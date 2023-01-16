Carey Mulligan üçüncü kez anne oluyor

Müzisyen Marcus Mumford ile mutlu bir evlilik sürdüren Hollywood yıldızı Carey Mulligan, üçüncü kez anne olacağını açıkladı.

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2012 yılında şarkıcı Marcus Mumford ile nikah masasına oturan oyuncu Carey Mulligan'dan müjdeli haber geldi.

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ÜNLÜ ÇİFTİN BEBEK HEYECANI

'Beni Asla Bırakma', 'Diren' ve 'Utanç' gibi filmlerle tanınan Mulligan ile İngiliz folk rock grubu Mumford & Sons’ın bir üyesi olan Mumford, üçüncü bebeklerini bekliyor.

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People’ın haberine göre; Evelyn ve Wilfred isimli iki çocukları daha bulunan ünlü çift, temsilcileri aracılığıyla mutlu haberi duyurdu.

Carey Mulligan üçüncü kez anne oluyor - 4

DOKUZ YILLIK MUTLU EVLİLİK

Öte yandan çocukken mektup arkadaşı olan çift, büyüdüklerinde iletişimlerini kaybetmelerine rağmen, 'Inside Llewyn Davis' filminde yer aldıktan sonra aşkları yeniden alevlendi.

İkili, 9 aylık birliktelik sonrası 2012'de evlendi.

Carey Mulligan üçüncü kez anne oluyor - 5

Carey Mulligan ile Marcus Mumford, 2015 yılında ilk çocukları Evelyn'i kucaklarına aldı. Ünlü çiftin, Ağustos 2017'de oğulları Wilfred dünyaya geldi.

Carey Mulligan üçüncü kez anne oluyor - 6

"ÇOCUKLARIM BÜYÜDÜ"

Mulligan geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda; çocuklarla birlikte çalışan bir aktris olmaktan bahsetmişti.

"Küçücükken bir nevi taşınabilir oluyorlar. Şimdi benimkiler biraz büyüdü, bizim için neyin mümkün neyin imkansız olduğu daha netleşecek. Ama iş açısından kendimi çok daha rahat hissediyorum. Çok şanslıyım, istediğim işi yapıyorum. Ve bunu yapabilmek çok büyük bir lüks" demişti.

N-LIFE HABERLERİ

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