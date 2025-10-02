Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri)

Star TV'nin sevilen dizisi Çarpıntı'da rol alan Ceren Taşçı, çocukluk fotoğrafını paylaştı. İşte ünlü ismin paylaşımı ile diğer ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları...

Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Kerem Bürsin'in başrolleri paylaştığı, Star TV'nin iddialı yeni dizisi Çarpıntı, pazar akşamına damga vurmaya devam ediyor.

Dizide Figen Alkan’ın sevecen kızı Emel'e hayat veren Ceren Taşçı, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Takipçilerini yıllar öncesine götüren Taşçı, çocukluk fotoğraflarını "Anaokulu öğretmenim yollamış. Şuradaki sırıtık benim" notuyla paylaştı.

Ceren Taşçı'nın paylaşımı büyük ilgi gördü.

"Bir Çocuk Sevdim" dizisiyle şöhreti yakalayan ve son olarak "Kimler Geldi Kimler Geçti" adlı dizide rol Hakan Kurtaş, oyunculuk performası kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Kendisi gibi oyuncu Birce Akalay ile uzun süredir mutlu bir birlikteliği olan Kurtaş, son paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü.

Hakan Kurtaş, anne ve babasının evlilik yıl dönümünü nostaljik bir paylaşımla kutladı.

Anne babasının gelinlik ve damatlıkla çekilen fotoğrafını yayınlayan ünlü isim, "30 Eylül 1986. Annem, babam... İyi ki" notunu düştü.

37 yaşındaki Kurtaş'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle tanınan ve uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu Edip Tepeli ile evliliğini geçtiğimiz aylarda noktaladı.

Tepeli ile evliliğinden Müjgan adında bir kızı olan Ayşecan Tatari, dün Bodrum'a gitti. Keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü isim, nostaljik bir kare de yayınladı.

Kızı Müjgan'a hamileyken Bodrum'da çektiği fotoğrafı paylaşan Ayşecan Tatari, "5 sene önce bugün. Bodrum" notunu düştü.

Usta oyuncu Aliye Uzunatağan'ın kızı olan Tatari'nin paylaşımı büyük ilgi gördü.

İşletmeci Kemal Ekmekçi ile 2017 yılından bu yana mutlu  bir evliliği olan Gizem Karaca, kısa bir süre önce ilk kez anne oldu. 33 yaşındaki ünlü oyuncu, kızına Leyla Yaz adını verdi.

Şimdilerde kızıyla ilgilenen Karaca, 8'inci evlilik yıl dönümünü nostaljik bir kareyle kutladı.

Eşi Kemal Ekmekçi ile düğün günü çekilen bir fotoğrafını paylaşan Karaca, "8 yıl önce bugün. İyi ki sen sevgilim" notunu düştü.

Ardından kızına kavuştuğu gün çekilen aile fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, "Bizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Şimal Gülen, uzun süredir mücadele ettiği kansere 30 Mayıs'ta yenik düştü. 39 yaşında vefat eden ünlü isim, Kuşadası'nda toprağa verildi.

Şimal'in vefatıyla sarsılan eşi Necati Arıcı ise sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi.

"KÜÇÜK ŞİMAL"

Kaybettiği eşinin çocukluk fotoğrafını paylaşan Arıcı, "Küçük Şimal. Minicik bir fotoğraf, kocaman bir özlem" notunu düştü.

"ŞİMAL'İN YOKLUĞU BU EVİ BENİM İÇİN DAYANILMAZ KILIYOR"

Ardından bir paylaşım daha yapan Arıcı, eşi Şimal ile yaşadıkları evden taşındığını gözler önüne serdi.

Necati Arıcı, "Şimal'in yokluğu bu evi benim için dayanılmaz kılıyor" diyerek anılarıyla birlikte yeni bir yolculuğa çıktığını ifade etti.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Gizem Karaca, kısa bir süre önce ilk kez anne olmanın sevincini yaşadı.

İş insanı Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evliliği ve Leyla Yaz adında bir kızı olan Karaca, 7 Eylül'de 33 yaşına bastı.

Ünlü oyuncunun annesi Münevver Karaca da kızının doğum günü için nostaljik bir paylaşım yaptı.

Anne Karaca, kızının bebeklik fotoğrafına "İyi ki doğdun annem. Kanatların hep mutluluğa ve güzelliklere çırpsın. Doğum günün kutlu olsun kelebeğim" notunu düştü.

"Lale Devri" dizisiyle şöhreti yakalayan Tolgahan Sayışman, 2008'de Almeda Abazi ile dünyaevine girdi.

Efehan ve Alina adında iki çocuğu olan Tolgahan Sayışman, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Sosyal medya hesabından zaman zaman ailesiyle pozlarını paylaşan ünlü oyuncu, bu kez takipçilerini geçmişe götürdü.
Sayışman, 2015 yılında çekilen bir fotoğrafını "10 yıl önce bugün bu vakitler" notuyla paylaştı.

43 yaşındaki ünlü ismin paylaşımı büyük ilgi gördü.

Tatlı Küçük Yalancılar, Alya, Not Defteri ve Çıplak Gerçek gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan Beste Kökdemir, şu sıralar özel hayatıyla gündemde.

Kısa bir süre önce Fazlı Erdinç Çatak ile nikah masasına oturan ünlü isimden bebek müjdesi geldi.

İlk kez anne olmaya hazırlanan ve bir erkek bebek bekleyen Kökdemir, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Bebeğine kavuşmak için gün sayan ünlü oyuncu, çocukluk yıllarında çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

31 yaşındaki Kökdemir'in pozu büyük ilgi gördü.

Şarkıcı Sibel Can'ın 1988-1999 yılları arasında evli kaldığı Hakan Ural'dan dünyaya gelen kızı Melisa Ural, bugün 31 yaşına bastı.

Sibel Can, kızının doğum gününü nostaljik bir kareyle kutladı.

Kızıyla seneler önce verdiği pozu yayınlayan ünlü şarkıcı, "Benim canım kızım iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum" dedi.

Ardından bir paylaşım daha yapan Sibel Can, kızı Melisa'nın kendi fotoğrafı önünde verdiği pozu "Benim prenses kızım. İyi ki doğdun, iyi ki varsın" notuyla paylaştı.

Hakan Ural da kızı Melisa ile seneler önce çekilen fotoğrafını "Canım kızım iyi ki doğdun" diye paylaştı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Farah Zeynep Abdullah, 17 Ağustos'ta 36 yaşına bastı. Ünlü oyuncunun annesi Gülay Abdullah da kızının doğum gününde geçmişe götürdü.

Ünlü oyuncunun çocukluğundan itibaren farklı yıllarda çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Gülay Abdullah, "Doğum günün kutlu olsun canım kızım. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Nice mutlu yaşlara sağlıkla, mutlulukla, sevgiyle, sevdiklerinle. Seni çok seviyoruz" notunu düştü.

Annesinin paylaşımını kalp emojileriyle paylaşan Abdullah ise bir arkadaşı vefat ettiği için doğum gününü daha sonra kutlayacağını açıkladı.

Oyuncu Behzat Uygur, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Zaman zaman nostaljik kareler de paylaşan Uygur, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

2013 yılında hayatını kaybeden babası usta sanatçı Nejat Uygur'un 1975'te fotoğraf çektirdiği yerde poz veren Uygur, bu karelere şu notla paylaştı:

"İzmir Kordon... Zaman akar, yol aynı kalır. Biz de aynı yoldan yürürüz"

Uygur'un paylaşımına binlerce beğeni ve "Ne güzel bir anı", "Ne hoş fotoğraf" gibi yorumlar geldi.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da gündem olan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, 7 Ağustos 2025'te 42 yaşına bastı.

Dalkılıç'ın yakın arkadaşı oyuncu Müjde Uzman da ünlü şarkıcının doğum günü için nostaljik bir paylaşım yaptı.

"BU FOTOĞRAF O ZAMANLARDAN"

Müjde Uzman, paylaşımına "2013'ten beri canımın içidir kendisi. Bu fotoğraf da ta işte o zamanlardan. İyi ki doğan bir aslan mı aslan. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, başarılı, nice yıllarına Dalkılıç" notunu düştü.

Şarkıları kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Sibel Can, bugün 55 yaşına bastı.

Ünlü şarkıcının Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan Ural da annesinin doğum gününü nostaljik bir kare ile kutladı.

GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ

İlk kez baba olmak için gün sayan Engincan Ural, annesiyle seneler önce çekilen fotoğrafını paylaştı ve "İyi ki doğdun canım annem" notunu düştü.

"Gamsız", "Uyan", "Ben Sensiz Ne Yaparım?" gibi şarkılarla tanınan Doğuş, nostaljik bir paylaşımla geçmişi andı.

1996 yılında cezaevinden çıktıktan sonra Ulus Müzik’e gittiğini belirten Doğuş, o günlerde İskender Ulus ile verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

"1997'DEN BERİ BANA BABA OLDU"

Ünlü şarkıcı, paylaşımına "1996 cezaevinden çıkmışım, bir heyecan Ulus Müzik’e geldim. Gökhan Tepe’ye iki eser vermişim: Aşk Belası ve Zor Gelir. Onların parasını verecek biri varmış. Neyse, 'Selamünaleyküm' dedim, 'Aleykümselam' dediler. ‘Gel bakalım, Doğuş sen misin?’ dediler. Oturduk, anlattım anlattım… O ağladı, ben ağladım. Meğer o kişi İskender abiymiş. 1997’den beri bana baba oldu" notunu düştü.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Çektiği videolarla gündem olan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, son olarak takipçilerini geçmişe götürdü.

Seneler önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, "Yaş 21... Ben burada kime benziyorum?" notunu düştü.

Takipçileri Nurgül Yeşilçay'ı daha önce kızını da oynayan Afra Saraçoğlu'na benzetti.

2023 yılında ünlü basketbolcu Buğrahan Tuncer ile dünyaevine giren Eda Ece sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımla gündeme geldi.

4 Nisan 2024 tarihinde kızı Mina İpek'i kucağına alan 35 yaşındaki oyuncu, annesinin doğum gününü kutladı.

Eda Ece paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"1997! Şu çocuğa bakıp da oyuncu olacağını nasıl anlamadın anne, o kadar testi bana çözdürdün, matematik fizik ne dersler aldırdın, yazın bir valiz kitapla beni tatile götürdün. Arkadaşlarıma yetişeceğim diye hızlı hızlı okudum yazdım. Şaka bir yana, iyi de yaptın, ne yaptıysan doğru yaptın olmasaydın olmazdık anne. İyi ki doğdun anneciğim, annişkom, canım! Yengeçler en iyi anneler bunu kabul edelim."

Eda Ece kariyeri boyunca Deliha 2, Görümce, Yol Arkadaşım, Kocan Kadar Konuş, Yasak Elma ve İlişki Durumu: Evli gibi yapımlarda rol aldı.

Şimdilerde Eşref Rüya adlı dizide rol alan Ceren Benderlioğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Kendisi gibi oyuncu Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evliliği olan ünlü isim, son olarak çocukluk fotoğrafını paylaştı.

41 yaşındaki Benderlioğlu, paylaşımına "Sonra değiştin diyorlar. Aynada konuşurken suratlarının aldığı ifadeyi görmeden" notunu düştü.

Ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.

Gülben Ergen sosyal medyada takipçilerini zamanda yolculuğa çıkardı. 52 yaşındaki Ergen, gençlik yıllarından bir kare paylaştı.

Ergen paylaşımına şu notu düştü:

"Yaş 17. Dünyam pespembe… 1987 Türkiye Sinema Güzeli Gülben’im. Sorumluluk diğer adım. Başarmak, sayılmak ve olgun olmak zorundayım. Hep aklı başına, hiç geç kalmayan, idare etmesini bilen bir annenin doğrularıyla, fırlama, çalışkan bir babanın kızıyım."

Son olarak Karadut dizisinde boy gösteren İrem Helvacıoğlu, Ural Kaspar ile 28 Ekim'de nikah masasına oturdu.

ANNE OLMAYA HAZIRLANIYOR

Kısa bir süre önce bebek beklediğini ve kızı olacağını duyuran ünlü oyuncu, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğraflarını paylaştı.

