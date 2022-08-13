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Cengiz Coşkun ile Beatrica Lorena evlendi

Haberler - ntv.com.tr | 13.08.2022 - 11:17 - Son Güncelleme : 13.08.2022 - 11:54

Diriliş Ertuğrul ve Malazgirt 1071 gibi yapımlarla tanınan Cengiz Coşkun, sekiz yıllık sevgilisi Romanyalı Beatrica Lorena ile dünya evine girdi. Çiftin mutlu gününe pek çok ünlü isim katıldı.

Cengiz Coşkun ile Beatrica Lorena evlendi - 1

Ünlü oyuncu Cengiz Coşkun ve Beatrica Lorena evlendi.

Cengiz Coşkun ile Beatrica Lorena evlendi - 2

Çifti düğünde aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

Cengiz Coşkun ile Beatrica Lorena evlendi - 3

Çiftin mutlu gününe katılan davetliler, düğün fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Cengiz Coşkun ile Beatrica Lorena evlendi - 4

"MUTLULUKLAR KARDEŞİM"

Coşkun'un Diriliş Ertuğrul'dan rol arkadaşı , bu kareyi "Mutluluklar kardeşim" notuyla paylaştı.

Cengiz Coşkun ile Beatrica Lorena evlendi - 5

Düzyatan "The Team" diyerek arkadaşlarıyla verdiği pozu hesabında yayınladı.

Cengiz Coşkun ile Beatrica Lorena evlendi - 6

Oyuncunun eşi Neslişah Alkoçlar ise "Düğümüz var" diyerek paylaşımda bulundu.

Cengiz Coşkun ile Beatrica Lorena evlendi - 7

Beatrica Lorena ve Neslişah Alkoçlar

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