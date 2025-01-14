Cezaevindeki Kerimcan Durmaz'dan ilk açıklama: İyiyim ve güçlü kalmaya devam ediyorum

“HABERİM YOKTU, DJ PERFORMANSI KARŞILIĞINDA 10 BİN EURO ALDIM”

Öte yandan Durmaz’ın emniyette verdiği ifade de ortaya çıkmıştı.

Malta'daki konserin, ülkenin en işlek eğlence yerlerinden birinde gerçekleştiğini anlatan Kerimcan Durmaz, DJ performansı sergilediğini, anlaştığı kişilerin yasa dışı bahis sitesi reklamı yapacaklarından haberdar olmadığını savunmuştu.

“Sahneye çıktığımda arkamda bulunan led de Kerimcan Durmaz logosu bulunmaktaydı. Bunun sahne öncesi bu şekilde olması gerektiğini yetkililere bildirmiştim. Fakat ben sahnemi yaptığım sırada arkamda bulunan led de bahis reklamı dönmüş, bunu sahnem bittiğinde sosyal medyada etiketlenmiş olduğum videolardan fark ettim" diyen Kerimcan şöyle devam etmişti:

“Kendi profilimde sahnede bulunduğum görselleri paylaşırken bu reklamların olmamasına çok dikkat ettim. Kendi hesabımdan bet veya bahis reklamı kesinlikle yapmadım. Menajerim Tayfun Fişek eğlence mekanında bulunan yetkililerle irtibata geçmesi üzerine buraya giderek sahne aldım. Bağlantıları o kurmuştur. Kendisinin de bet veya bahis reklamlarında haberdar olmadığını düşünüyorum.

Zaten haberi olmuş olsa beni o mekana kesinlikle yollamazdı. Bende sahne almazdım zaten. Kasım ayının ilk haftası Malta ülkesine hem vlog çekmek hem de anlaşmış olduğum mekanda sahneye çıkmak için Samet Demirok isimli arkadaşımla gitmiştim.

Havalimanından orada bulunan bir kişi bizi alarak otele ulaşmamızı sağladı. Akabinde eğlence mekanına gittik ve ben sahne aldım.

Sahne çıkışı otele dönerek ertesi gün havalimanından Türkiye'ye giriş yaptım. Bu süre zarfında orası ile alakalı iletişim kurduğum yetkili kimse olmadı.”

Suçlamaları kabul etmeyen Kerimcan, konser için 10 bin euro ödeme aldığını, ödemenin faturasını beyan edebileceğini de söylemişti.