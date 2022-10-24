Çevreci aktivistler Kral Charles’ın balmumu heykeline pasta fırlattı

İngiltere'nin başkenti Londra’daki balmumu heykel müzesi Madame Tussauds'ya giren iki çevreci aktivist, Kral III. Charles’ın heykeline çikolatalı pasta attı.

Çevreci aktivistler Kral Charles’ın balmumu heykeline pasta fırlattı - 1

Just Stop Oil adlı çevreci grubun iki üyesi, Londra'daki Madame Tussauds'da kraliyet üyelerinin heykellerinin bulunduğu alana gelerek, ziyaretçilerin uyarılarına rağmen Kral III. Charles heykelinin yüzüne çikolatalı kek fırlattı.

Çevreci aktivistler Kral Charles’ın balmumu heykeline pasta fırlattı - 2

Yaptıkları açıklamada aktivistler, “Buradayız çünkü özgürlüklerimizi ve haklarımızı korumak istiyoruz çünkü yeşili ve hepimizin mirası bu güzel toprağı korumak istiyoruz” dedi.

Çevreci aktivistler Kral Charles’ın balmumu heykeline pasta fırlattı - 3

Aktivistlerin Kral III. Charles heykeline kek fırlattıkları anlara ilişkin görüntüler, sosyal medya platformlarında yayınlandı.

KRAL CHARLES'IN HEYKELİNE PASTA FIRLATMA ANI (TIKLA İZLE)

Çevreci aktivistler Kral Charles’ın balmumu heykeline pasta fırlattı - 4

Bu tarz eylemler ile gündeme gelen çevreci grubun üyeleri daha önce Dartford Köprüsü’nü kapatmış ve Van Gogh tablosuna çorba fırlatmıştı.

Çevreci aktivistler Kral Charles’ın balmumu heykeline pasta fırlattı - 5

Çevrecilerin benzer eylemlerinden biri de dün Almanya'da görüldü. İklim aktivistleri Fransız ressam Claude Monet'in Barberini Müzesi'nde sergilenen tablosuna patates püresi fırlattı. Gözaltına alınan aktivistler hakkında mekana izinsiz girme ve mala zarar verme suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

N-LIFE HABERLERİ

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