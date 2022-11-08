Ceyda Düvenci'nin konuğu Cemal Can Canseven: Survivor sonrası psikolojik destek aldım

“Seni takip eden ve seni beğenen insanlara bu noktaya nasıl geldiğini anlatmak ister misin?” sorusu karşısında ise Canseven şöyle konuştu: “İstanbul’da reklamcılık okumaya başladım. Müzik dinlemeyi ve dans etmeyi sevdiğim için belirli bir süre sonra okulu dondurup DJ olmak için kursa gittim. Kurstan sonra klüplerde DJ olarak çalışmaya başladım. Yakın arkadaşım olan Danla (Bilic) o dönemde birlikte video çekmek için beni ikna etti. Videoyu çektik, ertesi gün yayınlandı ve olumlu dönüşler aldım."