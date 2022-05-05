Cem Yılmaz: 20 yaşındaki bir çocuktan daha fırlama olmam bekleniyor

Haberler | 05.05.2022 - 15:43
Komedyen Cem Yılmaz, son stand-up gösterisi ‘Diamond Elite Platinum Plus’ ve yeni dizisi ‘Erşan Kuneri’ ile ilgili konuştu.
‘Fatih Altaylı ile Bire Bir’ programına Zafer Algöz ve Nilperi Şahinkaya ile katılan Yılmaz, son gösteri hakkında, "Çok izlenmesinin bir önemi yok ama çok çok izlendi. Bu formatta tek bir kişi çıkıyor, bir şeyler anlatıyor. İnsanların 65-70 dakika alışkan olduğu bir şey. Dijital platformlar bu sürelerdeki işleri satın alıyor. Benim gösterim 140 dakika, onu 90 dakikaya indirmemi rica ettiler. Aslında ben istemedim, çünkü materyal geniş ve öyküseldi" dedi.
"Ben yaptığım işten çok eminim. Benim yaptığım işin muadili bir ışık arıyorum" diyen Yılmaz, "Bir sürü genç insanı takip ediyorum, izliyorum, onlara destek olmaya çalışıyorum. Gayretim var bunlarla ilgili. Veteranlığı yakıştırabilirler bu hoş bir şey" açıklamasında bulundu.
Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim çıraklık dönemim çok kısa oldu. 95 yılında başladım. 'Hiç komik değil' dendi, sonra 'Çok komik' ardından da 'Hiç komik değil' oldu. (Gülüyor) Bu da hayatın bir döngüsü. 20 yaşındaki bir çocuktan daha enerjik, daha fırlama ve daha parlak olmam bekleniyor.”
Erşan Kuneri’nin sekiz bölümlük bir dizi olduğunu belirten Yılmaz, “İçerisinde filmler ve bu arkadaşlar grubunun neler yaşadığına dair drama var. Karma bir format aslında ama genel tanımı dizi. İşin mutfağıyla ilgili duyduğumuz o anekdotlarla şahsına münhasır adamlar yaratmaya çalıştık. Kadın oyuncularımız Ezgi Mola, Nilperi Şahinkaya ve Merve Dizdar da çok önemli isimler. Panayır havasında bir set yaşadık” ifadelerini kullandı.