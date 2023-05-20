Cannes'da Harrison Ford ve eşini ayırdılar

Perşembe, Cannes Film Festivali'nde Harrison Ford'un gecesiydi. Hem bu yılki etkinlikte ömür boyu başarı ödülü ile onurlandırıldı hem de "Indiana Jones ve Dial of Destiny" filminin galasında beş dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Ama bu dev organizasyonda, usta aktör için, eşiyle birlikte oturacağı uygun bir koltuk bulmak zor oldu.