"EN SEVDİĞİM AKTİVİTE"

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 45

Karadayı, Aşk Yeniden, Bizim Hikaye ve Kırmızı Oda gibi birçok yapımda rol alan Su Burcu Yazgı Coşkun sosyal medya hesabında takipçilerini geçmişe götürdü

20 yaşındaki oyuncu, Anneler Günü'nde bebeklik yıllarına ait bir kare paylaştı.

Oyuncu paylaşımını Miley Cyrus'ın "Mother's Daughter" şarkısıyla yaptı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan oyuncu Nilgün Belgün, son paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü.

"EVLİ, MUTLU, KÖPEKLİ GÜNLERİMDEN"

Atilla Demircioğlu ile evli olduğu dönemde eski eşine çektirdiği fotoğrafları paylaşan Nilgün Belgün, şu ifadeleri not düştü:

"Evli mutlu köpekli günlerimden... Bu fotoğrafı 90'larda Marmaris'te eşim Atilla çekmişti. Ben aslında kediciyim. Çocukluğumdan beri kedi vardır evimde. Bu kez Atilla ile beraber karar verip Dosi’yi almıştık. Dosi’yi de çok sevdim, çok anlaştım. Hayatımda ilk defa hem kedim Şila hem de köpeğim oldu. Onlar da birbirleriyle mutluydular. Sonra biz ayrıldık. Kedi bende köpek Atilla'da kaldı. Hafta sonları bana getiriyordu görmem için... Artık kedimiz Şila da köpeğimiz Dosi de hayatta değiller. Bu fotoğraf bana o günleri hatırlattı. Hayat da böyledir işte; önce her şey güzel başlar, bazen devam eder bazen biter."

Nilgün Belgün daha önce 3 evlilik yaptı. İlk kez Abdullah Şahin ile nikah masasına oturan ünlü isim, ikinci evliliğini İlhan Gencer ile yaptı.

Ünlü oyuncu, son evliliğini de Atilla Demircioğlu ile gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan Yasemin Sakallıoğlu, bu kez bebeklik fotoğrafını paylaştı.

Bebekliğine ait sadece 2 fotoğrafı olduğunu belirten ünlü isim, paylaşımına "Ne kadar gergin bir bebekmişim. Bebekliğime dair sadece 2 tane fotoğrafım var. Diğerinde alnıma sinek konmuş ve başım kel. Şimdiki bebekler ne kadar şanslı" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 52

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 53

Çocukluk fotoğrafını gözler önüne seren ünlü isim, paylaştığı kareye "20 küsür sene önce belki de bugün" notunu düştü.

Son dönemde geçirdiği estetik operasyonla gündemden düşmeyen Cenk Eren, sosyal medya hesabından yayınladığı son kare ile takipçilerini geçmişe götürdü.

Süperstar Ajda Pekkan ile yıllar önceki çekilen fotoğrafını paylaşan Eren, "Ben gencim Ajda genç, ben yaşlandım Ajda yine genç. Saygılarımla Sayın Süperstar'ım" ifadelerini kullandı.

Usta sanatçılara "Siz hep gençsiniz", "Muhteşemsiniz", "Fotoğraf efsane" gibi yorumlar geldi.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren ve geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Kadir Güneş'le ilk pozu ortaya çıkan Demet Özdemir, takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 57

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 58

Son olarak Gaddar dizisiyle izleyici karşısına çıkan Çağatay Ulusoy yeni projesiyle ekranlara geri dönüyor. 34 yaşındaki oyuncu sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Oyuncu, 27'nci yaşını kutlayan kardeşi Atalay Ulusoy'un doğum gününden paylaşım yaptı.

Ulusoy, 22 yıl önce kardeşiyle verdiği pozu yeniden verdi. "İyi ki doğdun kardeşim" notunu düşen oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.

"2002 FIFA DÜNYA KUPASI ZAMANINA GİDİYORUZ"

Ünlü sanatçı Ayşegül Aldinç, yıllar önce Tarkan ile verdiği pozları paylaştı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 61

Aldinç o gün Tarkan ile nasıl bir araya geldiğini takipçileriyle paylaştı. O dönem köşe yazarlığı yapan ve bilgisayar başında yazısını yetiştirmeye çalışan şarkıcı, alt sokaktan duyduğu sesler sayesinde Tarkan'ın geldiğini öğrenmiş.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 62

"TARKAN’I BULMAM IŞIĞI SAYESİNDE ZOR OLMADI"

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 63

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, salı akşamlarına damga vuran ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kayberse'de Özlem karakterine hayat veriyor.

23 Şubat'ta 37 yaşına basan oyuncu, sosyal medya hesabında çocukluk karesini paylaştı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 65

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 66

Ünlü şarkıcı Göksel, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde müzikseverle buluşan yeni şarkısı için imaj değişikliğine gitmişti.

Yeni albümünün ilk şarkısı "Pardon"un klibindeki tarzıyla gündem olan 53 yaşındaki şarkıcı, takipçilerini geçmişe götürdü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 68

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 69

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve kendisi gibi oyuncu Birce Akalay ile aşk yaşayan Hakan Kurtaş, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 70

"İYİ Kİ DOĞDUN BABAM"

Hakan Kurtaş'ın babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncuya "babasının kopyası", "bu benzerlik ne" gibi yorumlar geldi.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 71

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 72

Ünlü oyuncu, "Pinky pinky" notunu düştüğü paylaşımında çocukluk karesine de yer verdi. Pınar Deniz'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 73

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 74

79 yaşındaki Yücesoy, annesiyle birlikte yer aldıkları kareye "Canım anacığım... Her şey için teşekkür ediyorum sana" notunu düştü.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 2024 yılında ikiz oğullarına kavuşmuştu.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 76

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 77

Bu ünlüyü tanıdınız mı? Karizmatikliği ve oyunculuğuyla şimdilerin en ünlü oyuncularından...

Doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan ünlü oyuncu bebeklik fotoğrafının yanı sıra anne ve babasının da gençlik fotoğrafını paylaştı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 79

Kaynarca, doğum gününde yaptığı duygusal paylaşıma "Hediye edilen bu süreye ve bu sürede iyi veya kötü hayatıma dokunan herkese teşekkür ederim, şükürler olsun..." notonu düştü. 

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 80

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 81

1991 yılında kaybettiği babası Niyazi Üçer Altuğ ile birlikte yer aldığı bir kareyi takipçilerinin beğenisine sunan Pınar Altuğ, ''Çok özlüyorum Babam. 34 yıl" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan oyuncu Nilgün Belgün, son paylaşımıyla takipçilerini 80'li yıllara götürdü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 83

Ferhan Şensoy. Onun hem yazdığı hem oynadığı bir televizyon dizisi. Sanırım adı Bizim Sınıf'tı. İkimizin de sanat yolculuğuna yeni başladığı yıllardayız. Heyecanlı mutlu ve umutluyuz. Hiç unutmadığım bir sözü vardı bana söylediği, "Hiç mütevazı olma iyi oyuncusun” demişti" ifadelerini kullandı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 84

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 85

Zaman zaman çocukluk fotoğraflarını paylaşarak takipçilerini geçmişe götüren Demet Özdemir, bu kez ağabeyi Volkan Özdemir ile yıllar öncesinde çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 86

Gerek özel hayatıyla gerek açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan, 62 yaşına bastı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 87

Annesiyle yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaşan Engin, "İyi ki doğdun kraliçem" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Hamdi Alkan sosyal medya hesabında takipçilerine geçmişe götürdü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 89

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 90

Sahne şovlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Zeynep Bastık sosyal medyada yapılan anket çalışmasında "En seksi Türk kadını" ünvanının sahibi olmuştu.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 91

Bir takipçisinin "18 yaşına dönsen neyi değiştirmek isterdin?' sorusuna Bastık, "Saç rengimi" yanıtını verdi ve 18 yaşındaki halini paylaştı.

Canım Ailem, Mucize Aynalar, Gelin Takımı ve Hayatımın Neşesi gibi yapımlarla tanınan oyuncu Şebnem Bozoklu yaptığı nostaljik paylaşımla gündem oldu.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 93

Oyuncu fotoğrafı "Sınıfımızın güzelliğine bakın" notuyla paylaştı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 94

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 95

Ünlü sanatçı; 41 yıl önce dostlarıyla verdiği pozu, güncel bir kareyi kolajladı ve şu notu düştü:

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 96

Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren oyuncu Belma Canciğer 52 yaşına girdi.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 97

Belma Canciğer'in çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşan Gani Müjde, şu ifadeleri kullandı:

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 98

Yalan Dünya dizisinde canlandırdığı Tülay karakteriyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu İrem Sak’ın babası Dr. Şemsettin Sak yaşamını yitirdi.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 99

Oyuncu babasını sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla andı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncular arasında yer alan Esra Dermancıoğlu, bu kez takipçilerini geçmişe götürdü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 101

2003 yılında kızı Refia'ya hamile olduğu dönemde verdiği bir pozu yayınlayan Dermancıoğlu, paylaşımına "Herkesin havalı hamilelik fotoğrafları varsa bu da benimki herkes ayağa kalksın" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 102

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 103

Şarkıları ve sahne performansıyla adından söz ettiren Soner Sarıkabadayı yeni yaşında paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından bebeklik fotoğrafını paylaşan Sarıkabadayı, doğum gününü şu sözlerle kutladı:

"İyi ki doğdum iyi ki varım. Aileme ve sevdiklerime beni ve benliğimi oluşturdukları için çok teşekkür ederim. Dinleyenlerimin de aramızdaki bu yıkılmaz bağı kuran kalplerinden öpüyorum."

İpek Filiz Yazıcı, şarkıcı Ufuk Beydemir ile 2022 yılının ekim ayında tatile gittiği Roma'da nikah masasına oturmuştu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan oyuncu, Tarkan ile karesini paylaştı.

Oyuncu, daha önce katıldığı bir programda Tarkan ile reklam filminde oynadığını söylemişti.

10-11 yaşlarında Tarkan ile birlikte bir reklam filminde rol aldığını belirten oyuncu, "O reklam filmi Rusya'da yayınlanmıştı, o zamanlar Tarkan ile reklam filminde rol almanın havasını da okulda arkadaşlarıma atmışlığım da oldu ama kötücül bir yerden değil elbette daha sempatik bir yerden diyebiliriz bu hava atmaya" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü oyuncu Reha Özcan paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 108

"İlk ustam... Vardı, güzel hayallerimiz. Mutlu, adil ve huzurlu günler... Hepsi içindeymiş kişinin.. Tek başına değil, hep birlikte. Olsun güzeldik hala güzeliz..."

63 yaşındaki Serhat Özcan, Çoban Yıldızı, Sırrını Biliyorum, Ailecek Şaşkınız, Cennet Mahallesi, Zümrüdüanka gibi yapımlarla tanınıyor.

Tatlı Küçük Yalancılar, Çukur, Yarına Tek Bilet ve Aşk Mevsimi gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabında nostaljik bir paylaşımda bulundu.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 110

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 111

"Sen Ağlama İstanbul" ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan usta oyuncu Tamer Levent, lise yıllarında çekilen siyah beyaz fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

SANAT HENÜZ AKLIMDAN BİLE GEÇMİYOR"

Tamer Levent, paylaşımına "Lise yıllarımda, sevgili arkadaşım Kemal Kutucuoğlu ile....Okulun bahçesinde tören öncesi... O yolculuğa başlanmış ama henüz hedefe dair hiçbir şey belli değil dönemi... İçimde bir şeyler var ama sanat evet henüz aklımdan bile geçmiyor..." notunu düştü.

Alişan, meslektaşı ve yakın arkadaşı İsmail Özkan'ın doğum gününü sosyal medya hesabında kutladı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 114

"Yıl 1994... İkimiz de 18 yaşında İTÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileriyiz. Hayallerimiz var hem de ne hayaller... Kaset çıkaracağız, konserler vereceğiz, para kazanacağız sonra evlenip çoluk çocuğa kavuşacağız... Hepsi oldu mu? Çok şükür hepsi oldu. Yaş ne oldu? 48 bitiyor, 49'a doğru gidiyoruz. Sağdıcım, sağlıkla huzurla nice güzel yıllarımız olsun inşallah. Ailemizle, sevdiklerimizle hep birlikte..."

