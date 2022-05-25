Cannes Film Festivali'ne katılan Bella Hadid 35 yıllık bir elbise giydi

Haberler - ntv.com.tr | 25.05.2022 - 12:14 - Son Güncelleme : 25.05.2022 - 12:35
Her yıl Fransız Rivierası’nda düzenlenen ve gösterişli kırmızı halı görünümlerine ev sahipliği yapan Cannes Film Festivali, bu yıl da birbirinden ünlü isimleri ağırlıyor.
Aralarında Bella Hadid, Cara Delevigne ve Diane Kruger gibi isimlerin yer aldığı Fransa yapımı The Innocent filminin prömiyeri, kırmızı halı gösterişini bir üst seviyeye taşıdı.
25 yaşındaki Bella Hadid, vücut hatlarını öne çıkaran Versace imzalı bir elbise giydi. Gianni Versace’nin 1987 yılında tasarladığı bu vintage elbise, straplez kesimi ve bel kısmındaki kabartma detayıyla elegan bir görünüm sundu.
Model, görünümü damla şeklindeki mücevherleriyle tamamladı.
Saçını sıkı bir topuz yapan Hadid, keskin bir eyeliner makyajıyla stilini öne çıkardı.
Prömiyere katılan İngiliz model Cara Delevingne, straplez kesim uzun kuyruklu siyah bir elbise tercih etti. Balmain imzalı elbisedeki transparan pencere detayları, cesur bir görünüm sundu.
Model, kırmızı halıya Balmain'ın kreatif direktörü ve elbisesinin tasarımcısı Olivier Rousteing ile katıldı.
Oyuncu Diane Kruger, prömiyerde Oscar De La Renta imzalı kırmızı halter kesim bir elbise tercih etti.
Alman asıllı 45 yaşındaki oyuncu, kırmızı halıya uzun zamandır beraber olduğu partneri Amerikalı oyuncu Norman Reedus ile katıldı.
Son dönemde yer aldığı projeler ve kırmızı halı stiliyle öne çıkan oyuncu Kristen Stewart, marka yüzü olduğu Chanel imzalı bir takım tercih etti. Oyuncu, altın rengindeki düğmeli straplez bluzu ve yüksek bel siyah pantolonuu siyah gözlükleriyle tamamladı.