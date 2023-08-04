Cem Garipoğlu’nun kardeşiyle çekildiği fotoğrafa tepki yağan Nilperi Şahinkaya’dan açıklama

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın, 2009'da Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğrafı ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan görüntü sonrası tepki yağan Şahinkaya açıklama yaptı.

Cem Garipoğlu’nun kardeşiyle çekildiği fotoğrafa tepki yağan Nilperi Şahinkaya’dan açıklama - 1

Türkiye'yi sarsan ve çok konuşulan Münevver Karabulut cinayeti 3 Mart 2009'da Cem Garipoğlu tarafından gerçekleştirildi. Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'un cesedini testereyle parçalara ayırarak bir bavul ve gitar çantası içinde Etiler'deki çöp konteynerine attı. Cinayetten sonra 197 gün kaçmayı başardı.

Teslim olduktan sonra da yargılandığı Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de 18 yaşından küçük olduğu için Cem Garipoğlu'nu en ağır ceza olan 24 yıl hapisle cezalandırdı. Silivri 5 Nolu Cezaevinde üç kişilik koğuşta tek başına kalıyordu. 10 Ekim sabahı sayıma gelen gardiyanlar Cem Garipoğlu'nun cansız bedenini buldular. Başına poşet geçirip çamaşır ipiyle kendisini boğarak intihar ettiği kaydedildi.

Türkiye, bu vahşi cinayet ve sonrasında yaşananları hiç unutmadı. 

N-LIFE HABERLERİ

Cem Garipoğlu’nun kardeşiyle çekildiği fotoğrafa tepki yağan Nilperi Şahinkaya’dan açıklama - 2

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Cem Garipoğlu’nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğrafı ortaya çıkınca sosyal medyada linç edildi. Şahinkaya Instagram hesabından yayınladığı video
ile açıklama yaptı.

Cem Garipoğlu’nun kardeşiyle çekildiği fotoğrafa tepki yağan Nilperi Şahinkaya’dan açıklama - 3

“BEN SAKİNE’Yİ TANIMIYORDUM”

Nilperi Şahinkaya, “Arkadaşlar hakkımda dünyanın en aptal linç kampanyası başlatıldı. Hemen cevap vermem lazım. Biz Melis Şakak ile aynı mahallede oturuyoruz, komşuyuz. İkimiz de Çeşme’de ayrı ayrı konaklıyorken bir buluşalım akşam yemeği yiyelim dedik. Melis de ‘Birlikte kaldığım arkadaşlarım da gelebilir mi?’ dedi. Ben de ‘Gelebilir’ dedim. Sonra yemekte masada Sakine diye bir arkadaşı daha vardı. Ben Sakine’yi tanımıyordum. O kadar bilgili olamadım, kusura bakmayın" dedi.

Cem Garipoğlu’nun kardeşiyle çekildiği fotoğrafa tepki yağan Nilperi Şahinkaya’dan açıklama - 4

Şahinkaya, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Yemekten sonra da Melis kalkarken bir ayna gördü, üçümüzün fotoğrafını çekti. Anı olarak koydu. O meşhur fotoğraf o. Sonra dağıldık, bir daha görüşmedik. Sakine ile takipleşmiyoruz bile. Lütfen bunlar çok ağır ithamlar ya. Bu kadar çirkinleşemezsiniz.”

DAHA FAZLA GÖSTER