Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir? Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu kaç yaşında, aslen nereli?
Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun hayatına dair ayrıntılar sevenleri tarafından merak konusu. Üzümoğlu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarından mezun oldu. Oyunculuğun yanı sıra fotoğrafçılıkla da ilglenen Cem Yiğit Üzümoğlu, kendi fotoğraf sergisini açtı. İşte, Cem Yiğit Üzümoğlu biyografisi...
Cem Yiğit Üzümoğlu, televizyona ilk kez Adı Efsane ile adım attı. Dijital platformda yayımlanan Rise of Empires: Ottoman adlı belgesel niteliğindeki dizide Fatih Sultan Mehmed'e hayat verdi. Adını kısa sürede duyuran genç oyuncu Üzümoğlu, Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. Cem Yiğit Üzümoğlu hayatı hakkında detaylar...