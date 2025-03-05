Cenk Torun'un yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti: Diziden rol arkadaşları konuştu

"HERKES BUNU BİLİYOR AMA KONUŞAMIYOR"

Züleyha Hamza, sette bu duruma herkesin şahit olduğunu "Herkes bunu biliyor ama konuşamıyor" sözleriyle ifade etti.

Yönetmen asistanı Arya Çevik ise "Birlikte kaldıkları bir oda vardı. Bazen kilitli oluyordu. Bir gün kapıyı çalıp girmeme rağmen çok büyük tepki aldım. Neden çıkıştıklarını bilmiyorum. Mahassine Merabet’in haklı veya haksız Cenk Torun tarafından çok kez korunup benim üstüme gelindiğine şahit oldum" dedi.