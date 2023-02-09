Çek model Petra Nemcova: Kalplerimiz Türkiye'de

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan depremlerin üzerinden saatler geçti.
Dünyadan Türkiye'ye destek yağarken, televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de depremzedeler için harekete geçti. Bu isimlerden biri de 2004'te Hint Okyanusu'nda meydana gelen deprem ve tsunamiden kurtulan Çek model Petra Nemcova oldu.
Petra Nemcova, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım çağrısında bulundu.
All Hands and Hearts adlı yardım derneğinin kurucu ortağı olan Petra Nemcova, "Böyle bir yıkım hayal bile edilemez. Kalplerimiz Türkiye ve Suriye'de, depremden etkilenen herkesle birlikte..." dedi.
Petra Nemcova, "3.6 milyon Suriyeli mülteci, inanılmaz acılar ve adaletsizlikler yaşamış çocuklu pek çok aile, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındı. Birçoğu şimdi bu depremi yaşadı" ifadelerini kullandı.
Petra Nemcova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sözlerini, "All Hands And Hearts Derneği ile Türkiye'ye yardıma koşuyoruz. Çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi edinmek veya bağışta bulunarak çabalarımıza destek olmak için lütfen biyografimdeki bağlantıya gidin" diye sürdürdü.
Petra Nemcova, sonrasında "All Hands and Hearts, Türkiye'deki bu felakete derhal yardımda bulunacak. Afet Yardım ve Müdahale Ekibi (DART) oluşturmak üzere İstanbul'a ulaşan ekip, burada yerel kurtarma ekibiyle bağlantı kurarak hasarı değerlendirecek ve AHAH'ın nasıl yardım sağlayabileceğini belirleyecek" dedi.
43 yaşındaki Petra Nemcova, 2004'te Hint Okyanusu'nda yaşanan deprem ve tsunamide yanında olan nişanlısı Simon Atlee'yi kaybetmişti. Boyu 30 metreyi bulan tsunami dalgalarından, tam 8 saat boyunca bir ağaca tutunarak kurtulan Çek model, iyileştikten sonra bu tür durumlarda faaliyet gösteren All Hands And Hearts derneğinin kurucuları arasına katılmıştı.