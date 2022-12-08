Celine Dion tedavisi olmayan nadir bir hastalığa yakalandığını duyurdu

"BİR MİLYONDA BİR GÖRÜLÜYOR"

Şarkıcı yaptığı paylaşımda "Son zamanlarda, çok nadir görülen bir nörolojik hastalıkla mücadele ediyorum. Hastalığın adlı Stiff Person Sendromu (Katı Kişi Sendromu) ve çok nadir ve bir milyonda bir görülüyor" ifadelerini kullandı.