Ceyda Düvenci'nin konuğu Serkan Altunorak: Hayatımda işimin önüne hiçbir şey koymadım

Son dönemin en popüler yapımlarından biri olan Zeytin Ağacı'nda Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Murat Boz ile başrolleri paylaşan oyuncu, projeye dair samimi açıklamalarda bulundu: "Zeytin Ağacı’nın senaryosunu okuduğumda büyük büyük laflar büyük büyük olaylar bunların hiçbiri yoktu. Okuyorum ve akıyor devam ediyor böyle. Bazen doğru zaman doğru yerde olmak dedikleri böyle bir şey."