Ceyda Düvenci'nin konuğu olan Merve Dizdar'dan boşanma açıklaması: "Ünlü oldu ayrıldı" dediler

2 sezon boyunca rol aldığı ve çok ses getiren Masumlar Apartmanı konusu açıldığında ise Dizdar, "Psikolojik destek aldık. Bir gün evde perdelerim kapalı oturuyorum, her zaman perdelerimi açarım güneş girsin, prodüksiyon beni alıncaya kadar öyle oturmuşum, gitmişim, Ezgi de ben de Birkan da hepimiz dağılmışız... Ehliyetimi bile Masumlar Apartmanı'ndan sonra aldım. Arabayı aldım, garip bir özgürlük hissettim"