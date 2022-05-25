Cannes Film Festivali'ne katılan Bella Hadid 35 yıllık bir elbise giydi

Son dönemde yer aldığı projeler ve kırmızı halı stiliyle öne çıkan oyuncu Kristen Stewart, marka yüzü olduğu Chanel imzalı bir takım tercih etti. Oyuncu, altın rengindeki düğmeli straplez bluzu ve yüksek bel siyah pantolonuu siyah gözlükleriyle tamamladı.