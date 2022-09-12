Ceyda Düvenci'nin konuğu Serkan Altunorak: Hayatımda işimin önüne hiçbir şey koymadım

Haberler - NTV | 12.09.2022 - 12:19 - Son Güncelleme : 12.09.2022 - 12:24
Ceyda Düvenci’nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bölüm konuğu olan oyuncu Serkan Altunorak, çocukluk yıllarını, oyunculuğa olan tutkusunu ve hakkında merak edilen her şeyi NTV izleyicileriyle paylaştı.
Oyuncu babasının vefatıyla ilgili "İmkansız Aşk televizyondaki ilk başrolümdü. Sözleşmeyi imzalarken babamın kanser olduğunu öğrendim. Setin ilk günü taksitle 2. köprüden geçerken annem aradı ve babamın 8 ay ömrü kaldığını söyledi. Çok zor bir set günüydü. Arkasından çok kısa bir süre sonra babamı kaybettik" açıklamalarında bulundu.
Altuorak, Düvenci'ye "Hayatımda işimin önüne hiç bir şey koymadım. Çok çok yakın arkadaşımı 3 sene önce kaybettim. O benim hayatımın değiştiği dönüm noktalarından biridir. Çok ani kaybettik" açıklamalarında bulundu.
Son dönemin en popüler yapımlarından biri olan Zeytin Ağacı'nda Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Murat Boz ile başrolleri paylaşan oyuncu, projeye dair samimi açıklamalarda bulundu: "Zeytin Ağacı’nın senaryosunu okuduğumda büyük büyük laflar büyük büyük olaylar bunların hiçbiri yoktu. Okuyorum ve akıyor devam ediyor böyle. Bazen doğru zaman doğru yerde olmak dedikleri böyle bir şey."
Soru sorma sırası Altunorak geldiğinde oyuncu "Geçmişe dönmek istesen hangi ana dönmek istersin? Geleceğe gitmek istesen hangi anını görmek istersin? Tek bir hakkın var" sorusunu Düvenci'ye yöneltti.
Düvenci ise "Melisa’nın düşme riski yaşadığı güne gitmek isterim. İlerde de Melisayı 40 yaşında görmek isterdim. En merak ettiğim şey bu" cevabını verdi.