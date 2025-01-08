Cansu Taşkın'dan Yılmaz Erdoğan açıklaması: Benim tanıdığım insan çok başka biri
Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın'ın aşk yaşadığı iddiaları geçtiğimiz yıla damga vurmuştu. Görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Yılmaz Erdoğan "Geçen yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi" demişti. "İki günlük ilişki gibi gösterildi. Hiçbir zaman o tarz bir insan olmadım" diyen Cansu Taşkın, oyuncuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
Manken Cansu Taşkın ile Yılmaz Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl ortaya çıkan görüntüleri uzun süre gündem olmuştu.
Manken Cansu Taşkın verdiği bir röportajda Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığını "Evet, haberler doğru" diyerek doğrulamıştı.