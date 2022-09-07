Ceyda Düvenci'nin konuğu olan Merve Dizdar'dan boşanma açıklaması: "Ünlü oldu ayrıldı" dediler

Haberler | 07.09.2022 - 12:11
Merve Dizdar ve Ceyda Düvenci NTV ekranlarında Dizdar'ın oyunculuğundan filmlerine, son filmi Tamirhane'den Masumlar Apartmanı'na, özel yaşamından tutkularına, özel yaşamından tutkularına, hayvan sevgisine dek pek çok konuda sohbet etti. Yayın sırasında stüdyoda birlikte oje bile süren Dizdar ve Düvenci, keyifli sohbetlere imza attı.
"Çok keyifli bir dönemimdeyim. İş hayatım çok keyifli, çok mutluyum" diyen Dizdar, NTV ekranlarında özel yaşamıyla ilgili ilgi çekecek açıklamalarda bulundu.
"Hayatımda oyunculuktan başka hiçbir şey düşünmedim ve yapmadım. Şunu yap Merve deseler yandık, baştan öğrenmem lazım" diyen Dizdar, "Selvi Boylum Al Yazmalım'ı her izlediğimde ağlarım" dedi.
Özel hayatına değindiği sohbetlerinde ise son derece samimi olan Dizdar, "'Ünlü oldu ayrıldı' dediler. Gürhan şu hayatta en güvendiğim insanlardan biri" dedi.
2 sezon boyunca rol aldığı ve çok ses getiren Masumlar Apartmanı konusu açıldığında ise Dizdar, "Psikolojik destek aldık. Bir gün evde perdelerim kapalı oturuyorum, her zaman perdelerimi açarım güneş girsin, prodüksiyon beni alıncaya kadar öyle oturmuşum, gitmişim, Ezgi de ben de Birkan da hepimiz dağılmışız... Ehliyetimi bile Masumlar Apartmanı'ndan sonra aldım. Arabayı aldım, garip bir özgürlük hissettim"