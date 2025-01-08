Cansu Taşkın'dan Yılmaz Erdoğan açıklaması: Benim tanıdığım insan çok başka biri

"İKİ GÜNLÜK İLİŞKİ GİBİ GÖSTERİLDİ"

Taşkın ise "İki günlük ilişkide gibi gösteriliyorsam eğer kardeşim de çıkar konuşur, ağabeyim de konuşur. Sizin kızınıza da böyle ithamda bulunulursa sizin de aileniz ayaklanır. Bu bir ifşa değildi. Her görüntü izin alınarak benim telefondan çekilir. Kardeşim kendi inisiyatifinde paylaştı. Ona da saygı duyuyorum. İki günlük ilişki gösterildi. Hiçbir zaman o tarz bir insan olmadım. Benim de ailem var. Herkes kendine gelsin" demişti.