Cannes Film Festivali'ne katılan Bella Hadid 35 yıllık bir elbise giydi

Haberler - ntv.com.tr | 25.05.2022 - 12:14 - Son Güncelleme : 25.05.2022 - 12:35

Bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali ünlü isimlerin kırmızı halı görünümleriyle ihtişama ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ünlü model Bella Hadid'in vintage bir elbiseyle katıldığı The Innocent filminin prömiyerine Cara Delevigne, Diane Kruger ve Kristen Stewart gibi ünlü isimler en şık halleriyle katıldı.

Cannes Film Festivali'ne katılan Bella Hadid 35 yıllık bir elbise giydi - 1

Her yıl Fransız Rivierası’nda düzenlenen ve gösterişli kırmızı halı görünümlerine ev sahipliği yapan Film Festivali, bu yıl da birbirinden ünlü isimleri ağırlıyor.

Cannes Film Festivali'ne katılan Bella Hadid 35 yıllık bir elbise giydi - 2

Aralarında , Cara Delevigne ve Diane Kruger gibi isimlerin yer aldığı Fransa yapımı The Innocent filminin prömiyeri, kırmızı halı gösterişini bir üst seviyeye taşıdı.

Cannes Film Festivali'ne katılan Bella Hadid 35 yıllık bir elbise giydi - 3

25 yaşındaki Bella Hadid, vücut hatlarını öne çıkaran Versace imzalı bir elbise giydi. Gianni Versace’nin 1987 yılında tasarladığı bu vintage elbise, straplez kesimi ve bel kısmındaki kabartma detayıyla elegan bir görünüm sundu.

Cannes Film Festivali'ne katılan Bella Hadid 35 yıllık bir elbise giydi - 4

Model, görünümü damla şeklindeki mücevherleriyle tamamladı.

Cannes Film Festivali'ne katılan Bella Hadid 35 yıllık bir elbise giydi - 5

Saçını sıkı bir topuz yapan Hadid, keskin bir eyeliner makyajıyla stilini öne çıkardı.

Cannes Film Festivali'ne katılan Bella Hadid 35 yıllık bir elbise giydi - 6

Prömiyere katılan İngiliz model Cara Delevingne, straplez kesim uzun kuyruklu siyah bir elbise tercih etti. Balmain imzalı elbisedeki transparan pencere detayları, cesur bir görünüm sundu.

Cannes Film Festivali'ne katılan Bella Hadid 35 yıllık bir elbise giydi - 7

Model, kırmızı halıya Balmain'ın kreatif direktörü ve elbisesinin tasarımcısı Olivier Rousteing ile katıldı.

Cannes Film Festivali'ne katılan Bella Hadid 35 yıllık bir elbise giydi - 8

Oyuncu Diane Kruger, prömiyerde Oscar De La Renta imzalı kırmızı halter kesim bir elbise tercih etti.

Cannes Film Festivali'ne katılan Bella Hadid 35 yıllık bir elbise giydi - 9

Alman asıllı 45 yaşındaki oyuncu, kırmızı halıya uzun zamandır beraber olduğu partneri Amerikalı oyuncu Norman Reedus ile katıldı.

Cannes Film Festivali'ne katılan Bella Hadid 35 yıllık bir elbise giydi - 10

Son dönemde yer aldığı projeler ve kırmızı halı stiliyle öne çıkan oyuncu Kristen Stewart, marka yüzü olduğu Chanel imzalı bir takım tercih etti. Oyuncu, altın rengindeki düğmeli straplez bluzu ve yüksek bel siyah pantolonuu siyah gözlükleriyle tamamladı.

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