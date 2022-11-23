Cemre Baysel, Gökhan Alkan, Gizem Karaca, Serkay Tütüncü, Mehmet Aykaç ve Gülper Özdemir Mısır’da

Türk oyuncu heyeti, Şarm El Şeyh’de eğlenceli dört gün geçirdi. Tarihi eski Çarşı, El Mustafa Camii, Sina Dağı, Naama Bay ve Çöl safarisi, Bedevi çardırları ve birçok rotada keyifli dakikalar yaşayan oyuncular, güneş ve denizin tadını çıkarmayı da ihmal etmedi. Dalış yapma fırsatı da yakalayan oyuncular, Şarm El Şey'in tarihi, turistik, kültürel yapısına ve su altına hayran kaldı.