"Çekirdek ailemi korumaya alıyorum" demişti: Özcan Deniz 2'nci evlilik yıl dönümünü kutladı

AİLESİNE REST ÇEKMİŞTİ

Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile birbirine girmiş ve şarkıcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aile üyelerine rest çekmişti.

Uzun zamandır konuyla ilgili sessizliğini koruyan Özcan Deniz, yaptığı son paylaşımda ise "Seni, sizi hâlâ çok seviyorum ama tek başına yetmiyor bu. Sadece kendimi ve çekirdek ailemi korumaya alıyorum. Ne kadar acı ve utanç verici değil mi bu korumayı sana karşı, size karşı yapıyor olmam!" ifadelerini kullanmıştı.