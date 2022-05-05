Cem Yılmaz: 20 yaşındaki bir çocuktan daha fırlama olmam bekleniyor

‘Fatih Altaylı ile Bire Bir’ programına Zafer Algöz ve Nilperi Şahinkaya ile katılan Yılmaz, son gösteri hakkında, "Çok izlenmesinin bir önemi yok ama çok çok izlendi. Bu formatta tek bir kişi çıkıyor, bir şeyler anlatıyor. İnsanların 65-70 dakika alışkan olduğu bir şey. Dijital platformlar bu sürelerdeki işleri satın alıyor. Benim gösterim 140 dakika, onu 90 dakikaya indirmemi rica ettiler. Aslında ben istemedim, çünkü materyal geniş ve öyküseldi" dedi.