Celine Dion aşırı dozda ilaç kullandığını söyledi: Beni öldürebileceğini bilmiyordum

"SAHNEYE GERİ DÖNECEĞİM"

Şarkıcı çalışmıyor olmasına rağmen semptomlarının devam ettiğini ve doktorlarının hala sorunun ne olduğunu bulmakta zorlandığını söyledi:

"Her şeyi en ince ayrıntısına kadar öğrenmek istedim. Ayrıca şunu da öğrenmek istedim: 'Kendim için yapabileceğim bir şey var mı, yoksa kariyerimin sonunda mıyım?'" dedi.

Hastalığının katı kişi sendromu olduğunu öğrenen Dion sahneye dönüp hayranları için inanılmaz bir gösteri sergilemeye kararlı olduğunu "Emeklemek zorunda kalsam bile, mecbur kalsam bile sahneye geri döneceğim. Yapacağım. Ben Celine Dion'um, sadece mecbur olduğum için ya da ihtiyacım olduğu için değil, bunu istediğim için yapacağım" sözleriyle ifade etti.