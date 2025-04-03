Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir? Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu kaç yaşında, aslen nereli?

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun hayatına dair ayrıntılar sevenleri tarafından merak konusu. Üzümoğlu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarından mezun oldu. Oyunculuğun yanı sıra fotoğrafçılıkla da ilglenen Cem Yiğit Üzümoğlu, kendi fotoğraf sergisini açtı. İşte, Cem Yiğit Üzümoğlu biyografisi...

Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir? Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu kaç yaşında, aslen nereli? - 1

Cem Yiğit Üzümoğlu, televizyona ilk kez Adı Efsane ile adım attı. Dijital platformda yayımlanan Rise of Empires: Ottoman adlı belgesel niteliğindeki dizide Fatih Sultan Mehmed'e hayat verdi. Adını kısa sürede duyuran genç oyuncu Üzümoğlu, Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. Cem Yiğit Üzümoğlu hayatı hakkında detaylar...

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Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir? Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu kaç yaşında, aslen nereli? - 2

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU KİMDİR?

Üzümoğlu, 1 Mart 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı bölümünde oyunculuk eğitmi aldı. Hindistan ve Polonya'da tiyatro ve modern dans üzerine çalışmalar yürüten isim, tiyatro oyunları ile de büyük başarı yakalasdı.

Nisan 2017'de 21. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Troas oyunu ile yılın en başarılı genç kuşak sanatçısı dalında ödül almayı başardı. 2018 yılında Salto, Kalp ve Evlat oyunlarında rol aldı. 2021 yılında Hamlet, 2022 Sırça, 2023 Baklava Cumhuriyeti, 2024'te ise Öteki oyunlarında rol aldı.

Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir? Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu kaç yaşında, aslen nereli? - 3

Oyuncu, TV'de ilk kez 2017 yılında Kanal D'de yayımlanan Adı Efsane dizisindeki Hakan rolü ile yer aldı. 2018 yılında bir dijital platformda yayımlanan ilk Türkçe dizi Hakan: Muhafız'da Emir karakterini canlandırdı. 2020 yılında yılında dijitalde yer alan Rise of Empires: Ottoman dizisinde Fatih Sultan Mehmed olarak yer aldı. 2021 yılında dijitaldeki Kin'de başrol oldu. Başarılı isim Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde rol alıyor.

2023 yılında Loners In Wilderness başlıklı ilk fotoğraf sergisini Bina / Bant Mag. Havuz'da açtı. Sergide 2000'e yakın fotoğraf yer aldı. 2022 Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü aldı.

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