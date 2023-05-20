Cannes'da Harrison Ford ve eşini ayırdılar

Perşembe, Cannes Film Festivali'nde Harrison Ford'un gecesiydi. Hem bu yılki etkinlikte ömür boyu başarı ödülü ile onurlandırıldı hem de "Indiana Jones ve Dial of Destiny" filminin galasında beş dakika boyunca ayakta alkışlandı.
Ama bu dev organizasyonda, usta aktör için, eşiyle birlikte oturacağı uygun bir koltuk bulmak zor oldu.
Usta aktöre "Indiana Jones ve Dial of Destiny" filminin 76. yıllık Cannes Film Festivali'ndeki galasında, TV dizisindeki Ally McBeal rolüyle tanınan eşi Calista Flockhart katıldı. 80 yaşındaki Ford'un Indiana Jones olarak beşinci ve son kez sinema perdesinde görüldüğü filmin Cannes'daki gösteriminde organizasyon sorunu ünlü çifti etkiledi.
Hem galayla hem de ödülle heyecanlı dakikalar yaşayan Ford, festival organizatörlerinin yaptığı hata karşısında şaşkına uğradı.
Kırmızı halıda poz verdikten sonra filmin gösterimi için yerlerine geçmek isteyen Ford ve Flockhart'ı bir sürpriz bekliyordu. Flockhart ve Ford’un yerleri ayrıydı. Normal koşullarda galası yapılan filmin ekibi ve varsa eşleri aynı sırada otururken, bu defa Ford ve Flockhart ayrılmıştı.
Flockhart, eşinin hemen arkasında oturmak zorunda kaldı. Görüntülerde dudak okuma uzmanlarına göre, Ford, eşine şaşkınlık içinde "Sen benim arkamda oturuyorsun" diyor.
Çift duruma şaşırsa da belirlenen yerlerine oturdu ve galayı izledi. Ford’a ödülü de takdim edildi. Ödül töreni sırasında duygu dolu dakikalar yaşayan ünlü aktör, ödülü kabul ederken eşi Flockhart’a desteğinden dolayı teşekkür etti.