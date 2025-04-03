Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir? Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu kaç yaşında, aslen nereli?

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU KİMDİR?

Üzümoğlu, 1 Mart 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı bölümünde oyunculuk eğitmi aldı. Hindistan ve Polonya'da tiyatro ve modern dans üzerine çalışmalar yürüten isim, tiyatro oyunları ile de büyük başarı yakalasdı.



Nisan 2017'de 21. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Troas oyunu ile yılın en başarılı genç kuşak sanatçısı dalında ödül almayı başardı. 2018 yılında Salto, Kalp ve Evlat oyunlarında rol aldı. 2021 yılında Hamlet, 2022 Sırça, 2023 Baklava Cumhuriyeti, 2024'te ise Öteki oyunlarında rol aldı.