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 115

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 116

Sanatçı, 18 yaşındaki fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Tilbe ardından da "58" notuyla başka bir fotoğrafını paylaştı.

Sanatçının gençlik fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Usta şarkıcı Ayşegül Aldinç, 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Öğrencilik yıllarından bir kare paylaşan sanatçı "Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e minnetle rahmet diler; uzun yıllar öğretmen olarak hizmet vermiş ilk öğretmenim canım anneciğime, ilkokul öğretmenim Vesile Bekyel olmak üzere bana kattıkları her şey için gelmiş geçmiş tüm öğretmenlerime üzerimdeki emekleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"BENİMKİ DE KUTLU OLSUN"

Aldinç sözlerine "Kaybettiklerimizin ruhları şad olsun. Tüm öğretmenlerin (Ben de kısa bir süre Anafartalar Orta Okulu’nda öğretmenlik yaptığım için benimki de kutlu olsun) Öğretmenler Günü’nü kutlar atanamayanlara da, mutlu haberler dilerim" diye devam etti.

Yasadışı bahis operasyonları nedeniyle zor günler geçiren Serdar Ortaç, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 121

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 122

Ünlü şarkıcıya, hayranlarından "İyi ki Serdar Ortaç oldun. Yoksa seni ve şarkılarını nasıl dinleyecektik?", "İyi ki girmişsin hayatımıza", "Bir Serdar Ortaç daha gelmez dünyaya", "Seni seviyoruz" gibi mesajlar geldi.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu ile yıllar önce verdiği bir pozu takipçileriyle paylaştı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 124

52 yaşındaki Deniz ve 31 yaşındaki Yazıcıoğlu'nun değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 125

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 126

Ünlü şarkıcı, ilk otomobilinin fotoğrafını paylaştı. 

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 127

Bir döneme damga vuran “Sihirli Annem” ve “Selena” dizilerindeki rolleri ile tanınan Gizem Güven, şimdilerde ekranlardan uzak olsa da sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Gizem Güven, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarda çocukluk fotoğraflarına yer verdi.

Ünlü isim, bu kareyi "Bir ara saçlarımı böyle yapmak isterdim ama işte" notuyla paylaştı.

Gizem Güven, bir başka çocukluk fotoğrafında ise "Bu ise favori modum her daim" ifadelerini kullandı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 130

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 131

Perihan Savaş paylaşımına "Sözün bittiği bir gündeyiz yine. Seni kalbime sakladım. Hep oradasın, sonsuza kadar" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 132

Oyuncu Ezgi Mola, yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncu, 23 Kasım 2023 tarihinde de oğluna kavuşmuştu.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 133

Mola paylaşımına "Mutlu musunuz saçlarım uzadı. İlk fotoğraf şimdi. Son fotoğraf kardeşimin saçlarını bile kıskanıp aynısını yapın dediğim yaşım... Kesilen iki örgümü hala saklıyor annem" notunu düştü.

Elveda Rumeli, Aile Arasında, Yabancı Damat ve Sevdaluk gibi yapımlarla adından söz ettiren usta oyuncu Erdal Özyağcılar sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 135

"Albümlerin arasından İstanbul Belediye Konservatuarı tiyatro bölümü öğrenci hüviyet kartım çıkıverdi karşıma. Resmime baktım üzmedi beni şimdiki halim. Konservatuar yıllarım hepsi buram buram hala yüreğimde hüzünlenmedim. Sadece yıllar önce bu mesleğe gönül verip adım attığım için binlerce kez şükürler olsun dedim."

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 136

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 137

"18'İNE BEŞ KALA BÖYLEYİM İŞTE KAVİN'İM"

Üçüncü fotoğraf herhangi bir gün metroda çekilmiş. O anı, o günü hatırlamamız için özel bir nedenimiz yok. Buna rağmen o fotoğrafı gördüğüm an vagondaki aşırı gürültü, metronun kokusu ve rayların aşırı yüksek sesi doldurdu odayı. Önündeki şahane hayatını hep böyle geçirmeni istiyorum bir tanem, mutlu olduğun anların farkına varmadan, mutluluğunu hep sonradan hatırlayarak yaşa lütfen, böyle yaşa ki o sırada ne kadar mutlu olduğunu düşünmeye vaktin olmasın. Sen, sadece yaşa. Bütün güzellikler gelsin bulsun seni. Sonra bu geceki ben gibi, alelade günlerden birinde çekilmiş tamamen unuttuğun bir fotoğrafa bakarken o günün ne kadar güzel bir gün olduğunu 'dan' diye hatırla. Yaşam tam da böyle içinden geçmemiz gereken, hafif, inceliklerle dolu, kabalıkları asla görmezden gelemeyeceğimiz ama onlarla baş edebileceğimiz bir masal. Sadece sonu değil çevirdiğin her sayfanın sonu iyi bitsin. 18’ine 5 kala, böyleyim işte.”

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 138

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 139

"FOÇA DAĞ KOMANDO..."

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 140

Son dönemin popüler oyuncularındanolan Melis Sezen, kardeşi Polat Sezen'in doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı.

Kerem Bürsin ile "Son of a Rich" filminde buluşmaya hazırlanan ünlü oyuncu paylaşımına şu notu düştü:

"Canım kardeşim, karındaşım, yoldaşım, her şeyim! Sonsuz şükürler olsun varlığına iyi ki benim kardeşimsin varlığın kutlu olsun hep çok mutlu ol yüreğin ışıl ışıl parlasın melekler yanı başında olsun hep. Seni çok seviyorum, sağlıkla mutlulukla birlikte şahane yaşlara."

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Tarık Tarcan, seneler önce rol arkadaşlarıyla birlikte çektirdiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

"ÇOK DEĞERLİ BİR ANI"

Tarcan, 1986 yapımı "Akrep" filminin setinde çekilen fotoğrafa; "Dünyanın en tatlı insanı Öztürk Serengil... Bilinenin aksine üç kızının harika babası Coşkun Göğen... Ahmet Tarık Tekçe'nin biricik kızı ve dört film çektiğimiz harika mert kadın Ahu Tuğba... Öztürk abim ve sevgili Ahu nurlar içinde yatın. Çok değerli bir anı... Fotoğraf 'Akrep' filminden..." notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 144

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, 13 yaşında Ziya Akaröz ile evlendirilmişti. Şarkıcı, düğününden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 145

1974 yılında evlenen Soyman paylaşımına "İşte ben Safiye gelin" notunu düştü.

Uzun yıllardır Faik Öztürk ile birlikte olan Soyman, 13 yaşında babasının kendini evlendirmesiyle ilgili "Annem ve babam önce 'O çok küçük, olmaz' dediler. Babam sordu bana, daha çocuğum anlamıyorum ki... Babam beni verdi" demişti.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 146

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 147

Ünlü isim, mesleki hayatının farklı dönemlerini gözler önüne seren fotoğrafları yayınladı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 148

Erdal Özyağcılar, paylaşımına "Burnumun direği sızladı. Siz takipçilerimle bu yolculuğu paylaşmak istedim" ifadelerini not düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 149

Özyağcılar'ın paylaşımına binlerce beğeni ve "Her karesi o kadar kıymetli ki", "Muhteşem bir sinema yolculuğu", "İyi ki varsınız" gibi yorumlar geldi.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 150

Kariyeri boyunca birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alan Erdal Özyağcılar, son olarak "Gaddar" adlı dizide boy gösterdi.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 151

Bir süredir meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Birce Akalay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

40 yaşındaki Akalay, önce 2017 yılından bir karesini paylaştı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 152

Daha sonra çocukluk fotoğrafını paylaşan yıldız, "1987 - Stüdyo Yüksel" notunu düştü.

Akalay'ın paylaşımına binlerce beğeni yağdı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 153

Bir süredir ekranlardan uzak olan Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 154

Son olarak bebekken babasının kucağında çekilen fotoğrafını paylaşan Özdemir, "Yakışıklılığından asla ödün vermeyen babam. Bana bakın ama. Coşkulu bir sabah" ifadelerini kullandı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 155

İclal Aydın, Budapeşte'de okuyan kızı Zeynep Lal Başbuğ hakkında duygusal bir paylaşım yaptı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 156

Eğitim hayatını Budapeşte'de sürdüren kızını uğurlayan Aydın, paylaştığı nostaljik fotoğrafa şu notu düştü:

"Uçuverdi haftalar, aylar. Tatil bitti. Şimdi uçağa bindi, Budapeşte’ye gitti. Okuluna, kendi küçük evine döndü. Birkaç hafta sonra tam 22 yaşında olacak. Şu fotoğrafta bir yaşında bile değildi. Yedi sekiz aylık olsa gerek… Göğsümde uyuturdum. Bu gece de öyle uyuduk. Ergenliğe geçişiyle kesintiye uğrayan sokulmalar, sarılmalar gurbete gidişle geri döndü. Üstelik büyüdükçe daha sıkı sarılır oldu. Öğrettiğimiz endişelere kendi özel kaygıları da eklendi zira. Anlar, anılar daha da anlamlı geliyor şimdi ona da… Güle güle canım kızım. Harika bir yıl olsun."

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 157

Caner Erdeniz ile 2019 yılından bu yana mutlu bir evliliği ve Vina adında bir kızı olan Müge Boz, 1 Haziran 2024'te ikinci kez anne oldu

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 158

"Rika" adında bir erkek çocuk sahibi olan 40 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabında çocukluk karelerini paylaştı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 159

ASLI ENVER

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve kızı Elay ile ilgilenen Aslı Enver, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 160

40 yaşındaki oyuncu, çocukluk yıllarında çekilen fotoğrafına "Mini me" (Minik ben) notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 161

AYŞEGÜL ALDİNÇ

Ünlü şarkıcı Ayşegül Aldinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 162

"BİR GÜN ÖNCE DAVRANDIM"

Aldinç, 90'lı yıllarda çekilen fotoğrafına "Perşembe günleri geçmiş yıllardan fotoğraf paylaşıyoruz ya. Bir gün önce davrandım" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 163

ÇELİK

Çelik, sosyal medyasında lise yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. 

Şarkıcı paylaşımına "Bugün az önce hayatımın en güzel hediyelerinden birini aldım. Sonsuz ve tarifsizce mutluyum, neşe ile doluyum. Pendik Lisesi'nde okurken matematik hocam olan Nesrin hanım bu fotoğrafı göndermiş" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 164

Ünlü müzisyen sözlerine "Bu vesile ile Nesrin hocamın şahsında bana bugünkü halime gelmeme emek veren bütün hocalarıma minnetle teşekkürler ediyorum" diye devam etti.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 165

AYŞEGÜL ALDİNÇ

Ünlü şarkıcı Ayşegül Aldinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 166

"DEVLET MEMURU STATÜSÜNDE ÇALIŞMIŞTIM"

Aldinç, yıllar önce çekilen siyah beyaz fotoğrafına "Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nu ( şimdiki adıyla Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ) bitirdikten sonra 4 yıl Yıldız Parkı içinde bulunan Yıldız Porselen’de ( ki Sümerbank’a bağlıydı o zaman) önce stajyer öğrenci sonra da desinatör olarak devlet memuru statüsünde çalışmıştım. Fotoğrafta kıvançla eserimin önünde görülüyorum. Böyle lenger tabak denir kocca tabaklara, vazo ve çeşitli porselen objelere serbest çalışmalar yapardık. Şablonlu klasik çalışmalar da olurdu arada. Eurovision’da yarışıp ayağımın tozuyla işe döndüğüm yıl. Yarışma konusunda müdüriyetten izinliyim tabii.
Hiç unutmam askere gider gibi uğurlanmıştım. 
Saçlarım kısa o vakit. Cesaret edip kestirmişim. O yıllar “Aslan Başı” moda. Niye bu isim konmuş belli değil! Ensede de bi parça saç olduğundan yele sayılıyorsa demek.Sonra onu da kestirmişim. Lafı da kısa kesiim o zaman ben. Kimi uzun yazıyorsun diyor kimi 'Sen yaz biz okuyalım' şeklinde hoş bir yaklaşım içersinde. Ben ikinciyi yeğliyorum tabiyatıyla..." notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 167

FEDON

Ünlü şarkıcı Fedon, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 168

Gençlik fotoğrafını paylaşan 77 yaşındaki yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Birçoğunuzun beni böyle görmediği... Sakalsız Fedon"

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 169

MURAT BOZ

Şu sıralar "Zeytin Ağacı" dizisiyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı ve oyuncu Murat Boz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 170

44 yaşındaki Boz paylaşımına "80’li çocuk... Bir elinde yarın öbür elinde dün" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 171

Metin Arolat, çocukluk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Geçmişi yad eden ünlü isim, içini döktü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 172

Paylaşımına duygusal bir not düşen Arolat, "Bu gün anneciğim, babamın ve abimin yanına göçeli tam 4 yıl oldu. Şimdi üçü yan yana yatıyorlar. Oysa bu fotoğraf çekilirken böyle bir şey gelebilir miydi ki aklımıza? Benim için en mutlu günlerin fotoğrafıdır bu. Hepimiz bir aradayken, henüz hiç kimse ölmemişken, dinmeyen acıyı, bitmeyen özlemi, sonsuz ayrılığı, sonsuz yalnızlığı henüz öğrenmemişken. Hepimizin bütün kaybettiklerimize dualarımı yolluyorum" dedi.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 173

Ünlü oyuncu Meltem Cumbul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 174

Lise yıllığından kalma fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Meltem Cumbul, "Bugün size 17 yaşımdan günaydın" ifadelerini kullandı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 175

Ünlü şarkıcı Fedon sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini 58 yıl öncesine götürdü!

