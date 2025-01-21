"Çekirdek ailemi korumaya alıyorum" demişti: Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı
Geçtiğimiz haftalarda ailesiyle sosyal medya hesabı üzerinden hesaplaşan Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ile 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı. Dadgar, daha önce hiç görülmemiş kareleri takipçileriyle paylaştı.
AİLESİNE REST ÇEKMİŞTİ
Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile birbirine girmiş ve şarkıcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aile üyelerine rest çekmişti.
Uzun zamandır konuyla ilgili sessizliğini koruyan Özcan Deniz, yaptığı son paylaşımda ise "Seni, sizi hâlâ çok seviyorum ama tek başına yetmiyor bu. Sadece kendimi ve çekirdek ailemi korumaya alıyorum. Ne kadar acı ve utanç verici değil mi bu korumayı sana karşı, size karşı yapıyor olmam!" ifadelerini kullanmıştı.