Cenk Torun'un yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti: Diziden rol arkadaşları konuştu
Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı "Oktay" karakteriyle hafızalara kazınan Cenk Torun'a 24 yıllık eşi Nevin Torun, boşanma davası açtı. Ünlü oyuncunun, Faslı rol arkadaşı Mahassine Merabet ile yasak aşk yaşadığı iddia edidi. Torun'un diziden rol arkadaşı sette yaşananlarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı oyuncu Cenk Torun, 2001 yılında Nevin Torun ile dünyaevine girdi. Oyuncunun 24 yıllık eşi Nevin Torun, İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak ünlü oyuncuya boşanma davası açtı.