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 176

Askerlik fotoğrafını takipçileriyle paylaşan 77 yaşındaki yıldız şu ifadeleri kullandı:

"1966 Amasya Carcurum'da askerim. Radyomla baş başa. Kim bilebilirdi bir gün Fedon olarak şarkıcı olacağımı... Ben bile bilmiyordum."

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 177

Gülpembe, Dağlar Dağlar, Unutamadım, Arkadaşım Eşek gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan usta sanatçı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço sosyal medya hesabında takipçilerini geçmişe götürdü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 178

Annesi Lale Manço Ahıskalı ile fotoğrafını paylaşan 43 yaşındaki Manço "1980'ler" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 179

Ünlü oyuncu Zeynep Çamcı sosyal medya hesabında çocukluk yıllarından bir kare paylaştı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 180

37 yaşındaki oyuncu paylaşımına "Bebe Zeynep" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 181

Esat Yontuç, Acun ılıcalı'nın 55. yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 182

Yontunç paylaşımına  "Evet o uzun 24 gün geçti ve eşitlendik. İyi ki doğdun iyi ki varsın. Nice beraber mutlu yıllara inşallah" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 183

Ünlü şarkıcı Levent Yüksek sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 184

45 yıl önce çekilen bir karesini paylaşan şarkıcı, "Bu fotoğraf 15 yaşında Antalya Lisesi’nde okuyan ve sahneye çıkıp bas çalan Levent. Videoda ise Levent’in 45 sene sonra doğduğu yerde sahnesine davet ettiği ilkokul öğrencisi koro arkadaşları var. Çocukluğum, ilk gençliğim Antalya’ya selam olsun. Videonun sonundaki küçük arkadaşıma sesleniyorum; O gurur bana ait" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 185

DEMET EVGAR

Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

Dün doğum gününü kutlayan yıldız, çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 186

Evgar paylaşımına şu notu düştü:

"Çok fazla çocukluk fotoğrafı olan biriyim. Ama bu fotoğrafımı ben de ilk defa gördüm. Amcamın albümündeymiş. Bi tuhaf oldum. Kızımı gördüm kendimde. Ve sanki kendime daha çok yaklaştım bu görüşle. Tüm çocukluğum boyunca “hayal dünyama” alan tutan aileme binlerce kere şükrediyorum. Kendime de teşekkür ediyorum. Kendimi hiç bırakmadığım için, elimden tuttuğum için ve bir can sevinciyle kendimi sevdiğim için. (Demkoo seni o kalkan kaşından öperim) Elimdeki bebeğimi Mavi de çok seviyor. İkimize de korkunç gelmemesi tuhaf biraz."

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 187

CEM YILMAZ

Son dönemde gerek açıklamaları gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Cem Yılmaz, takipçilerini geçmişe götürdü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 188

19 yaşında çektirdiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz, fotoğrafa uyguladığı netleştirme işleminden esprili bir şekilde bahsetti.

Ünlü komedyen, "Yüzüme küçük dokunuşlar yaptırdım. Ama 1992'de..." ifadelerini kullandı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 189

Doğu Demirkol sosyal medya hesabında çocukluk yıllarına dair fotoğraflarını paylaştı. Çocukluk fotoğraflarını taklit eden Demirkol'un paylaşımı büyük ilgi gördü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 190

Demirkol'un paylaşımına sevgilisi Ayşe Kırca kayıtsız kalmadı.

Oya Başar ve ile Levent Kırca'nın kızı olan Ayşe Kırca, Demirkol'un paylaşımına "Aşkım, bebeğim" yorumunu yaptı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 191

LEYLA TANLAR

Burak Dakak ile dünyaevine girmek için gün sayan ünlü oyuncu Leyla Tanlar, ağabeyi Levin Tanlar'ın doğum gününü sosyal medya hesabında kutladı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 192

Çocukluk fotoğraflarını paylaşan oyuncu, paylaşımına "Levom" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 193

"Boş Bardak", "Bu Aşkın Katili Sensin" ve "Sana Affetmek Yakışır" gibi şarkılarla tanınan ünlü müzisyen Fettah Can, paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 194

Can paylaşımına "Babam şarkı söylüyor yanında da bilin bakalım kim var? Arkamdaki ufaklıklar da kuzenim ve kız kardeşim" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 195

TEOMAN

Rock müziğin ünlü ismi Teoman, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Zaman zaman çocukluk ve gençlik yıllarına ait kareleri takipçileriyle paylaşan Teoman, nostaljik paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 196

Teoman, annesiyle sünnet düğününde çekilen fotoğrafına "Annem bana eli öpülecekler listesi veriyor. 'Anneannen ve babaannen. Başka kimsenin elini öpmeyeceksin. Diğer insanların sadece elini sık" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 197

Bizim Hikaye, Üç Kız Kardeş ve Mucize Doktor gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Reha Özcan takipçilerini geçmişe götürdü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 198

Özcan paylaşımına "Hani benim gençliğim nerede dedim, ablam yolladı..." notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 199

DEMET AKALIN

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 1990 yılında Miss Globe'a katıldı.

Akalın, yarışmanın birincisi Gülay Pınarbaşı ile fotoğrafını paylaştı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 200

Akalın paylaşımına "Bazen kaçıncı olduğunun bir önemi yoktur" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 201

LEVENT CAN

Kariyerinde 37. yılı geride bırakan usta oyuncu Levent Can, çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafı paylaştı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 202

Oyuncu olma hikayesini anlatan Can, “İşte bu kadar küçük çocuklardık tiyatroya gönlümüzü verdiğimizde sene 1986. Ustam Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun kapısından çevrilmiş, kabul edilmemiştim kurslara. Ama ben ne yaptım ettim o kurslara gittim. Yüz vermediler, ders vermediler, sahneye çıkarmadılar başlarına bela olmamayım diye. Haklılardı 15 yaşında ufacık bir çocuktum daha, okulu bırakmıştım tiyatro sevdasıyla 'git önce okulunu bitir' dediler. Sonra ben okulumu da bitirdim, mesleği de söke söke aldım. Azmettim inat ettim ve hiç vazgeçmedim bu sevdadan. Ve 3 Nisan 1987 senesinde Kadıköy Halk Eğitim Merkezi sahnesinde profesyonel olarak ilk kez sahneye seyirci karşısına çıktım, çok heyecanlıydım, bugün 37. yılım ve halâ aynı heyecan içindeyim söz konusu tiyatro olduğunda. Yanımdaki dünyalar güzeli arkadaşımı bilir tanırsınız. Pelinsu Pir; can yoldaşım, yol arkadaşım, çocukluk arkadaşım. O dönemki kurstan bir o, bir ben, bir de Nur Gürkan mesleğe devam edenler olduk oysa çok daha kalabalıktık kursta. Zaman içinde bırakanlar vazgeçenler oldu, biz hiç vaz geçmedik hep 'tiyatro' dedik. Bugün ısrarla inatla yine 'tiyatro' demeye devam.”

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 203

İş insanı Murat Özdemir Dubai'de evlenen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş sosyal medya hesabında çocukluk yıllarından bir kare paylaştı.

Gündeş paylaşımına "Hiç değişmediğim doğrudur 3" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 204

76. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanan Merve Dizdar sosyal medya hesabında takipçilerini geçmişe götürdü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 205

"OKULUN İLK YILI"

Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde Ömer'in ablası Nisa karakterine de hayat veren Merve Dizdar paylaşımına "27 Mart 2004… 17 yaşındayım. Okulun ilk yılı. 27 Mart hazırlık telaşı kuliste. Akşam gösterimiz oluyor. Ben 'Nina'yı oynuyorum." notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 206

Oyuncu sözlerine "Tüm replikleri unuttuğumu düşünüyorum korkudan. 'Profesyonel hayata ilk geçiş, aman diyim kızım kendine gel' gibi asla işime yaramayacak motivasyon konuşmaları yapıyorum. Oyun bittiğinde, sınıf arkadaşlarımla sarılıyoruz. Kutlamalar başlıyor. Kendime diyorum. 'İyi başlangıç Merve…' Hepimizin Tiyatro günü kutlu olsun" diye devam etti.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 207

DOLUNAY SOYSERT

Oyuncu Dolunay Soysert, 25 Mart'ta 51 yaşına bastı. Ünlü isim, doğum gününü bebeklik fotoğrafıyla kutladı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 208

"Yıllara teşekkür; Ne güzel ki çok sevdim ve çok sevildim bu hayatta, gülerek uyandım çoğu sabah yatağımda" diyen Soysert, paylaşımında "Anamla babamın civcivi, iki erkek kardeşimin belalısı, yeğenimin deli halasıyım. Dostlarım şansımdır. Evcilik oyunundan kopamadığımdan oyuncu oldum ve hep çok sevdim işimi. Doyamadığım kitaplarım, sayısız çocuğum, iki köpek yavrum, asla sonu gelmeyen ezberim, hep yetişmem gereken randevularım, ileri derece gözlüklerim var. Çiçeklere, yaprak sarmasına, gülmeye bir de bebek kokusuna bayılırım. Yapmak istediklerim hiç bitmez, hayallerime renk yetmez. Hayatların pamuk ipliğine bağlı olduğu şu topraklarda bunca zaman yaşıyor oluşuma şükreder dururum. Tıpkı fotoğraftaki gibi hâlâ şaşırarak bakarım Dünya’nın büyüklüğüne ve kendi küçüklüğüme. 1,5 yaşımda ya var ya yokum burada. 'Doğduğunda 1 yaşında mıydın?' tartışmalarından uzak bir noktadayım daha ama yaşamak adına aynı bitmeyen heyecana sahibim hâlâ. Sadece daha bilinçli bir yerden tanıyorum artık bu hissi ve sarılıyorum her anına. İyi ki geldik bu güzel yaşa. Yağmur yağıyor şu anda İstanbul’da, kabul olurmuş doğum günü çocuğunun duası; kirlenmiş her halleri yıkansın yağmur sularıyla insanların, yollardaki ızgaralardan toplaşıp aksın kanalizasyonlara… Güneş parladığında sadece baharı görelim artık ama sadece baharı" ifadelerini kullandı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 209

Şarkıcı Hayko Cepkin sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü.

