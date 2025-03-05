Cenk Torun'un yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti: Diziden rol arkadaşları konuştu

Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı "Oktay" karakteriyle hafızalara kazınan Cenk Torun'a 24 yıllık eşi Nevin Torun, boşanma davası açtı. Ünlü oyuncunun, Faslı rol arkadaşı Mahassine Merabet ile yasak aşk yaşadığı iddia edidi. Torun'un diziden rol arkadaşı sette yaşananlarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cenk Torun'un yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti: Diziden rol arkadaşları konuştu - 1

Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı oyuncu Cenk Torun, 2001 yılında Nevin Torun ile dünyaevine girdi. Oyuncunun 24 yıllık eşi Nevin Torun, İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak ünlü oyuncuya boşanma davası açtı.

N-LIFE HABERLERİ

Cenk Torun'un yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti: Diziden rol arkadaşları konuştu - 2

40 MİLYON TAZMİNAT TALEP ETTİ

Torun'un iddiasına göre, eşi kendisini aldatıyor. Mahkemeye sunulan dilekçede kendisi ve oğlu için 300 bin lira nafaka talep eden Nevin Torun, maddi ve manevi olarak ise 40 milyon tazminat talep etti.

Nevin Torun, 50 yaşındaki oyuncunun dizideki rol arkadaşı Mahassine Merabet ile ilişki yaşadığını iddia etti.

Cenk Torun'un yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti: Diziden rol arkadaşları konuştu - 3

CENK TORUN'DAN AÇIKLAMA

Cenk Torun, eşinin ihanet iddialarına avukatı aracılığıyla yanıt verdi. Torun'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyunun dikkatine...Cenk Torun ve Nevin Torun hakkında başlamış olan boşanma davası hakkında bilgi vermek hukuki olarak doğru değildir. Boşanma davası açmış olan Nevin Torun'un, asılsız olan 'zina' iddialarına karşı tüm cevaplarımız mahkemeye, delilleriyle birlikte sunulmuştur. Elbette bu iddialar asılsızdır, doğru değildir. Sayın mahkeme en doğru kararı verecektir. Saygılarımla..."

Cenk Torun'un yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti: Diziden rol arkadaşları konuştu - 4

"CENK TORUN'UN EVLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Cenk Torun ve Mahassine Merabet arasındaki yasak aşk iddiasında yeni bir gelişme yaşandı. Snob Magazin'in haberine göre, Nişantaşı'nda görüntülenen dizinin oyuncularından Züleyha Hamza ile yönetmen asistanı Arya Çevik iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Züleyha Hamza "Böyle bir şeye şahit olmak benim için çok kötü bir şey. Sete başladığım ilk gün Cenk Torun'un evli olduğunu bilmiyordum. Hiçbir sette, başrol oyuncularının aynı odada kaldığını görmedim. Hiç bu kadar yakın partner görmedim. Sevgili olduklarını düşündüm. Onun için normal bir durum olarak karşıladım. Ta ki Nevin Torun ve oğlu sete gelene kadar... Nevin hanımı görünce çok şaşırdım ve bu beni çok üzdü” diye konuştu.

Cenk Torun'un yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti: Diziden rol arkadaşları konuştu - 5

"HERKES BUNU BİLİYOR AMA KONUŞAMIYOR"

Züleyha Hamza, sette bu duruma herkesin şahit olduğunu "Herkes bunu biliyor ama konuşamıyor" sözleriyle ifade etti.

Yönetmen asistanı Arya Çevik ise "Birlikte kaldıkları bir oda vardı. Bazen kilitli oluyordu. Bir gün kapıyı çalıp girmeme rağmen çok büyük tepki aldım. Neden çıkıştıklarını bilmiyorum. Mahassine Merabet’in haklı veya haksız Cenk Torun tarafından çok kez korunup benim üstüme gelindiğine şahit oldum" dedi.

Cenk Torun'un yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti: Diziden rol arkadaşları konuştu - 6

Torun'un evli olduğunu bilmediğini söyleyen Arya Çevik "Nevin hanım geldi ve o zaman evli olduğunu öğrendim. Haberlerinin çıkmasına şaşırmadım. Çünkü bütün set zaten bunun bilincindeydi" ifadelerini kullandı.

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