannes Film Festivali’ne katılacak olan ünlülere hırsızlık tedbiri

Haberler - ntv.com.tr | 15.05.2022 - 15:21 - Son Güncelleme : 15.05.2022 - 15:34

Bu yıl 75.si düzenlenecek olan Cannes Film Festivali'nin hazırlıkları sürüyor. Etkinliğe katılacak olan ünlüler, otel odalarına temizlikçi rolünde girip hırsızlık yapabilecek şahıslara karşı uyarıldı.

Cannes Film Festivali’ne katılacak olan ünlülere hırsızlık tedbiri - 1

Her yıl Fransız rivierasında gerçekleşen ve sinema dünyasının en’lerinin ödüllendirildiği Film Festivali’nde bu yıl önlemler artırılıyor. VIP koruma sağlayan Westminster Güvenliği, festivalin ‘suçlular için talih kuşu’ olduğunu dile getirdi.

Cannes Film Festivali’ne katılacak olan ünlülere hırsızlık tedbiri - 2

Geçtiğimiz yıl İngiliz oyuncu Jodie Tuner-Smith’in kahvaltı ettiği sırada otel odasına girerek mücevherleri çalınmıştı. Oyuncu, festivaldeki son gününde iki buçuk saat boyunca polise ifade verdiğini belirtmişti.

Cannes Film Festivali’ne katılacak olan ünlülere hırsızlık tedbiri - 3

ÜNLÜLER UYARILDI

Bu tür bir olayın tekrar yaşanmasını engellemek için tedbir alacaklarını açıklayan güvenlik görevlileri, ünlüleri de uyardı.

Cannes Film Festivali’ne katılacak olan ünlülere hırsızlık tedbiri - 4

ÖNDEN BİLGİ TOPLUYORLAR

Odalara ‘temizlikçi’ rolünde girerek hırsızlık yapan şahısların, önceden hangi otelde kimin kalacağına dair bilgi topladığı öğrenildi.

Cannes Film Festivali’ne katılacak olan ünlülere hırsızlık tedbiri - 5

2013 yılında Pembe Panterler isimli grup, ünlü Carlton Otel’ine girerek 88 milyon sterlin değerinde mücevher soygunu yapmıştı. Aynı yıl 1,4 milyon sterlin değerinde Chopard markalı kolye de çalınmıştı.

Cannes Film Festivali’ne katılacak olan ünlülere hırsızlık tedbiri - 6

Bu yıl festival 28 Mayıs’ta gerçekleşecek. Festivaldeki filmler arasında Top Gun: Maverick, Elvis, Crimes of the Future ve Armageddon Time  yer alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

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