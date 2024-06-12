Celine Dion aşırı dozda ilaç kullandığını söyledi: Beni öldürebileceğini bilmiyordum

2022 yılında nadir görülen "katı kişi sendromu"na yakalanan ünlü sanatçı Celine Dion hastalığı hakkında konuştu. Şarkıcı, yüksek dozda ilaç kullandığını ve ölümün kıyısından döndüğünü söyledi.

Celine Dion aşırı dozda ilaç kullandığını söyledi: Beni öldürebileceğini bilmiyordum - 1

Celine Dion, Aralık 2022'de nadir görülen nörolojik hastalık "katı kişi sendromu"na yakalandığını öğrenmişti. Dion'un omuriliğini ve beynini etkileyen hastalıkla geçirdiği bir yılı kapsayan "I Am: Céline Dion" isimli belgeselini hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

"My Heart Will Go On" şarkısıyla akıllarda yer eden yıldız, NBC'ye verdiği röportajda doktorların doğru tanıya ulaşması için geçen on yıl sürede testler sırasında yüksek dozda ilaç kullanmak zorunda kaldığını söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

Celine Dion aşırı dozda ilaç kullandığını söyledi: Beni öldürebileceğini bilmiyordum - 2

"TÜM VÜCUDUMU RAHATLATIYORDU"

Şarkıcı, giderek ölümcül hale gelen ilaçların kendisine sağladığı rahatlamaya oldukça bağımlı hale geldiğini söyledi. Kullandığı ilacın yüksek dozda kullanıldığında ölüme yol açabileceğini belirten şarkıcı, "Bu ilaç sizi öldürebilir, nefes alamayabilirsiniz" dedi.

Kullandığı miligramı artırmak zorunda kaldığını belirten yıldız "Buna ihtiyacım vardı. Tüm vücudumu rahatlatıyordu. İki hafta, bir ay... Böyle giderdi. Sonra alışırdınız ve işe yaramamaya başlardı. Beni öldürebileceğini bilmiyordum" dedi.

Celine Dion aşırı dozda ilaç kullandığını söyledi: Beni öldürebileceğini bilmiyordum - 3

Pandemi döneminde sağlığına odaklanan şarkıcı "Bu benim için bir mola verme fırsatıydı. Doktorların yardımıyla her şeyi durdurdum. Tüm ilaçları, özellikle de kötü olanları bırakıyordum" ifadelerini kullandı.

Celine Dion aşırı dozda ilaç kullandığını söyledi: Beni öldürebileceğini bilmiyordum - 4

"SAHNEYE GERİ DÖNECEĞİM"

Şarkıcı çalışmıyor olmasına rağmen semptomlarının devam ettiğini ve doktorlarının hala sorunun ne olduğunu bulmakta zorlandığını söyledi:

"Her şeyi en ince ayrıntısına kadar öğrenmek istedim. Ayrıca şunu da öğrenmek istedim: 'Kendim için yapabileceğim bir şey var mı, yoksa kariyerimin sonunda mıyım?'" dedi.

Hastalığının katı kişi sendromu olduğunu öğrenen Dion sahneye dönüp hayranları için inanılmaz bir gösteri sergilemeye kararlı olduğunu "Emeklemek zorunda kalsam bile, mecbur kalsam bile sahneye geri döneceğim. Yapacağım. Ben Celine Dion'um, sadece mecbur olduğum için ya da ihtiyacım olduğu için değil, bunu istediğim için yapacağım" sözleriyle ifade etti.

Celine Dion aşırı dozda ilaç kullandığını söyledi: Beni öldürebileceğini bilmiyordum - 5

KATI KİŞİ SENDROMU NEDİR?

Dünya çapında 1 ila 2 milyon insanı etkileyen katı kişi sendromu, kas spazmlarına ve zamanla kötüleşen ağrılı sertliğe neden olur. Nörolojik ve otoimmün bir hastalık olan katı kişi sendromu, daha aşırı formlarda, insanların yürümelerini veya günlük yaşamlarını sürdürmelerini engelleyebilir. Tedavi edilebilir değildir, ancak semptomlar ilaç tedavisi ile yönetilebilir ve hafifletilebilir.

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