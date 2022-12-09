Cem Yılmaz ağabeyi Can Yılmaz'ın yaş gününü sahnede kutladı

"CİDDİ BİR ŞEY ANLATIYORUM"

Geçen akşam düzenlenen GQ Men of the Year etkinliğinde 'Yılın Oyuncusu' seçilen Uraz Kaygılaroğlu, ödülünü Cem Yılmaz'dan aldı. Geçtiğimiz günlerde eski eşi, kızının annesi Melis İşiten'in de yaralandığı ölümlü trafik kazası nedeniyle zor günler geçirdiğini anlatan Kaygılaroğlu, o sırada Cem Yılmaz'ın yaptığı hareketlerden rahatsız oldu ve "Ciddi bir şey anlatıyorum" diyerek tepki gösterdi. O anları izlemek için tıklayın.