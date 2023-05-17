Cannes kırmızı halısında aile saadeti: Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas kızlarıyla

Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas çifti, Cannes Film Festivali'nin açılışına kızları Carys Zeta Douglas ile birlikte katıldı. Hollywood'un ünlü ailesi, kırmızı halının en dikkat çeken isimlerinden oldu.

Cannes kırmızı halısında aile saadeti: Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas kızlarıyla - 1

Cannes Film Festivali'nde Carys Zeta Douglas fırtınası esti!

N-LIFE HABERLERİ

Cannes kırmızı halısında aile saadeti: Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas kızlarıyla - 2

Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas çifti, Fransa'nın Cannes şehrinde, Palais des Festivals'de gerçekleştirilen 2023 Cannes Film Festivali açılışında 20 yaşındaki kızları Carys Zeta Douglas ile birlikte boy gösterdi.

Cannes kırmızı halısında aile saadeti: Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas kızlarıyla - 3

53 yaşındaki Catherine Zeta-Jones, festival açılışına kırmızı bir elbiseyle katılırken, 78 yaşındaki Michael Douglas siyah simokiniyle, kızları Carys ise beyaz, dantel bir elbiseyle kırmızı halıda yürüdü.

Cannes kırmızı halısında aile saadeti: Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas kızlarıyla - 4

Anne-kız, Elie Saab imzalı elbiseleri giymeyi tercih etti.

Cannes kırmızı halısında aile saadeti: Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas kızlarıyla - 5

Michael Douglas, festival açılışında Onur Ödülü'nü kazandı.

Cannes kırmızı halısında aile saadeti: Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas kızlarıyla - 6

Hollywood'un ünlü ailesi, festivalin açılış filmi olarak gösterilen Johnny Depp'in "Jeanne du Barry" filmini de birlikte izledi.

Cannes kırmızı halısında aile saadeti: Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas kızlarıyla - 7

Carys, Jones ve Douglas çiftinin en küçük çocuğu. Çiftin ayrıca 22 yaşında Dylan adında bir oğlu var.

Cannes kırmızı halısında aile saadeti: Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas kızlarıyla - 8

Ayrıca Douglas'ın eski eşi Diandra Luker ile evliliğinden dünyaya gelen 44 yaşında Cameron adında bir de oğlu bulunuyor.

Cannes kırmızı halısında aile saadeti: Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas kızlarıyla - 9
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