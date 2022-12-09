Ünlü oyuncu Cem Yılmaz, ağabeyi Can Yılmaz'ın yaş gününü sahnede kutladı.
Zafer Algöz ile birlikte 'Burda Olan Burda Kalır' adlı stand-up gösterisi sırasında sahneye gelen Yılmaz, ağabeyine sürpriz yaptı.
Ağabeyinin doğum gününü kutlayan Yılmaz, yaptığı esprilerle de seyircilere unutulmaz bir an yaşattı.
Geçen akşam düzenlenen GQ Men of the Year etkinliğinde 'Yılın Oyuncusu' seçilen Uraz Kaygılaroğlu, ödülünü Cem Yılmaz'dan aldı. Geçtiğimiz günlerde eski eşi, kızının annesi Melis İşiten'in de yaralandığı ölümlü trafik kazası nedeniyle zor günler geçirdiğini anlatan Kaygılaroğlu, o sırada Cem Yılmaz'ın yaptığı hareketlerden rahatsız oldu ve "Ciddi bir şey anlatıyorum" diyerek tepki gösterdi. O anları izlemek için tıklayın.
Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya az nafaka ödemek için açtığı dava sonuçlandı. Daha önce mahkeme kararıyla nafakayı 70 bin liraya indirmeyi başaran Cem Yılmaz, bu kararın bozulmasının ardından 10 bin dolar yani yaklaşık 190 bin lira nafaka ödemeye devam edecek.