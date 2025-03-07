Cenk Torun'dan yasak aşk iddialarına yanıt: Çirkin suçlamalara rağmen işime devam edeceğim

Oyuncu Cenk Torun, rol arkadaşı Mahassine Merabet ile yasak aşk yaşadığı iddialarıyla gündemden düşmüyor. Önceki gün dizideki diğer arkadaşlarının ihaneti doğrular nitelikteki açıklamaları sonrası Cenk Torun sessizliğini bozdu.

Cenk Torun'dan yasak aşk iddialarına yanıt: Çirkin suçlamalara rağmen işime devam edeceğim - 1

Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı Oktay karakteri ile tanınan oyuncu Cenk Torun'a 24 yıllık eşi Nevin Torun, geçtiğimiz haftalarda boşanma davası açmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Cenk Torun'dan yasak aşk iddialarına yanıt: Çirkin suçlamalara rağmen işime devam edeceğim - 2

40 MİLYON TAZMİNAT TALEBİ

Eşi Cenk Torun'un kendisini aldattığını iddia eden Nevin Torun, ünlü oyuncunun rol arkadaşı Mahassine Merabet ile ilişki yaşadığını öne sürdü.

Mahkemeye sunulan dilekçede kendisi ve oğlu Şan için 300 bin lira nafaka talep eden Nevin Torun, maddi ve manevi olarak ise 40 milyon tazminat talep etti.

Cenk Torun'dan yasak aşk iddialarına yanıt: Çirkin suçlamalara rağmen işime devam edeceğim - 3

AVUKATI ARACILIĞIYLA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Cenk Torun, eşinin ihanet iddialarına avukatı aracılığıyla yanıt verdi. Torun'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyunun dikkatine...Cenk Torun ve Nevin Torun hakkında başlamış olan boşanma davası hakkında bilgi vermek hukuki olarak doğru değildir. Boşanma davası açmış olan Nevin Torun'un, asılsız olan 'zina' iddialarına karşı tüm cevaplarımız mahkemeye, delilleriyle birlikte sunulmuştur. Elbette bu iddialar asılsızdır, doğru değildir. Sayın mahkeme en doğru kararı verecektir. Saygılarımla..."

Cenk Torun'dan yasak aşk iddialarına yanıt: Çirkin suçlamalara rağmen işime devam edeceğim - 4

"CENK TORUN'UN EVLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Önceki gün Cenk Torun ve Mahassine Merabet arasındaki yasak aşk iddiasıyla ilgili; dizinin oyuncularından Züleyha Hamza ile yönetmen asistanı Arya Çevik iddialarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Züleyha Hamza "Böyle bir şeye şahit olmak benim için çok kötü bir şey. Sete başladığım ilk gün Cenk Torun'un evli olduğunu bilmiyordum. Hiçbir sette, başrol oyuncularının aynı odada kaldığını görmedim. Hiç bu kadar yakın partner görmedim. Sevgili olduklarını düşündüm. Onun için normal bir durum olarak karşıladım. Ta ki Nevin Torun ve oğlu sete gelene kadar... Nevin hanımı görünce çok şaşırdım ve bu beni çok üzdü” diye konuşmuştu.

Züleyha Hamza, sette bu duruma herkesin şahit olduğunu "Herkes bunu biliyor ama konuşamıyor" sözleriyle ifade ederken; yönetmen asistanı Arya Çevik ise "Birlikte kaldıkları bir oda vardı. Bazen kilitli oluyordu. Bir gün kapıyı çalıp girmeme rağmen çok büyük tepki aldım. Neden çıkıştıklarını bilmiyorum. Mahassine Merabet’in haklı veya haksız Cenk Torun tarafından çok kez korunup benim üstüme gelindiğine şahit oldum" demişti.

Cenk Torun'dan yasak aşk iddialarına yanıt: Çirkin suçlamalara rağmen işime devam edeceğim - 5

"PARTNERİM VE BENİMLE İLİGİLİ İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZDIR"

Tüm bu yaşananların ardından Cenk Torun'dan yeni bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan ünlü isim, hakkındaki yasak aşk iddialarını bir kez daha reddederek; "İstemeden gündemin bir parçası oldum" dedi.

Cenk Torun'dan yasak aşk iddialarına yanıt: Çirkin suçlamalara rağmen işime devam edeceğim - 6

"YAPILAN İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇABALARI..."

 dizideki diğer arkadaşlarının ihaneti doğrular nitelikteki açıklamaları sonrası sessizliğini bozan Cenk Torun'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Son dönemde yıllarımı sevgi ve saygı ile paylaştığım, Nevin Torun ile yaşadığımız boşanma sürecimiz sebebiyle istemeden gündemin bir parçası oldum. Boşanmak zaten zor bir süreç iken gerçeğe aykırı yayınlar ya da ithamlar nedeniyle son derece üzgün olduğumu belirtmek isterim. Konuşmak, iddialara yanıt vermek ve olası polemiklere girmek tarzım olmadığı için susmayı ve hukuki haklarımı aramayı bu zamana kadar tercih ettim. Sadece işimi doğru ve iyi yapmaya çalışırken ve işimden başka hiç bir şeyle konuşulmak istemezken, 3 yıldır rol aldığım günlük dizi sebebiyle her anımı paylaşmak durumunda olduğum partnerim ve benimle ilgili gündeme gelen iddialar tamamen asılsızdır. Yapılan itibarsızlaştırma çabalarının eşimle olan boşanma kararımla hiçbir bağlantısı yoktur, asılsız iddiaların, yalancı şahitlerin ve de haberlerin tamamı hukuki mücadelemiz sonucunda aydınlığa kavuşacaktır. Kanıt olarak ortaya atılan tüm görüntüler, dizinin çekim sürecine dahil çalışmalardır. Yapılan çirkin suçlamalara rağmen, işime saygı ve şevkle devam edeceğim. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, güven ve inançla yanımda olan yapımcım, ekip arkadaşlarım, sevgiyle sarmalayan takipçilerime teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımla..."

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