Carey Mulligan üçüncü kez anne oluyor

2012 yılında şarkıcı Marcus Mumford ile nikah masasına oturan oyuncu Carey Mulligan'dan müjdeli haber geldi.
'Beni Asla Bırakma', 'Diren' ve 'Utanç' gibi filmlerle tanınan Mulligan ile İngiliz folk rock grubu Mumford & Sons’ın bir üyesi olan Mumford, üçüncü bebeklerini bekliyor.
People’ın haberine göre; Evelyn ve Wilfred isimli iki çocukları daha bulunan ünlü çift, temsilcileri aracılığıyla mutlu haberi duyurdu.
Öte yandan çocukken mektup arkadaşı olan çift, büyüdüklerinde iletişimlerini kaybetmelerine rağmen, 'Inside Llewyn Davis' filminde yer aldıktan sonra aşkları yeniden alevlendi.
İkili, 9 aylık birliktelik sonrası 2012'de evlendi.
Carey Mulligan ile Marcus Mumford, 2015 yılında ilk çocukları Evelyn'i kucaklarına aldı. Ünlü çiftin, Ağustos 2017'de oğulları Wilfred dünyaya geldi.
Mulligan geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda; çocuklarla birlikte çalışan bir aktris olmaktan bahsetmişti.
"Küçücükken bir nevi taşınabilir oluyorlar. Şimdi benimkiler biraz büyüdü, bizim için neyin mümkün neyin imkansız olduğu daha netleşecek. Ama iş açısından kendimi çok daha rahat hissediyorum. Çok şanslıyım, istediğim işi yapıyorum. Ve bunu yapabilmek çok büyük bir lüks" demişti.