Cepkin'in yaklaşık 30 sene önce Beşiktaş - Kocaelispor karşılaşmasını tribünde seyrettiği anları arkadaşı buldu.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 210

Beşitaş taraftarı olan Cepkin "Yeni açıkta maçın başlamasını bekliyoruz muhtemelen. Klasik şapkam ve delik deşik montum. @amirnecim arkadaşım 93-94 sezonu Kocaeli ile kupa maçının özetini denk gelip seyrederken beni farketmiş. İşin tuhafı biz daha arkadaş değilken o da aynı maçta tribündeymiş. Elimdeki tek arşiv olacak tribündeki tek görüntümü bulduğu için çok teşekkürler valla çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 211

Rıza Kocaoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Gözde Kocaoğlu, ağabeyinin 45. yaşını sosyal medya hesabından kutladı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 212

"GÜZEL YÜREKLİ ABİM"

Gözde Kocaoğlu, paylaşımında "Abicim, ciğerimin köşesi, büyürken bana şefkati, sevmeyi, ilgilenmeyi, görmeyi öğrettiğin için; daha sonraları da kapsamayı, yaşamayı, gülmeyi unutmamayı her şeyden önce ‘biz varız’ demeyi ve hissettirmeyi unutturmadığın için sana binlerce teşekkür ederim. Daha dün yine “Sahnede nasıl da devleşiyor bu adam?” dedim seni izlerken. E ben seni izlerken hayran bakan küçük kardeşim hep işte. İlk kucağına aldığın gün gibi. ‘İşte bu benim oyun arkadaşım’ dediğin an gibi. Sen de karanlıklarda elimi tutan güzel yürekli abim. Şimdi bir de Mercan’ın dayişkosu... İyi ki varsın, hep ışığınla parla. İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum canım kardeşim" dedi.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 213

Oyuncu Açelya Akkoyun, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü. Akkoyun, ağabeyi Demokan Akkoyun'un doğum gününü kutladı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 214

"İLK ADIMIMIN ŞAHİDİ"

Akkoyun, çocukluk yıllarında ağabeyi ile çekilen fotoğrafına şu notu düştü:


"Bu hayattaki ilk aşkım, ilk adımımın şahidi, hep ve daimi destekçim. Anne-babamız çalıştığı için beni okuldan alıp, evde envai çeşit tostlarla karnımı doyuruverdiğin günlerden bir gün çekilmişti bu fotoğraf hatırladın mı? Konuşmayı öğrendiğimde bizimkiler, 'abi de' demiş, ben de onu 'abido' diye çevirmişim. Abido’m benim. Varlığının kıymetini anlatacak kelimeleri bulamıyorum. Işık saçan zihnin, engin gönlün, iyi kalbin. Çok kıymetlisin bunu biliyorsun. Abido’m yeni yaşın, seni çok... dolayısıyla bizi de çok çok mutlu etsin. Dün, bugün olduğu gibi yarın da seni hep seveceğim. İyi ki doğdun, iyi ki bizimlesin. Daha nice güzel günlere hep beraber erelim. Canımın ta içi."

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 215

Yönetmen Fırat Parlak ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Burcu Kara bugün 44 yaşına girdi.

Ünlü oyuncu bebekliğinden bir kareyi takipçileriyle paylaştı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 216

Ünlü oyuncu paylaşımına "Mutlu yıllar küçük kız" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 217

Usta sanatçı Erol Evgin sosyal medya hesabında yaptığı nostaljik paylaşımlarıyla takipçilerini geçmişe götürmeye devam ediyor.

Sanatçı, Nükhet Duru, Bedia Muvahhit ve Adile Naşit ile birlikte olduğu bir kareyi paylaştı. 

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 218

Evgin "Bir albüm tanıtım kokteylimden… Nükhet Duru, Bedia Muvahhit ve Adile Naşit ile birlikte…Hey gidi günler!" ifadelerini kullandı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 219

NİLGÜN BELGÜN

Nilgün Belgün, sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü.

Belgün, usta oyuncu Halit Akçatepe ile birlikte olduğu bir kareyi paylaştı

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 220

Belgün paylaşımına "Tbt gününe gelsin. Fotoğrafların siyah beyaz olduğu yıllardan… Bu fotoğrafta 25 yaşındayım. Sevgili Halit Akçatepe ile İzmir turnesindeyiz ve oyundan sonra o yılların eğlence kulübü MOGAMBO'da eğleniyoruz. Halit de gezmeyi, eğlenmeyi çok severdi ve beni her gece oyundan sonra bir yere götürürdü. Bana 'sen iyi bir oyuncusun sakın tiyatroyu bırakma' derdi. Yolun başındaydım o yıllarda… Sözünü fazlasıyla tuttum… Halit Akçatepe... Siyah beyaz film gibi biraz... 70'li yıllar..." notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 221

Yer aldığı projelerle adından söz ettiren iki çocuk annesi yaptığı son paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

Paylaştığı şiirle çocukluğuna seslenen güzel oyuncunun nostaljik karesine beğeni yağdı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 222

İşte Düvenci'nin paylaşımı;

"Meraklanma,
Yolunda her şey
Büyümek bu işte
Ve dönüşmek
Kendini korumak
Kalabalıkta kaybolmak
Üstesinde gelmek
Kullanılmış hissetmek
İlgi görmemek
Umudu kaybetmek
Yanıp kül olmak
Korkmak bu işte
Değişmek bu işte
Hayatta kalmak
Yaşamak bu işte
-yolculuk…
RUPİ KAUR

En sevdiğim şairlerden…
Hayatın acılı tarafından büyümeyi ne de güzel ifade etmiş…
Çocukluğuma gelsin ve tüm çocuklara…"

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 223

Türk sinemasının unutulmaz ismi Öztürk Serengil'in kızı Seren Serengil, babasını ölüm yıl dönümünde andı. Babasına olan özlemini ve hayranlığını dile getiren Serengil, yıllar önce çekilen fotoğrafı paylaştı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 224

"ARMUT BÖYLE DİBİNE DÜŞTÜ"

"O kadar uzaktan çekilmiş bir fotoğraf ki ama en sevdiklerimden... Babamın sahnesine zorla çıkmak istediğim, Ajda şarkılarını söylediğim, bale müsamereden kalma İspanyol kıyafetimle çıkmak için kuliste ciyak ciyak ağladığım günlerden biri... 'Armut böyle dibine düştü' derdin. Canım babacığım bugün seni kaybettiğimiz gün... Ama senin evladın olmanın ayrıcalığını, gururunu, mutluluğunu yaşayarak bir ömür geçirttin bize. Mekanın cennettir. Ne kadar sevilen, ne kadar anılan, ne kadar taklit ve takip edilen bir adammışsın. Ne çok insana iyiliklerin dokunmuş, hala insanlar bana ulaşıp 'baban bana bu vermişti, bana bunu almıştı' diyor. Ne kadar eli açık, ne kadar yardımsever, ne kadar iyi bir kalp atmış sende... Gurur duyuyorum senin kızın olduğum için ama çok özlüyorum çok... Eksiğim sensiz bilesin. Yani ne yapsam yerine koyamadım, eksikliğini dolduramadım. Yarım kalmış sana doymamış kızın seni bugün yine özlemle anıyor çok öpaj öpaj öpaj"

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 225

Çağla Şıkel, okuldan arkadaşlarıyla bir araya geldiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 226

Bale eğitimi alan Şıkel, "Bu kızlar yine buluştu. 35 yılımız var" notuyla bu kareyi paylaştı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 227

LEVENT YÜKSEL

Şarkıcı Levent Yüksel, yaptığı nostaljik paylaşımla takipçilerini 54 yıl öncesine götürdü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 228

Yüksel paylaşımına "Yer Antalya, yıl 1969… Biri beni dünyaya getiren, diğeri yetişmemde büyük emeği olan dünya güzeli iki kadın. Anneannem Hayriye Hanım ve annem Hülya… Ortadaki ufaklığın kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 229

MURAT EVGİN

Erol Evgin'in oğlu Murat Evgin, Sezen Aksu ile yıllar önce çekilen karesini paylaştı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 230

Ünlü müzisyen paylaşımına "80’lerin sonunda Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki Sezen Aksu konserindeki bu çocuk büyüdü de konserinde 'Sezen Aksu Şarkıları' mı söylüyor?" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 231

İLKER AYRIK

İlker Ayrık sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü. Ablası İlknur Sönmez'in doğum gününü kutlayan yıldız, okul yıllarından bir kare paylaştı.

Ayrık paylaşımına "Ablam… Herkesin bir ablası olmalı gibi. Çünkü insanın ablasının olması çok tatlı, çok yakışıklı… Fotoğraftaki de benim ablam İlknur. Fotoğraf da bizim çocukluğumuz. Saç kesimim, ablamın kurdelesi, önlüklerimiz, çantam, şortum ve altındaki muhteşem bacaklarım. Ve çok şükür ki bu fotoğrafta görülmeyen ayakkabılarım. Püsküllü müsküllü Allah korusun… Stüdyodaki fonu saymadım bile…" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 232

Ayrık sözlerine "Bugün ablamın doğum günü. İyi ki doğmuş, iyi ki ablam olmuş, annem Mukaddes Hanım bizi iyi ki doğurmuş… Canım Annem… Bir de ağabeyim var. Vehbi. Ona bambaşka bir zaman değineceğim. Bu paylaşım yetmez. O tam bir efsane çünkü… Canım ablam; Senin, Alpan Ağabeyim’in, Haktan ve Selim’in şapşahane bir ömrü olsun. Mutlu ve her zaman bana verdiğin gibi huzurlu bir ömür… Seni çok seviyorum…

Not: Biliyorum ki bunu görünce duygulanıp ağlayacaksın. Ağlama sakın. Hep gül. Sana gülmek yakışıyor…" diyerek devam etti.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 233

BEYAZIT ÖZTÜRK

Ünlü televizyon sunucusu Beyazıt Öztürk sosyal medya hesabında takipçilerini geçmişe götürdü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 234

Öztürk paylaşımına "1980, Ankara Yenimahalle" notunu düştü. 

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 235

CANER CİNDORUK

Oyuncu, arkadaşı Meriç Hasgül Aydın'ın yeni yaşını yıllar önce çekilen fotoğrafla kutladı. Ünlü isim, Aydın ile birlikte yer aldıkları kareye "İyi ki doğmuşsun zekim" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 236

Oyuncu Bülent Şakrak, arkadaşı Emre Altuğ ile birlikte yer aldığı bir kareyi paylaştı.

Altuğ'un doğum gününü kutlayan Şakrak, mesajına "Güüüümmm... Al sana...'Doğum günün kutlu olsun ihtiyar' dersin ha? İfşalarım sürecek..." notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 237

Emre Altuğ, 26 Ağustos'ta Bülent Şakrak'ın doğum gününü kutlarken "Doğum günün kutlu olsun ihtiyar" demişti.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 238

EROL EVGİN

Erol Evgin sosyal medya hesabında gençlik fotoğrafını paylaştı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 239

Ünlü sanatçı paylaşımına "Giysilerden yılları tahmin etmeye devam. Jean’ın geniş paçaları ve ayakkabının topukları 70’ler diyor. Yeri hatırlamıyorum. Kim bilir nerenin kıyısı…" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 240

TEOMAN

Rock müziğin sevilen ismi Teoman, Ramazan bayramına özel çocukluk fotoğrafını paylaştı. 

Şarkıcı paylaşımına "Pazar günleri, Sahaflar’ın orada, Beyazıt’ta sokak pazarları kuruluyor, oralarda sinema makinelerini seyredip, para biriktiriyorum; Bayram harçlıklarımı, amcalarımın verdiği harçlıkları. Sonunda annemle gidiyoruz Beyazıt’a, küçücük, çok hafif, kırmızı, gri plastik bir sinema makinem var artık. Süper 8. Eve zor varıyorum, hemen tornavidayla aletin içini açıp dişlilere yağları sürüyorum. Şarlo filmini takıyorum, o da ne! Makinem çalışmıyor. Daha doğrusu çalışıyor da, iki saniye çalışıp bir dakika tutukluk yapıyor. Ölmek istiyorum! Ne yapsam olmuyor" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 241

Şarkıcı sözlerine "Diğer hafta makineyi geri götürüyoruz, adam içini açıyor, 'Buna yağ mı koydunuz?' diyor. Meğer bütün dişlileri plastikmiş, mahvetmişim makineyi yağ koyarak. Kalbim parçalanıyor, vıcık vıcık yağ var. Adam bir bezle ince ince siliyor yağları. Evde takılıyor hâlâ makinem. Hiçbir işe yaramıyor. Sürekli yağlarını siliyorum dişlilerin, hâlâ parlak parlak her yeri makinenin, arınmıyor yağ bir türlü. Şarlo gözüküyor ama iki saniye hareket edip duruyor. Mutsuzluktan öleceğim! Tekrar bir para biriktirme olayına giriyorum, önümde uzun bir zaman var sinema makinesine sahip olabilmem için..." diyerek devam etti.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 242

BERNA LAÇİN

Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabında nostaljik bir sahur paylaşımı yaptı.

