"Çekirdek ailemi korumaya alıyorum" demişti: Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı

Geçtiğimiz haftalarda ailesiyle sosyal medya hesabı üzerinden hesaplaşan Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ile 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı. Dadgar, daha önce hiç görülmemiş kareleri takipçileriyle paylaştı.

"Çekirdek ailemi korumaya alıyorum" demişti: Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı - 1

AİLESİNE REST ÇEKMİŞTİ

Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile birbirine girmiş ve şarkıcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aile üyelerine rest çekmişti.

Uzun zamandır konuyla ilgili sessizliğini koruyan Özcan Deniz, yaptığı son paylaşımda ise "Seni, sizi hâlâ çok seviyorum ama tek başına yetmiyor bu. Sadece kendimi ve çekirdek ailemi korumaya alıyorum. Ne kadar acı ve utanç verici değil mi bu korumayı sana karşı, size karşı yapıyor olmam!" ifadelerini kullanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

"Çekirdek ailemi korumaya alıyorum" demişti: Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı - 2

2018 yılında evlendiği ve bir çocuk sahibi olduğu Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde ayrılan Deniz, tasarımcı Samar Dadgar ile 2023 yılında dünyaevine girdi.

"Çekirdek ailemi korumaya alıyorum" demişti: Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı - 3

Ünlü çift, 2'nci evlilik yıl dönümlerini kutladı.

"Çekirdek ailemi korumaya alıyorum" demişti: Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı - 4

Samar Dadgar, sosyal medya hesabında daha önce görülmemiş birçok kare paylaştı.

"Çekirdek ailemi korumaya alıyorum" demişti: Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı - 5

Dadgar, gelinlik seçtiği anlardan nikah fotoğraflarına kadar birçok özel anı takipçilerinin beğenisine sundu.

"Çekirdek ailemi korumaya alıyorum" demişti: Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı - 6

Dadgar paylaşımında "2'nci evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım. Seni çok seviyorum ve birlikte paylaştığımız her an için minnettarım. Hayatımı tamamladın" ifadelerine yer verdi.

"Çekirdek ailemi korumaya alıyorum" demişti: Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı - 7

"Seni çok seviyorum, Hâlâ ilk günkü gibi" ifadelerini kullanan Dadgar gelinlik seçimiyle ilgili "Kimse benden bu kadar sade bir gelinlik beklemiyordu. Tüllü, tüylü, kabarık bir şeyler bekledi herkes. Ama hayalimdeki gelinlik buydu" dedi.

"Çekirdek ailemi korumaya alıyorum" demişti: Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı - 8

Samar Dadgar paylaşımlarını "Lafın kısası, iyi ki yolumuz kesişti. İyi ki sen, her günün her anı seni daha da çok seviyorum. Yan yana, el ele, diz dize ömür boyu" sözleriyle tamamladı.

İşte Özcan Deniz ile Samar Sadgar'ın aşk pozları...

"Çekirdek ailemi korumaya alıyorum" demişti: Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı - 9
"Çekirdek ailemi korumaya alıyorum" demişti: Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı - 10
"Çekirdek ailemi korumaya alıyorum" demişti: Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı - 11
"Çekirdek ailemi korumaya alıyorum" demişti: Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı - 12
"Çekirdek ailemi korumaya alıyorum" demişti: Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı - 13
"Çekirdek ailemi korumaya alıyorum" demişti: Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı - 14
"Çekirdek ailemi korumaya alıyorum" demişti: Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı - 15
"Çekirdek ailemi korumaya alıyorum" demişti: Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı - 16
"Çekirdek ailemi korumaya alıyorum" demişti: Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı - 17
"Çekirdek ailemi korumaya alıyorum" demişti: Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı - 18
"Çekirdek ailemi korumaya alıyorum" demişti: Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı - 19
"Çekirdek ailemi korumaya alıyorum" demişti: Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı - 20
"Çekirdek ailemi korumaya alıyorum" demişti: Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı - 21
"Çekirdek ailemi korumaya alıyorum" demişti: Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı - 22
"Çekirdek ailemi korumaya alıyorum" demişti: Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı - 23
"Çekirdek ailemi korumaya alıyorum" demişti: Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı - 24
"Çekirdek ailemi korumaya alıyorum" demişti: Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı - 25
"Çekirdek ailemi korumaya alıyorum" demişti: Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı - 26
"Çekirdek ailemi korumaya alıyorum" demişti: Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı - 27
"Çekirdek ailemi korumaya alıyorum" demişti: Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı - 28
"Çekirdek ailemi korumaya alıyorum" demişti: Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı - 29
"Çekirdek ailemi korumaya alıyorum" demişti: Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı - 30
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