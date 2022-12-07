Ceyhun Fersoy takipçileriyle dertleşti: Kazayı hiçbir zaman anlatmayacağım

'Baş Belası' adlı tiyatro oyununun Karadeniz turnesi sırasında Merzifon'da geçirdikleri trafik kazasında tiyatrocuları taşıyan minibüs TIR'a çarpmış ve Tolga Güleryüz, Burak Topçu ile Özgür Karataş hayatını kaybederken; Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci yaralanmıştı.
Arkadaşlarını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşayan 40 yaşındaki Ceyhun Fersoy, Instagram hesabından sevenleriyle soru-cevap etkinliği yaptı.
Sağlık durumunu soran hayranına bilgi veren ünlü isim, "Şimdilik durumum iyi... Ayak bileğimden ameliyat oldum, kırıklar ve bağ kopması var" diye yazdı.
Oyuncu, "Çok zor biliyorum, ama o anı hatırlıyor musunuz?" diye soran bir takipçisine de "Hiçbir zaman, hiçbir yerde anlatmayacağım..." cevabını verdi. Fersoy'un yanıtı sevenlerini duygulandırdı.
Ceyhun Fersoy, "Sen bize Tanrı'nın armağanısın. Yeni hayatın hayırlı olsun" mesajını gönderen hayranına; "Evet, 2. doğum günüm 20 Kasım 2022" diye yanıt verdi.
"Tolga'yı özlüyor musun?" sorusuna ve "O hep benim..." yanıtını veren ünlü isim, "Tolga Güleryüz'ün anısı ve adını yaşatmak için bir proje var mı?" diyen takipçisine de "Olacak" karşılığını verdi.
Kazada ağır yaralanan arkadaşı Sergen Deveci'nin durumunu soran sevenlerine de yanıt veren Fersoy, "Biraz önce konuştum, her geçen gün daha iyi oluyor" ifadelerini kullandı.
Öte yandan ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda evinde çekilen bir fotoğrafı "Nerden başlasam, nasıl anlatsam bilemiyorum… Gözlerimi kapatıyorum o anı yaşıyorum, açıyorum gerçek olmadığını düşünüyorum… Sanki filmin içinde bir sahneyi oynamış gibiydik, haykırmak isyan etmek istemiyorum, çünkü 3 değerli arkadaşımız bunu istemezdi. Çok değerli yol arkadaşlarımı kaybetmenin üzüntüsünü tarif edemem, Allah düşmanımın başına vermesin… Şimdi ayağa kalkma zamanı… Güçlenip daha iyi olmalıyız, olacağız. Sizlerin sevgisi ve dualarıyla ayaktayız, bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Arayan, mesaj atan herkese sevgiler… Hepinize tek tek teşekkür ediyorum ve sarılıyorum, iyi ki varsınız. Üç değerli dostlarımız için bu bayrağı devralıp yolumuza devam edeceğiz… Onlara ihanet etmeyeceğiz" notuyla paylaşmıştı.