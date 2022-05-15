Cannes Film Festivali’ne katılacak olan ünlülere hırsızlık tedbiri

Her yıl Fransız rivierasında gerçekleşen ve sinema dünyasının en’lerinin ödüllendirildiği Cannes Film Festivali’nde bu yıl önlemler artırılıyor. VIP koruma sağlayan Westminster Güvenliği, festivalin ‘suçlular için talih kuşu’ olduğunu dile getirdi.