Carey Mulligan üçüncü kez anne oluyor

"ÇOCUKLARIM BÜYÜDÜ"

Mulligan geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda; çocuklarla birlikte çalışan bir aktris olmaktan bahsetmişti.

"Küçücükken bir nevi taşınabilir oluyorlar. Şimdi benimkiler biraz büyüdü, bizim için neyin mümkün neyin imkansız olduğu daha netleşecek. Ama iş açısından kendimi çok daha rahat hissediyorum. Çok şanslıyım, istediğim işi yapıyorum. Ve bunu yapabilmek çok büyük bir lüks" demişti.