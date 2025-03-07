Cenk Torun'dan yasak aşk iddialarına yanıt: Çirkin suçlamalara rağmen işime devam edeceğim

"CENK TORUN'UN EVLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Önceki gün Cenk Torun ve Mahassine Merabet arasındaki yasak aşk iddiasıyla ilgili; dizinin oyuncularından Züleyha Hamza ile yönetmen asistanı Arya Çevik iddialarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Züleyha Hamza "Böyle bir şeye şahit olmak benim için çok kötü bir şey. Sete başladığım ilk gün Cenk Torun'un evli olduğunu bilmiyordum. Hiçbir sette, başrol oyuncularının aynı odada kaldığını görmedim. Hiç bu kadar yakın partner görmedim. Sevgili olduklarını düşündüm. Onun için normal bir durum olarak karşıladım. Ta ki Nevin Torun ve oğlu sete gelene kadar... Nevin hanımı görünce çok şaşırdım ve bu beni çok üzdü” diye konuşmuştu.

Züleyha Hamza, sette bu duruma herkesin şahit olduğunu "Herkes bunu biliyor ama konuşamıyor" sözleriyle ifade ederken; yönetmen asistanı Arya Çevik ise "Birlikte kaldıkları bir oda vardı. Bazen kilitli oluyordu. Bir gün kapıyı çalıp girmeme rağmen çok büyük tepki aldım. Neden çıkıştıklarını bilmiyorum. Mahassine Merabet’in haklı veya haksız Cenk Torun tarafından çok kez korunup benim üstüme gelindiğine şahit oldum" demişti.