Cengiz Coşkun ile Beatrica Lorena evlendi

Haberler - ntv.com.tr | 13.08.2022 - 11:17 - Son Güncelleme : 13.08.2022 - 11:54
Ünlü oyuncu Cengiz Coşkun ve Beatrica Lorena evlendi.
Çifti düğünde aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.
Çiftin mutlu gününe katılan davetliler, düğün fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Coşkun'un Diriliş Ertuğrul'dan rol arkadaşı Engin Altan Düzyatan, bu kareyi "Mutluluklar kardeşim" notuyla paylaştı.
Düzyatan "The Team" diyerek arkadaşlarıyla verdiği pozu hesabında yayınladı.
Oyuncunun eşi Neslişah Alkoçlar ise "Düğümüz var" diyerek paylaşımda bulundu.
Beatrica Lorena ve Neslişah Alkoçlar