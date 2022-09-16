Cezaevindeki Harvey Weinstein özel bir dişçiye götürülmesi için hakime yalvardı

"HER GÜN ACI ÇEKİYORUM"

Bir zamanların en gözde Hollywood film yapımcısı olan Harvey Weinstein, Şubat 2020'de ABD'deki mahkeme kararıyla çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılmasından bu yana cezaevinde.

70 yaşındaki Weinstein, hapishane sağlık görevlilerinin çürük dişlerini çekip ağzında boşluklar bırakması yerine özel bir dişçiye gitmesine izin verilmesi için hakime yalvardı.

Weinstein mahkemede, “Her gün acı çekiyorum. Çürüklerim var ve dişlerim eksik olduğu için yemek yiyemiyorum" dedi.