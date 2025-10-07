Cemre Baysel'den Blok3 ile aşk iddialarına yanıt: Kimseyle ilişkim yok!

"RAHATSIZLIK DUYDUĞUM BİR KONU"

Ailesinin maddi olarak desteğine ihtiyacı olmadığını vurgulayan Baysel, evlatlık görevlerini yerine getirdiğini ifade etti.

26 yaşındaki Baysel sözlerini şöyle noktaladı:

"Cevap hakkımı kullanıyorken belirtmek isterim ki; ailem beni korumak dışında asla ilişkilerime karışmaz, hele ki söylendiği gibi çirkin sebepler yüzünden hiç olmaz! Ailemin böylesine temelsiz ve çirkin iddialarla birlikte anılması benim için kabul edilemez. Kimseyle bir ilişkim yok, olmadı da. Dolayısıyla söylenenler gibi bir ayrılık da söz konusu değildir. Susmayı tercih ettikçe uzayan ve içinde bulunmaktan büyük rahatsızlık duyduğum bir konu haline geldi. Bu açıklamayı, artık son bulacağını umarak yapıyorum. Teşekkür ederim."