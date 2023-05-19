Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e: İyi ki doğdun her şeyim

"Yüz Yıllık Mucize" dizisiyle ekranlara dönen Ebru Şahin, 18 Mayıs'ta 29 yaşına bastı. Ünlü oyuncunun doğum gününü basketbolcu eşi Cedi Osman, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e: İyi ki doğdun her şeyim - 1

2020 yazında Alaçatı'da aşk yaşamaya başlayan Ebru Şahin ile Cedi Osman, mutlu birlikteliklerinin ardından hayatlarını birleştirme kararı almıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e: İyi ki doğdun her şeyim - 2

GEÇTİĞİMİZ YAZ DÜNYAEVİNE GİRDİLER

Kapadokya'da sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' diyen Şahin, 1 Temmuz'da Makedonya’nın Ohrid şehrinde ünlü basketbolcuyla nikâh masasına oturmuştu. Yakın dostlarının ve aile fertlerinin katıldığı samimi bir törenle evlenen ikilinin şahitliğini yakın dostlarından Abdullah Bulut ve Okan Can Yantır üstlenmişti.

Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e: İyi ki doğdun her şeyim - 3

Düğünden kısa bir süre sonra eşi Cedi Osman ile ABD'ye giden Ebru Şahin, Star TV'de yayınlanan "Yüz Yıllık Mucize" dizisiyle ekranlara döndü.

Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e: İyi ki doğdun her şeyim - 4

Dizide "Harika" karakterine  hayat veren Ebru Şahin, 18 Mayıs'ta 29 yaşına bastı.

Basketbolcu Cedi Osman da eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e: İyi ki doğdun her şeyim - 5

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Cedi Osman, paylaşımına; "İyi ki doğdun her şeyim. Seni çok seviyorum" notunu düştü.

Eşinin paylaşımına kayıtsız kalamayan Şahin de Osman'a kalp emojisiyle karşılık verdi.

Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e: İyi ki doğdun her şeyim - 6

Ebru Şahin-Cedi Osman çiftinin mutluluk pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e: İyi ki doğdun her şeyim - 7

Makedonya’da kıyılan resmi nikâhın ardından Türkiye'ye gelen ünlü çiftin Çeşme'deki düğününe sanat, sosyete ve spor camiasından tanınmış simalar katılmıştı. Törendeki temsili nikahı Acun Ilıcalı kıymıştı.

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