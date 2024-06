Celine Dion aşırı dozda ilaç kullandığını söyledi: Beni öldürebileceğini bilmiyordum

Celine Dion, Aralık 2022'de nadir görülen nörolojik hastalık "katı kişi sendromu"na yakalandığını öğrenmişti. Dion'un omuriliğini ve beynini etkileyen hastalıkla geçirdiği bir yılı kapsayan "I Am: Céline Dion" isimli belgeselini hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.



"My Heart Will Go On" şarkısıyla akıllarda yer eden yıldız, NBC'ye verdiği röportajda doktorların doğru tanıya ulaşması için geçen on yıl sürede testler sırasında yüksek dozda ilaç kullanmak zorunda kaldığını söyledi.