Takipçileriyle çocukluk hallerini paylaşan Laçin, "An itibari ile #kadirgecesi için tek başıma sahur yaparken ne çok andım dedemi ve bunun üzerine bilinmeyen bir fotoğrafımızı paylaşasım geldi. Dedemin sahur muhabbeti çocukluğumun en tatlı anılarındandır" dedi.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 243

Oyuncu sözlerine "Tıpkı onun gibi pilav hoşaf var benim de soframda şimdi. Çayı da demledim onun gibi üşenmeyip ama bende ramazan pidesi ve kahvaltılıklar da üzerine ek. Dedemle benzer bir sahur ama küçük bir farkla, o kuş kadar yerdi ben maşallah..." diyerek devam etti.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 244

NİLGÜN BELGÜN

Usta oyuncu Nilgün Belgün ilk evliliğini 19 yaşındayken, tiyatrocu ve komedyen Abdullah Şahin ile yaptı. Çift kısa süre sonra da kızları Oylum Şahin'i kucağına aldı. 

Daha sonra anlaşmalı olarak boşanan Belgün ikinci evliliğini usta müzisyen İlham Gencer'in oğlu İlhan Gencer'le yapmıştı. Merve Gencer adında bir kızı olan çift yollarını ayırmıştı.

Nilgün Belgün,sosyal medya paylaşımıyla Gencer Ailesi'yle birlikte geçirdiği günleri andı. Ünlü oyuncu bu fotoğrafın altına şu notu düştü: "Tbt gününü Gencer Ailesi'ne ayırdım bugün... Eşim İlhan Gencer piyano çalar biz de Ayten ablayla gelin-kaynana olarak oynarız. Ayten Abla'yı zorla oynamaya razı etmiştim. Bir daha da böyle bir fotoğrafı kimse görmedi. Hiç hoşlanmazdı böyle şeylerden...”

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 245

Bora Gencer'in paylaştığı bir fotoğrafı da alıntı yapan Belgün altına, "Eski kayınbiraderim Bora Gencer paylaşmış... 25 yaşındayım ve Ayten Alpman'la İlham Gencer’in geliniyim ama gelin maaşım yok! İlham abi yanındaki küçük çocuk Bora... Benim yanımda oturan görümcem Ayşe Gencer. Karşımda oturan güzel kadın Bora'nın annesi Necla hanımdı. Galiba hayatın en güzel yanı yaşanmış güzel günlerin fotoğrafları" diye yazdı. 

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 246

NİLGÜN BELGÜN

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 247

NÜKHET DURU

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan usta şarkıcı Nükhet Duru, Yeşilçam'ın ünlü oyuncuları Zeki Alasya ve Metin Akpınar ile olduğu bir kareyi paylaştı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 248

Duru paylaşımına "Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. Buymuş meğer!" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 249

HAKAN BİLGİN

Oyuncu Hakan Bilgin, 55'inci yaşını Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Bilgin, ablasıyla birlikte yer aldığı siyah beyaz fotoğrafın altına şu notu düştü:

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 250

"Yıllar yıllar önce ablamla yine 23 Nisan'a hazırlanmıştık, hayata o zaman da hep heyecanla, umutla bağlıydım… Dünya, ülkem bana ne yaşatırsa yaşatsın, şikayet etmeden, tutunmaya, ayakta kalmaya çalıştım. Böyle olmaz dediler, kavga et, savaş, severek nereye kadar ayakta durabilirsin? Ben de dedim ki 'Buraya kadar geldim sadece severek, fena da değil, sevmeye devam.' 55'i bitirdim, devamında görüşmek dileğiyle..."

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 251

MEHMET YALÇINKAYA

MasterChef programı jüri üyesi şef Mehmet Yalçınkaya, sosyal medyada takipçilerini zaman yolculuğuna çıkardı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 252

Ünlü şef, çocukluk ve gençlik yıllarının yer aldığı kolajı paylaşırken "Yıllar" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 253

DİDEM UZEL

İş insanı Selim Sarı ile 2012'de evlendikten sonra oyunculuk kariyerine ara verip yaşamını ABD'nin Miami şehrinde sürdüren ardından pandemi nedeniyle Türkiye'ye geri dönen Didem Uzel,  24 yıl önce çekilen eski bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 254

Uzel, gönderisine, "30'lar... O zaman elimizde akıllı telefonlar yok ki selfie'ler çekelim, her anımızı kaydedelim, gösterelim. Anca işte böyle gazetelerden saklanan fotoğraflar elimizde. 1999... Tbt... Hafta içi canlı yayın yapıyordum. O dönemin fotoğrafları... Yani ben burada 28 yaşındayım büyük olasılıkla. 30’lar derken, o yaşların tümünü kastetmiştim" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 255

CEM DAVRAN

Oyuncu Cem Davran, 59'uncu yaşına girdi. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 256

Cem Davran, çocukluk fotoğrafına "Bugün benim doğum günüm. Elli dokuz yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim ama bu başka; hüzünlü ve sisli. Canım ülkem bir yandan acılarla boğuşuyor, bir yandan karanlığa direniyor. Beni var eden anneciğim babacığım yok artık ama bıraktıkları aydınlık, bana her şeye rağmen umut veriyor. Doğum günümde hepinize öfkesiz, huzurlu, vicdanlı, çağdaş, ulu önder Atatürk’ün ışığıyla dolu zamanlar diliyorum. Çocukluğumdan çocukluğunuza sonsuz saygı ve sevgilerimle" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 257

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek oluşturulan Star TV dizisi Çöp Adam'da rol alan Engin Altan Düzyatan, başarılı performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 258

Dizide Tamer karakterine hayat veren Düzyatan, hesabında gençlik yıllarına dair bir kare paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımına "Tiyatroya başladığım yıl, Karşıyaka Lisesi, 1994… Yaş 15…" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 259

BİGE ÖNAL

Cici, Martıların Efendisi, Sen Çal Kapımı ve Hakan: Muhafız gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Bige Önal, takipçilerini zaman yolculuğuna çıkardı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 260

33. yaşını kutlayan oyuncu "Hayatın değerini bilmek için an’larda kalmaya çabalamayla geçen bir sene oldu. Zamanın nasıl sürprizler yapabileceğine defalarca şaşırarak; yeniliklerin de zamanla, doğru zamanda, olması gerektiği an’da geldiğini öğrenerek… Tam olarak böyle bir sene geçti. Zamanın ve doğru zamanın değerini bilerek giriyorum bu yaşıma. "Aynı doğru zamanın hepimiz, ülkemiz için de geldiğini ümit ederek; hepimize sağlık, huzur ve ferahlık diliyorum bu yıl" ifadelerini kullandı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 261

NURGÜL YEŞİLÇAY

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini zaman yolculuğuna çıkardı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 262

Eski fotoğraflarını art arda paylaşan ünlü oyuncu, Star TV'nin sevilen dizisi Çöp Adam'da Tamer karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan ile bir karesini paylaştı.

Yeşilçay paylaşımına "Ama Engin Altan Düzyatan'a bakın çabuk, bebe" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 263

AYŞE KÖKÇÜ

Türk seyircisinin 80'li ve 90'lı yıllar boyunca yayınlanan Bizimkiler dizisindeki Nazan olarak tanıyıp sevdiği, genç neslin de Kardeş Payı dizisiyle tanıdığı Ayşe Kökçü, nostaljik paylaşımıyla geçmişe götürdü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 264

Ünlü oyuncu, üniversite yıllarında çekilen fotoğrafını “Edebiyat fakültesi Türkoloji bölümü 1972 -73 dönemi” notuyla yayınladı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 265

NİLGÜN BELGÜN

Oyuncu Nilgün Belgün, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini zaman yolculuğuna çıkardı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 266

"SEN GİDELİ 4 YIL OLDU"

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ayşen Gruda'yı ölüm yıl dönümünde anan Belgün, gittikleri turnelerden fotoğraflar paylaştı.

Oyuncu, paylaşımına "Canım arkadaşım, sırdaşım Ayşen’im sen gideli 4 yıl oldu… Bu fotoğrafları albümden buldum. İlk fotoğraf İzmir'de Dormen Tiyatrosu'yla turnedeyken çekilmişti. İkincisi de Adoş ve Duygu Ankara'yla sahne showu yaparken… Ne çok anı, ne çok yıl, ne çok sahne, ne çok kabare show'u, ne çok sır, ne çok mazi paylaştık seninle" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 267

"NURLAR İÇİNDE UYU BİRİCİĞİM"

Belgün sözlerine, "Tiyatro sahnesinde oynadığım en şahane arkadaşımdın. Ne çok güldük, ne çok da üzüldük zaman zaman… Hayat da böyle değil midir? Hüzünler neşeler mutluluklar acılar sevinçler iç içe yaşanır. Nurlar içinde uyu biriciğim…" diyerek devam etti.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 268

'Maskeli Beşler' serisiyle şöhreti yakalayan Peker Açıkalın, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Birçok projede rol alan ünlü isim, okul yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 269

"MEĞER MESLEĞİMİN PROVALARINI YAPIYORMUŞUM"

Ünlü isim, paylaşımına "Ortaokula başladığım ilk gün… Farkındaysanız; sağ kulağımın büyük olmasının nedeni de tüm can öğretmenlerimin eseridir. Çok çektiler sağ kulağımı, çok... Özellikle ilk 5 sene. Kulak hâla büyük! Ciddiyim. Onun için saçlarım hep uzundur. (Bu özelimi paylaşmak istedim. Benim sağ kulak büyüktür) Suçum ise; derslerde her daim, yaramazlık ve espri yapıp, arkadaşlarımı güldürmekti. Meğer mesleğimin provalarını yapıyormuşum" ifadelerini not düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 270

PINAR ALTUĞ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında babasıyla çekilen bir karesini paylaştı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 271

1991 yılında babası Niyazi Üçer Altuğ'ı kaybeden Altuğ, ölüm yıl dönümünde paylaştığı fotoğrafa "BABAM... Çok özlüyorum 20.01.1991. Sensiz 32 Sene... İyi ki senin kızınım" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 272

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Kara Para Aşk, Gönülçelen ve Zeytin Ağacı gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından takipçilerini zaman yolculuğuna çıkardı.

