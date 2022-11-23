 Cemre Baysel, Gökhan Alkan, Gizem Karaca, Serkay Tütüncü, Mehmet Aykaç ve Gülper Özdemir Mısır’da - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Cemre Baysel, Gökhan Alkan, Gizem Karaca, Serkay Tütüncü, Mehmet Aykaç ve Gülper Özdemir Mısır’da

Türk oyuncular Cemre Baysel, Gökhan Alkan, Gizem Karaca, Serkay Tütüncü, Mehmet Aykaç ve Gülper Özdemir Mısır’da dört gün süren bir dizi etkinliğe katıldı. Ünlü oyuncular Mısır’ın tarihi, turistik ve kültürel yapısına ait alanları gezdi.

Cemre Baysel, Gökhan Alkan, Gizem Karaca, Serkay Tütüncü, Mehmet Aykaç ve Gülper Özdemir Mısır’da - 1

Mısır’da bulunan Sina yarım adasının en ucunda Şarm El Seyh’te düzenlenen organizasyona oyuncular Cemre Baysel, Gökhan Alkan, Gizem Karaca, Serkay Tütüncü, Mehmet Aykaç ve Gülper Özdemir katıldı.

Cemre Baysel, Gökhan Alkan, Gizem Karaca, Serkay Tütüncü, Mehmet Aykaç ve Gülper Özdemir Mısır’da - 2

Türk oyuncu heyeti, Şarm El Şeyh’de eğlenceli dört gün geçirdi. Tarihi eski Çarşı, El Mustafa Camii, Sina Dağı, Naama Bay ve Çöl safarisi, Bedevi çardırları ve birçok rotada keyifli dakikalar yaşayan oyuncular, güneş ve denizin tadını çıkarmayı da ihmal etmedi. Dalış yapma fırsatı da yakalayan oyuncular, Şarm El Şey'in tarihi, turistik, kültürel yapısına ve su altına hayran kaldı.

Cemre Baysel, Gökhan Alkan, Gizem Karaca, Serkay Tütüncü, Mehmet Aykaç ve Gülper Özdemir Mısır’da - 3

Etkinliğe katılan oyuncular, herkesi Şarm’ın sunduğu eşsiz deneyimleri yaşamaya davet etti.


Cemre Baysel, Gökhan Alkan, Gizem Karaca, Serkay Tütüncü, Mehmet Aykaç ve Gülper Özdemir Mısır’da - 4

İşte oyuncuların gezilerinden diğer kareler...

Cemre Baysel, Gökhan Alkan, Gizem Karaca, Serkay Tütüncü, Mehmet Aykaç ve Gülper Özdemir Mısır’da - 5
Cemre Baysel, Gökhan Alkan, Gizem Karaca, Serkay Tütüncü, Mehmet Aykaç ve Gülper Özdemir Mısır’da - 6
Cemre Baysel, Gökhan Alkan, Gizem Karaca, Serkay Tütüncü, Mehmet Aykaç ve Gülper Özdemir Mısır’da - 7
Cemre Baysel, Gökhan Alkan, Gizem Karaca, Serkay Tütüncü, Mehmet Aykaç ve Gülper Özdemir Mısır’da - 8
Cemre Baysel, Gökhan Alkan, Gizem Karaca, Serkay Tütüncü, Mehmet Aykaç ve Gülper Özdemir Mısır’da - 9
Cemre Baysel, Gökhan Alkan, Gizem Karaca, Serkay Tütüncü, Mehmet Aykaç ve Gülper Özdemir Mısır’da - 10
Cemre Baysel, Gökhan Alkan, Gizem Karaca, Serkay Tütüncü, Mehmet Aykaç ve Gülper Özdemir Mısır’da - 11

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