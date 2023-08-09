Cardi B'nin fırlattığı mikrofon açık artırmada: 100 bin dolara satılıyor

HAYIR KURUMLARINA DESTEK İÇİN SATILIYOR

Yaşananların ardından prodüksiyon şirketi The Wave'e ait olan mikrofon, "Wounded Warrior Project" ve özel ihtiyaçları olan çocuklara yardım eden yerel hayır kurumu "Friendship Circle" için para toplamak amacıyla açık artırmaya çıkarıldı.

Cardi B'nin seyirciye fırlattığı mikrofon, 100 bin dolara satılıyor.