2005 yılında yayınlanan Çağan Irmak imzalı Çemberimde Gül Oya dizisindeki hallerini paylaşan oyuncu, paylaşımına "Yaş 22" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 273

Dizide 'Zarife' karakterini canlandıran 40 yaşındaki oyuncunun paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça ilgi gördü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 274

JESSICA MAY

Yabancı Gelin dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Jessica May, üç yaşındayken babaannesi ve dedesi ile çekilen eski bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 275

May paylaşımına "Hadi sizi 26 yıl önceki Jessica ile tanıştırayım. O gün benim doğum günümdü. Yanımdakiler babaannem ve dedem. İkisi de melek oldu" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 276

BURCU ESMERSOY

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Hesabında gençlik fotoğrafını paylaşan Esmersoy, kendisini hem Brad Pitt'e hem de Leonardo DiCaprio'ya benzetti 

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 277

4 milyona yakın takipçisi bulunan ünlü sunucu, "Yanaklar bak etli maşallah. Kaşlar bir daha çıkmayacaklarından habersiz ve masum suratımda asılı kalmışlar" yorumunda bulundu.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 278

EMRE ALTUĞ

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiriyor. Dizide Ferit'in babası 'Orhan Korhan' karakterine hayat veren Emre Altuğ, gençlik hallerini paylaştı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 279

"BIYIKLARI YENİ TERLEMİŞ BİR EMRE"

Ünlü oyuncu ve şarkıcı paylaşımına "Buraya bıyıkları yeni terlemiş bir Emre bırakıyorum 86 ya da 87 yılında şimdi avm olan okulumda #şişliterakkilisesi Nasıl?" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 280

Emily Ratajkowski

Ünlü süper model Emily Ratajkowski, gençlik yıllarından fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 281

2000'li yıllarda arkadaşlarıyla çekilen çılgın fotoğraflarını, 'Teenage Dirtbag' adlı şarkının sözleriyle yayınladı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 282

Ratajkowski, şarkının "Çünkü ben genç bir pislik torbasıyım bebeğim" sözlerine yer verdi.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 283

Özge Ulusoy

Trafik kazasında kaybettiği babasının ani ölümüyle yıkılan ünlü model ve oyuncu Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 284

Ünlü model paylaşımına "Kalbim. Seni bu evrendeki tüm sevgilerden daha çok seviyorum…Benimlesin biliyorum hissediyorum… Hoşçakal demiyorum elbet kavuşacağız… Kusursuz bir baba harika bir eş mükemmel bir insan olduğun için teşekkür ederim… Senin kızın olmak bir gurur. Sana tüm hakkım helal babacığım umarım sen de bizleri izleyip gururlanıyorsundur hep yaptığın gibi… Annem bize emanet sen de oradan bizleri koru olur mu? Mekanın cennet olsun Allah rahmet eylesin. Kızın Fındıka hanım…" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 285

Haluk Bilginer - Cem Uslu

Son olarak Baba dizisinde 'Ceyhun Kömürcü' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Cem Uslu, aynı dizide rol aldığı Haluk Bilginer ile 17 yıl önce birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 286

Uslu paylaşımına "17 yıl önce, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?' de figüranlık yaparak kamerayla tanışmıştım. İlk sahnem Haluk abiyleydi. 17 yıl geçmiş... Boşa geçmemiş" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 287

Nusret Gökçe

Salt bae (tuz serpme) hareketiyle dünya çapında ünü olan şef ve işletmeci Nusret Gökçe, çocukluk fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. 

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 288

Paylaşımına İngilizce "Tuz yoksa hayat da yok" yazan Gökçe, meşhur tuz serpme hareketine gönderme yaptı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 289

Binnur Kaya

Ünlü oyuncu Binnur Kaya, sosyal medya hesabında zaman yolculuğuna çıktı. Yeşilçam'ın duayen oyuncusu Filiz Akın ile çocukken çekilen fotoğrafını paylaşan Kaya, "Çocukluğumun en değerli hazinelerinden bu fotoğraf... Hayallerimi hayranlıkla seyre daldığım zamanlardan... Gönülden sevdiğin her insanla, her şehirle yolun kesişir, bundan eminim..." ifadelerini kullandı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 290

Kaya paylaşımına "Çocukluğumun hazineleri, bugünümün kıymetlileri...Güzel çocuklardık, güzel hayaller kuran... Çocukluğumuza, bugünümüze, hayallerimize selam olsun..." notuyla devam etti.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 291

Yağmur Ünal

Türkan Şoray-Cihan Ünal çiftinin kızları Yağmur Ünal, anne ve babasının kendisini basınla tanıştırdığı kareyi takipçileriyle paylaştı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 292

Ünal, paylaşımına anne ve babasını etiketleyerek "Saçlı bebek" notunu düştü. Ünlü ismin paylaşımı büyük ilgi gördü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 293

Zeyno Günenç

'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Gönül' karakterine hayat veren Zeyno Günenç, birkaç ay önce kaybettiği babasıyla tam 38 yıl önce verdiği pozu paylaştı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 294

Zeyno Günenç, paylaşımına "Canım babam. Lise mezuniyet yemeğinden" mesajını yazdı. Ünlü ismin yayınladığı kareye binlerce beğeni ve yorum geldi.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 295

İpek Erdem

Hayat Bilgisi dizisindeki Barbie karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu İpek Erdem, içinde pek çok ünlü ismin bulunduğu nostaljik bir kare paylaştı.

Erdem paylaşımına "2003, Taksim’de bir restorant... Pamela Spence, Cem Davran, Beyazıt Öztürk, Güven Kıraç, Gökhan Kıraç... Gecenin ortasında karşımdaki sandalye boşalmış sonra Şener Şen gelmiş oturmuştu... İlk karşılaşmamdı... 19 yaşındaydım... Gökhan ile gözlerimizin içi parlıyordu heyecandan ona bakarken “Bize hayat ile ilgili tek bir şey söyler misiniz?” diye sordum. O da 'Vallahi ne diyim... İçinizdeki çocuğu kaybetmeyin' demişti" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 296

Oyuncu, paylaşımına "Ve bu fotoğrafı bu sene bir arkadaşım ulaştırdı bana. O gece orada olan bir arkadaşında varmış ve bana iletti" sözleriyle devam etti.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 297

Ebrar Karakurt

Başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt, Instagram hesabından yıllar önceki görüntüsünü paylaştı. Ünlü ismin çocukluk halini görenler tanıyamadı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 298

Ebrar Karakurt, Instagram hesabından yayınladığı çocukluk paylaşımına ''E ben güzelmişim'' notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 299

Nez

'Sakın ha' albümü ile 2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Nez, çocukluk fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 300

Nez, fotoğrafın altına "Minik Nezihe... Seni muhteşem bir hayat bekliyor acısıyla tatlısıyla. Canım annem ve babama çok teşekkür ederim"notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 301

Merve Boluğur: Benim küçük kızım

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 302

Boluğur daha önce de bir çocukluk karesini paylaşmıştı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 303

Merve Boluğur

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 304

Murat Kekilli

'Kara Gözlüm', 'Çılgın' ve 'Bu Akşam Ölürüm' şarkılarıyla tanınan Murat Kekilli, lise yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. Adana Erkek Lisesi mezunu olan ünlü isim, yayınladığı fotoğrafla hayranlarını geçmişe götürdü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 305

Okul arkadaşlarıyla poz veren Murat Kekilli paylaştığı karenin altına "Adana Erkek Lisesi yıllarımı merak edeniniz var mı? Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi?" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 306

Jennifer Aniston

Hollywood’un gözde oyuncularından Jennifer Aniston, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 307

Son dönemde özel hayatına dair yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme gelen oyuncu, yakın zamanda kaybettiği babası John Anthony Aniston ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 308

Babasıyla çekilen çocukluk fotoğraflarını paylaşan yıldız “Sen tanıdığım en iyi insanlardan biriydin. 11.11. Zamanlaman her zamanki gibi harikaydı. Şimdi bu tarih benim için daha büyük bir anlam taşıyacak. Seni sonsuza dek seveceğim” notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 309

Pınar Altuğ

Oyuncu Pınar Altuğ sosyal medya hesabından bebeklik fotoğrafını paylaştı. Takipçilerini nostaljik bir fotoğrafla geçmişe götüren yıldız, annesine duyduğu özlemi dile getirdi.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 310

Altuğ paylaşımına "Çok özlüyorum" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 311

Doğa Rutkay

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, çocukluk fotoğrafıyla doğum gününü kutladı. 44 yaşına giren oyuncu, "Burada 4, şimdi 44 yaşındasın Doğa ! Şimdi çok uzun yollar gitmiş olmanın tuhaf yorgunluğunun dışında, hayallerini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğu var. Çok şey değişti, o deniz kenarında, mor denizkabuklu elbisen uçuşurken rüzgar karşısında, kahküllerin ve çekik yavru gözlerinin hüznü arasında…" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 312

Rutkay paylaşıma şu sözlerle devam etti:

"Ama hiç değişmemiş olan şeyler de var.
-Kafası hala karışık bir tipsin mesela
-Hep neşelisin ama bi şekil; için içine sığmıyor..
-Onca telaşe ve üzücü durumlar da bile bir yolunu bulup, parmağını aydınlıktan uzatıyorsun.
-İlk günün heyecanıyla seviyorsun herkesi, yarınlar yokmuşcasına anlatışların ve kendi sesinden aşırı yoruluşların hala bitmedi
-İşe güce koşturuyorsun!
“Çok yoruldum artık yeter” dediğin an çoktan trafikte çoşa çoşa başka bir işine gidiyorsun.
-Söylenme huyun var ama bir kaç saniye sürüyor.
-Hayatı saçlarından çekip yaşamayı başardın👍🏼
-İki tane mis gibi yavrun var.
-Oğlun; aynısı tıpkısı sen!
-Bam bam, totosuyla dağları deviriyor.
-Kızın; çok şükür babasına çekti…
-Sana nazaran daha zarif ve sakince yaklaşıyor mevzulara

Yavrularında şimdi bu fotoğraftaki sen gibi 4 yaşında! Birlikte sevgiyle yoğrulup büyüyorsunuz.
İçinde meğer ne çok şefkat, sevgi, sabır, azim, mücadele yetileri varmış ha Doğa? Ne işe yarayacak der dururdun zaman zaman.. Şimdi hepsini birer süper güç olarak kullanıyorsun. Kirlenmemiş, masum kalabilmiş , yüreğinin her köşesi yavruların için liman oldu! İyi ki doğmuşsun ! Sana çok kızıyorum bazen, çok hırpalıyorum biliyorum. Ama affet ! Böyle gelişiyor insan, kendinin farkına varıp, kurcaladıkça, şüphelendikçe, meraklandıkça çalışıyor kafa. Ve bizim bu sağlıklı kafaya ihtiyacımız var! İyi ki doğmuşsun! İyi ki başardıklarının yanında bir o kadar da başaramadıkların var. Kendini sevmeye, sevdiklerini daha da çok sevmeye, karşılığında da her yeni günüme,her sabah ömrüme açan çiçeklerime şükürler olsun! Hoş geldin 44 ! Hoş geldin Doğa!"

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 313

İclal Aydın

Oyuncu ve yazar İclal Aydın, 2020 yılında kaybettiği annesi Yücel Aydın'ın doğum gününü sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla kutladı. Aydın, siyah beyaz fotoğrafın altına duygusal bir de not düştü. 

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 314

Annesine benzerliğiyle dikkat çeken Aydın, şunları yazdı:


"Bugün doğum günün ve sen bu fotoğrafta galiba 32 yaşındasın. Bugün diğer günlerden biraz daha ağır… İyi ki doğdun annem… Ve bana kardeşimi verdin."

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 315

Hira-Okan Kurt

Demet Akalın kızının babası Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı fotoğrafın altına, "Hira kime benziyor tartışması bitmiştir" notunu yazdı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 316

Demet Akalın-Okan Kurt

Demet Akalın ve iş insanı Okan Kurt 2012 yılında nikah masasına oturmuş, 2014 yılında da kızları Hira dünyaya gelmişti. Akalın böylece Hayranlarının "Kızınız size çok benziyor", "Hira annesinin kopyası" yorumlarını bitirecek bir paylaşıma imza attı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 317

Ece Gürsel

Model Ece Gürsel, çocukluk yıllarına ait bir aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp babasını andı. Gürsel'in annesine benzerliği dikkat çekti.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 318

Ece Gürsel

Babası, annesi ve ablasının yer aldığı bir kareyi paylaşan Gürsel, "Canım babamın aramızdan ayrılışının 7. yılı… Sevgi ve rahmetle… Yalnız ablam nasıl da Bella, ben nasıl da Sera... Annem de şimdiki ben" notunu yazdı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 319

Melek Mosso

"Arkadaşlar umudunuzu kaybetmeyin!
Şaka bir yana artık bizler ana baba oluyoruz. Çocuk zorbalığı diye bir şey var ve çok gerçek. Ben buna yıllarca maruz kaldım. Çocuklarınıza farklılıkları sevmeyi, arkadaşlarına kötü davranmamayı ve sevmeyi öğretin. Öptüm.
Düzeltme not: Estetik ameliyat yok, bazıları para var çare var hödö hödö yazmış. Büyüdükçe düzeldi. O yüzden diyorum umudunuzu kaybetmeyin diye"

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 320

Melek Mosso

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 321

Ege ve Cem Yılmaz

Şarkıcı Ege'nin, askerliğini ünlü komedyen Cem Yılmaz ile 2001'de Mamak Muhabere Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda yaptığı ortaya çıktı. 

