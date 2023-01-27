Cansu Dere'nin evinde yangın çıktı

Ünlü oyuncu Cansu Dere'nin İstanbul'daki evinde elektrik kablosundan kaynaklı yangın çıktığı iddia edildi.

Cansu Dere'nin evinde yangın çıktı - 1

Geçtiğimiz haftalarda Türk dizilerinin İspanya'da yakaladığı başarı nedeniyle Altın Üzüm Bağı ödülüne layık görülen ünlü oyuncu Cansu Dere'nin evinde yangın çıktı.

Cansu Dere'nin evinde yangın çıktı - 2

İddialara göre, oyuncun yatak odasında yangın çıktı. Çıkan yangının sebebinin ise Dere'nin kedilerinin yanan mumları devirmesinden kaynaklı olduğu ileri sürüldü.


Dere'nin kedilerinin de dumandan etkilendiği belirtildi.

Cansu Dere'nin evinde yangın çıktı - 3

Oyuncunun menajeri konuyla alakalı "Mumdan dolayı olmadı. Sadece bir elektrik kablosundan kaynaklı kıvılcım çıktı. Her şey yolunda. Öyle abartıldığı gibi bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Cansu Dere'nin evinde yangın çıktı - 4

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE GİDEMEDİ

Cansu Dere, "Altın Üzüm Bağı" adıyla bu yıl 8.si düzenlenen ödül törenine son anda yaşadığı sağlık sorunundan dolayı katılamazken, Melis Sezen ilk defa geldiği İspanya'da büyük ilgiyle karşılanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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