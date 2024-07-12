Celil Nalçakan'dan Ahu Yağtu'ya: Seni şuursuzca seviyorum

CEM YILMAZ'DAN NAFAKA TEPKİSİ

Öte yandan, ünlü komedyen Cem Yılmaz ile eski eşi Ahu Yağtu arasındaki nafaka davasında karar çıkmıştı. Ünlü komedyen, Yağtu'ya ödediği 10 bin dolar nafakanın aylık 40 bin liraya indirilmesini talep etmişti. Ahu Yağtu da çocuğun eğitimi ve gelişimi için masrafların arttığını belirterek Yılmaz’ın talebinin reddedilmesini istemişti. Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu arasındaki dava, Yağtu lehine sonuçlanmış ve ünlü komedyen karara itiraz etmişti.

Ancak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, İstinaf Mahkemesi’nin kararını onayladı. Bu kararla birlikte Cem Yılmaz’ın, eski eşi Ahu Yağtu’ya aylık 10 bin dolar nafaka ödemesi kesinleşmiş oldu.