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 322

21 yıl önce Yılmaz ile çekilen fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı, paylaşımına "Cem Yılmaz ile askerlik hatırası. Kazak babamındı" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 323

Ege ve Cem Yılmaz'ın aynı karede yer aldığı fotoğraf, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 324

Özge Borak

Ünlü oyuncu Özge Borak sosyal medya hesabından çocukluk halini paylaştı. 

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 325

Oyuncu, "Melek gibi bir kadındı halam. Bu dünyadan göçeli 13 sene olmuş. Özlüyorum" notunu düşerek halasıyla olan fotoğrafını yayınladı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 326

Murat Arkın

Yakın zamanda babası Cüneyt Arkın'ı kaybeden Murat Arkın, sosyal medya hesabından babasına dair bir anısını şu sözlerle paylaştı:

"Ne muhteşem bir geceydi. Daha dün salıncakta otururken diyordum "babam çıkıp şimdi gelse, yanından kimse ayıramaz beni" diye.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 327

"Tüm gece beraberdik. Kucağındaydım. O koca vücuduyla sarmıştı beni. Yatarken kas ağrıları ve hafif ateşli yatmıştım. Elleri yüzümdeydi. Sarı kazak vardı üstünde. Dudağıyla ateşimi ölçtü. Dudakları hiç ayrılmak istemezmişcesine alnıma yapıştı kaldı. Ben yan yattığım için belimin ağrıdığını hissediyordum ama sanki rüya olduğunu biliyormuşcasına kıpırdarsam sihir bozulacak diye yerimden kımıldamıyordum. Öyle yattım kucağında, dudakları alnımda."

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 328

Melek Baykal

Oyuncu Melek Baykal, gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. 

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 329

Ünlü oyuncu, gönderisine "Yaş 19 sanırım... Kardeşim Samim'le dans ediyoruz" notunu düştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 330

İlber Ortaylı

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 2020 yılında 102 yaşındayken kaybettiği, Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nin Rus Dili/Edebiyatı hocası olan annesi Şefika Ortaylı ile nostaljik fotoğrafını paylaştı. Anneler Günü kutlaması için Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın altına, "Validem ihtilal yılında doğdu. Uzun, hadiseli bir ömür geçirdi. İkinci Cihan Harbi’ni yaşadı. Memleketine, diline, teşhir etmemekle birlikte dini kurallara çok bağlı olarak yaşadı" diye yazdı.

Ortaylı annesi için ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Çok tuhaf, mutlu zamanı Avrupa’da hemen harbin sonrasıdır. Memlekete çok çabuk intibak etti; Türk edebiyatını ve tarihini iyi okumaya dikkat ederdi. Gramer bilgisi çok derindi; bizim üzerimizde etkili oldu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde hocalık yaptı. Ondan öğrendiğim bir şey var: Önünüze gelen öğrenci ana babanın seçemediği evlat gibidir. Suret-i katiyede sadece dinlerine, milliyetlerine göre değil, siyasi düşüncelerine göre de ayrım yapamazsınız.

Solcu değildi ama solcu talebelerini de çok severdi, onlar da onu severdi. Hayatında en takdir ettiği öğrencilerinden biri Ataol Behramoğlu’ydu. Ataol’un da onu sevdiğini biliyorum. Öğretmenler Günü'nde yazılar yazardı. Ondan öğrendiğim bu sistemi, öğretim hayatım boyunca hep uyguladım."

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 331

"Yer yer bize karşı çok sert, yer yer de çok yumuşak ama prensip olarak ayakta durmamıza dikkat eden bir eğitimi vardı. Hiç şımartmazdı. Beni şımartması ancak çok ihtiyarladığı benim de artık olgunluk çağına dayandığım sıradaydı.

Kendisini bir gün derse de çağırdım. Bu dersler ikiye üçe de çıktı. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeyken Rus Edebiyatı Tarihi anlattı. Salon doldu. Hatta rahmetli Muhibbe Darga bile oradaydı. Bu konferansların sonunda Mete Tunçay kendine has tatlı muzipliklerden birini yaptı. 'Şefika Hanım Ankara Üniversitesi’nde üye değil mi?' 'Evet.' 'O zaman bir dilekçe yazalım; İlber’i atsınlar annesi gelip ders versin' dedi.

Sohbeti yerindeydi, şiir kültürü çok zengindi; Puşkin’den bir eseri okur anında tercümesini yapardı. Hiç şüphesiz ki onu öyle hatırlamak istiyoruz. Her şeyi bir arada yapabilen ve çocukları yetiştirebilen biriydi. O kuşakta böyleleri vardı, annem tek değildi. Bugünün annelerine de aynı sabır ve dayanıklılığı tavsiye ediyoruz, lazımdır."

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 332

Gülse Birsel

Ünlü senarist ve oyuncu Gülse Birsel, arşivinden Cem Yılmaz'lı fotoğrafı çıkararak Instagram sayfasında paylaştı. Birsel, "Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde o yıl bilmeden mizah paneli yaşanmış. Cem’le okuldan hiç tanışmadan tesadüfen yan yana düşmüşüz. Zaman yolcusuyum ve Cem Yılmaz'la selfie çektiriyorum gibi görünse de sadece genç irisiyim ve elimdeki galiba maytap. Vay be" notunu yazdı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 333

Okul yılların birbirini tanımayan Birsel ve Yılmaz, şimdi komedide Türkiye'nin en iyi isimleri arasında.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 334

Nil Karaibrahimgil

Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla takipçilerini zamanda yolculuğa çıkardı. 

Karaibrahimgil, kendisi gibi ünlü olan ve oyunculuk yapan kız kardeşi Işıl Mete ile çocukluk fotoğrafını yayınladı. Nil Karaibrahimgil, gönderisine, "Yol üstünde bir ara birbirimizi kaybettik, geçen doğum günümde yine elimi yakaladı. Kızıldı yine, güzellikti, çocukluktu, gençlikti, saflıktı ve hayallerdi... Belki de bir yerlerde biz hala devam ediyoruz benim odamda konuşmaya" notunu düştü. 

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 335

Karaibrahimgil'in kardeşi, aynı kareyi sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Hiç bitmez ki!" sözleriyle karşılık verdi.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 336

Işıl Mete

Kariyerine oyuncu olarak devam eden Işıl Mete, 'Hile' ve 'Gölgedekiler' isimli dizilerin yanı sıra birçok reklam filminde oynadı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 337

Mabel Matiz

Memleketi Mersin'e giden Mabel Matiz, paylaşımlarında üzerinden yıllar geçmiş bu aile fotoğrafına da yer verdi.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 338

Matiz annesiyle çekilen yer aldığı karelere, "Ana yurdum ekspres" mesajını yazdı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 339

Tarkan

'Megastar' Tarkan, çocukluk fotoğrafını sosyal medya takipçileriyle paylaştı. 48 yaşındaki sanatçı, fotoğrafının altına, "Madem doğum günüm yaklaşıyor, bugünün tbt’si çocukluğumdan bir doğum günü fotoğrafı olsun o zaman" mesajını yazdı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 340

Pop müziğin güçlü ismi, 17 Ekim 1972 doğumlu.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 341

Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı yıllar önce çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Ilıcalı, Kadıköy Anadolu Lisesi'nden arkadaşı Turgay Ozaner ile fotoğrafının altına "Eskilere dayanan dostluğun ispatı" yazdı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 342

Ilıcalı daha önce ise çocukken çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. 

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 343

Ilıcalı fotoğrafın altına  "Geçenlerde Hülya teyzemle çektirdiğim bir foto" notunu düşmüştü.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 344

Ünlü şarkıcı Teoman, annesi Şaziment Yakupoğlu ile yer aldığı çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. İçine kapanık ve kitaplara düşkün bir çocuk olduğunu söyleyen sanatçı, çocukluğunu şöyle anlattı:

"Ben topraklarımın değil, odamın insanıyım. Çocukken arkadaşlarımla futbol, misket oynamak yerine odama kapanıp kitaplarla vakit geçirirdim. Annemse küçükken yaşıtlarımla kaynaşayım isterdi. İnsanlarla konuşmaktan utandığım için evde tek başıma oturuyorum diye endişelenirdi. Gerçi değişen bir şey yok, hala öyle... O yıllarda kitaplara fazlaca düşkündüm ve kitap bizde pek de matah bir şey sayılmıyordu. Hele kuzenim sürmenaj olunca, annem korktu. Çok okuyanların kafayı yediğini düşünüyordu. Okurken çok heyecanlanır, adeta kitabın içine girerdim. Annem, 'Açma öyle gözlerini' derdi."

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 345

Teoman

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 346

Serenay Sarıkaya

"Küçük ben!"

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 347

Serenay Sarıkaya

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 348

Onur Buldu 

'Güldür Güldür Show'un oyuncusu Onur Buldu, yıllar önce meslektaşı Sarp Apak ve yakın arkadaşı Mehmet Demiralp ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınladı.

Buldu, Instagram hesabından paylaştığı gönderiye, "Sarp Apak ve dünyanın en yetenekli adamı Mehmet Demiralp... Salihli'de yumurta gibi kokan otele giderken..." notunu düştü. 

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 349

Onur Buldu

39 yaşındaki oyuncunun nostaljik fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum yağdı. Ünlü isimler de fotoğrafa kayıtsız kalamadı. Hasibe Eren, "Sarp’ın o yaştaki yaşam sevinci?" notunu düşerken, Aylin Kontante ve Uğur Bilgin ise fotoğrafa kalp emojisi bıraktı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 350

Menderes Samancılar

Adanalı ünlü oyuncu Menderes Samancılar'ın Adana sokaklarında çocukken ayakkabı boyacılığı yaparken çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı.
Birçok filmde başrol oynayan Samancılar’ın ayakkabı boyacılığı yaptığı fotoğrafı bir kebapçının duvarını süslüyor. 

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 351

Menderes Samancılar

Samancılar’ın hem günümüzde çektirdiği hem de çocukken ayakkabı boyacılığı yaparken çektirdiği fotoğrafı iş yerine gelenlerin ilgisini çekiyor.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 352

Fazıl Say

"Ankara 1975"

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 353

Fazıl Say

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 354

Hüsnü Şenlendirici

"35 Yıl sonra aynı yerde... Ayazköy-Bergama! Klarnetçiler: Ustam dayım Mansur Köfeci ve rahmetli dayım Üstat Kel Mesut... Davulcuda büyük ihtimalle Çilli Şerif amca"

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 355

Hüsnü Şenlendirici

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 356

Behzat Uygur

"Yıl 1970 Şehzadebaşı Gündeş tiyatrosu… Annem ve babam beni sahneye hazırlıyor…"

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 357

Behzat Uygur

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 358

Cüneyt Arkın

"İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar"

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 359

Cüneyt Arkın

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 360

Bige Önal

Oyuncu Bige Önal, Türk futbolunun unutulmaz futbolcularından Erhan Önal'ın vefatının ardından sosyal medyadan babasıyla çocukluk yıllarında çekilen bir karesini daha yayınladı. Önal, babasıyla çekilmiş çocukluk fotoğrafına, "Rüyalarda buluşalım" mesajını yazdı.

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 361

Bige Önal

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 362

Nesrin Cavadzade

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 363

Nesrin Cavadzade

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 364

Fazıl Say: 1970, Ankara, ilk vesikalık

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 365

Fazıl Say

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 366

Merve Çağıra: (sağdaki ben) ve kuzenim Zeynep

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 367

Merve Çağıran

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 368

Jennifer Garner

Şimdi 48 yaşında olan ünlü oyuncu, çocukluk fotoğrafını paylaşarak, saç modelinin kötü olduğuna vurgu yaptı ve şimdiki kuaförüne minnettar olduğunu dile getirdi. 

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 369

Jennifer Garner

Garner, "Bazen 8 dolarlık saç kesimi işe yarıyordu, ama bazen de hiç iyi olmuyordu" şeklinde esprili bir çocukluk paylaşımı yaptı. 

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 370

Jennifer Aniston

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 371

Jennifer Aniston

Çarpıntı'nın Emel'i Ceren Taşçı'dan çocukluk pozu (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 372

Gigi Hadid