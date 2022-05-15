Cannes Film Festivali’ne katılacak olan ünlülere hırsızlık tedbiri

Haberler - ntv.com.tr | 15.05.2022 - 15:21 - Son Güncelleme : 15.05.2022 - 15:34
Her yıl Fransız rivierasında gerçekleşen ve sinema dünyasının en’lerinin ödüllendirildiği Cannes Film Festivali’nde bu yıl önlemler artırılıyor. VIP koruma sağlayan Westminster Güvenliği, festivalin ‘suçlular için talih kuşu’ olduğunu dile getirdi.
Geçtiğimiz yıl İngiliz oyuncu Jodie Tuner-Smith’in kahvaltı ettiği sırada otel odasına girerek mücevherleri çalınmıştı. Oyuncu, festivaldeki son gününde iki buçuk saat boyunca polise ifade verdiğini belirtmişti.
Bu tür bir olayın tekrar yaşanmasını engellemek için tedbir alacaklarını açıklayan güvenlik görevlileri, ünlüleri de uyardı.
Odalara ‘temizlikçi’ rolünde girerek hırsızlık yapan şahısların, önceden hangi otelde kimin kalacağına dair bilgi topladığı öğrenildi.
2013 yılında Pembe Panterler isimli grup, ünlü Carlton Otel’ine girerek 88 milyon sterlin değerinde mücevher soygunu yapmıştı. Aynı yıl 1,4 milyon sterlin değerinde Chopard markalı kolye de çalınmıştı.
Bu yıl festival 28 Mayıs’ta gerçekleşecek. Festivaldeki filmler arasında Top Gun: Maverick, Elvis, Crimes of the Future ve Armageddon Time yer alıyor.