Ceyda Düvenci'nin konuğu Cemal Can Canseven: Survivor sonrası psikolojik destek aldım

Düvenci, "Kendini ve çevreyi bu kadar sevmen aileden mi geliyor?" diye sordu. Canseven, "Ailemin de etkisi var. Bu kadar benimseyebilmem yarışmaya gitmekle birlikte oldu. Adada günlük rutinlerin yok, ilk insan gibi doğalsın ve özünle karşılaşıyorsun. Yarışmadan önceki Cemal Can ile yarışmadan sonraki Cemal Can arasında çok fark var. On yaş daha bilinçlendim" diyerek yanıtladı.