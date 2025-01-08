Cansu Taşkın'dan Yılmaz Erdoğan açıklaması: Benim tanıdığım insan çok başka biri

Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın'ın aşk yaşadığı iddiaları geçtiğimiz yıla damga vurmuştu. Görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Yılmaz Erdoğan "Geçen yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi" demişti. "İki günlük ilişki gibi gösterildi. Hiçbir zaman o tarz bir insan olmadım" diyen Cansu Taşkın, oyuncuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Cansu Taşkın'dan Yılmaz Erdoğan açıklaması: Benim tanıdığım insan çok başka biri - 1

Manken Cansu Taşkın ile Yılmaz Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl ortaya çıkan görüntüleri uzun süre gündem olmuştu.

Manken Cansu Taşkın verdiği bir röportajda Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığını "Evet, haberler doğru" diyerek doğrulamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Cansu Taşkın'dan Yılmaz Erdoğan açıklaması: Benim tanıdığım insan çok başka biri - 2

Taşkın'ın açıklamasının ardından kardeşi Elif Vurgun, çiftin romantik karelerini sosyal medya hesabında paylaştı. Çiftin birbirine sarıldığı ve öpüştüğü anlar sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.


ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTI

Taşkın ve Vurgun'a dava açacağı iddia edilen Yılmaz Erdoğan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Geçen yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle..."

Öte yandan, görüntülerin oyuncudan habersiz bir şekilde çekildiği iddia edilmişti.

Cansu Taşkın'dan Yılmaz Erdoğan açıklaması: Benim tanıdığım insan çok başka biri - 3

"İKİ GÜNLÜK İLİŞKİ GİBİ GÖSTERİLDİ"

Taşkın ise "İki günlük ilişkide gibi gösteriliyorsam eğer kardeşim de çıkar konuşur, ağabeyim de konuşur. Sizin kızınıza da böyle ithamda bulunulursa sizin de aileniz ayaklanır. Bu bir ifşa değildi. Her görüntü izin alınarak benim telefondan çekilir. Kardeşim kendi inisiyatifinde paylaştı. Ona da saygı duyuyorum. İki günlük ilişki gösterildi. Hiçbir zaman o tarz bir insan olmadım. Benim de ailem var. Herkes kendine gelsin" demişti.

Cansu Taşkın'dan Yılmaz Erdoğan açıklaması: Benim tanıdığım insan çok başka biri - 4

"BENİM İÇİN EN ÖZEL AN, O ANDIR"

Cansu Taşkın, Magazin Burada'ya Yılmaz Erdoğan'la yaşadığı aşk hakkında konuştu. "En özelimi kimse bilemez" diyen Taşkın ilişkide en mutlu olduğu anı şöyle açıkladı:

"Benim bir rahatsızlığım olmuştu, sabaha kadar başımda beklediği günü hatırlıyorum. Benim için en özel an o andır."

Cansu Taşkın'dan Yılmaz Erdoğan açıklaması: Benim tanıdığım insan çok başka biri - 5

"BENİM TANIDIĞIM İNSAN ÇOK BAŞKA BİRİ"

Taşkın sözlerine "Hiçbir kötü niyetim yok, benim için çok değerli. Hiçbir zaman onun için kötü konuşamam çünkü öyle bir şey yok, öyle biri değil. Dışarıdan insanlar nasıl tanıyor bilmiyorum ama ilişkiyi yaşayan ben olduğum için benim tanıdığım insan çok başka biri" diye devam etti.

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