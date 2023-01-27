Geçtiğimiz haftalarda Türk dizilerinin İspanya'da yakaladığı başarı nedeniyle Altın Üzüm Bağı ödülüne layık görülen ünlü oyuncu Cansu Dere'nin evinde yangın çıktı.
İddialara göre, oyuncun yatak odasında yangın çıktı. Çıkan yangının sebebinin ise Dere'nin kedilerinin yanan mumları devirmesinden kaynaklı olduğu ileri sürüldü.
Dere'nin kedilerinin de dumandan etkilendiği belirtildi.
Oyuncunun menajeri konuyla alakalı "Mumdan dolayı olmadı. Sadece bir elektrik kablosundan kaynaklı kıvılcım çıktı. Her şey yolunda. Öyle abartıldığı gibi bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Cansu Dere, "Altın Üzüm Bağı" adıyla bu yıl 8.si düzenlenen ödül törenine son anda yaşadığı sağlık sorunundan dolayı katılamazken, Melis Sezen ilk defa geldiği İspanya'da büyük ilgiyle karşılanmıştı.