Cardi B'nin fırlattığı mikrofon açık artırmada: 100 bin dolara satılıyor

Ünlü rapçi Cardi B, geçtiğimiz haftalarda sahnedeyken kendisine içecek fırlatan hayranına sinirlenmiş ve mikrofon fırlatmıştı. Bu olay günlerce konuşulurken Cardi B'nin fırlattığı mikrofon açık artırmaya çıkarıldı.

Cardi B'nin fırlattığı mikrofon açık artırmada: 100 bin dolara satılıyor - 1

Gösterişli kıyafetleri ve lüks harcamalarıyla adından söz ettiren Cardi B, Las Vegas konserinde yaşananlar sebebiyle gündem olmuştu. Bir hayranının üzerine içki fırlatmasıyla sinirlenen ünlü şarkıcı, mikrofon fırlatmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Cardi B'nin fırlattığı mikrofon açık artırmada: 100 bin dolara satılıyor - 2

MİKRONU FIRLATIP SAÇLARINI DÜZELTTİ

Güvenlik görevlileri olaya müdahale ederken mikrofonsuz kalan Cardi B'nin saçlarını düzeltmesi dikkat çekmişti.

Cardi B'nin fırlattığı mikrofon açık artırmada: 100 bin dolara satılıyor - 3

HAYIR KURUMLARINA DESTEK İÇİN SATILIYOR

Yaşananların ardından prodüksiyon şirketi The Wave'e ait olan mikrofon, "Wounded Warrior Project" ve özel ihtiyaçları olan çocuklara yardım eden yerel hayır kurumu "Friendship Circle" için para toplamak amacıyla açık artırmaya çıkarıldı.

Cardi B'nin seyirciye fırlattığı mikrofon, 100 bin dolara satılıyor.

Cardi B'nin fırlattığı mikrofon açık artırmada: 100 bin dolara satılıyor - 4

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan konserden birkaç gün sonra yaşanan durumun perde arkası ortaya çıkmıştı. Yayınlanan yeni videoda; Las Vegas'taki sıcaktan şikayet eden Cardi B'nin izleyicilerinden üzerine su fırlatmasını istediği görülmüştü.

Cardi B'nin fırlattığı mikrofon açık artırmada: 100 bin dolara satılıyor - 5

CARDI B'DEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Ayrıca kendisine mikrofon fırlatılan dinleyicinin 30 yaşındaki Cardi B'den şikayetçi olduğu da açıklandı.

DAHA FAZLA GÖSTER