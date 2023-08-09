Cardi B'nin fırlattığı mikrofon açık artırmada: 100 bin dolara satılıyor
Ünlü rapçi Cardi B, geçtiğimiz haftalarda sahnedeyken kendisine içecek fırlatan hayranına sinirlenmiş ve mikrofon fırlatmıştı. Bu olay günlerce konuşulurken Cardi B'nin fırlattığı mikrofon açık artırmaya çıkarıldı.
Gösterişli kıyafetleri ve lüks harcamalarıyla adından söz ettiren Cardi B, Las Vegas konserinde yaşananlar sebebiyle gündem olmuştu. Bir hayranının üzerine içki fırlatmasıyla sinirlenen ünlü şarkıcı, mikrofon fırlatmıştı.