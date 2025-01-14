Cezaevindeki Kerimcan Durmaz'dan ilk açıklama: İyiyim ve güçlü kalmaya devam ediyorum

Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla 7 Ocak'ta tutuklanan Kerimcan Durmaz'dan ilk açıklama geldi. Durmaz, bugün görüşüne giden ablası Neşe Fişek aracılığıyla bir mesaj gönderdi.

Cezaevindeki Kerimcan Durmaz'dan ilk açıklama: İyiyim ve güçlü kalmaya devam ediyorum - 1

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

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Cezaevindeki Kerimcan Durmaz'dan ilk açıklama: İyiyim ve güçlü kalmaya devam ediyorum - 2

7 OCAK'TA TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 7 Ocak tarihinde gözaltına alınan Durmaz, ertesi gün adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmıştı.

Cezaevindeki Kerimcan Durmaz'dan ilk açıklama: İyiyim ve güçlü kalmaya devam ediyorum - 3

Bugün Kerimcan Durmaz'ın görüşüne giden ablası Neşe Fişek, kardeşinin kendisine ilettiği mesajı sosyal medya hesabında paylaştı.

Cezaevindeki Kerimcan Durmaz'dan ilk açıklama: İyiyim ve güçlü kalmaya devam ediyorum - 4

"EN KISA ZAMANDA YENİDEN BULUŞACAĞIMIZA İNANIYORUM"

İşte cezaevindeki Kerimcan Durmaz'ın açıklaması:

"Sevenlerime, bu zorlu süreçte, bana olan sevginiz ve desteğiniz için hepinize minnettarım. İyiyim ve güçlü kalmaya devam ediyorum. Adaletin er ya da geç yerini bulacağına olan inancım tam. Hepinizin duaları, güzel dilekleri ve içten mesajları bana güç veriyor. Bu sevgi ve destek sayesinde dimdik ayakta duruyorum. Sizlerin yanımda olduğunu bilmek, bu süreci daha kolay atlatmamı sağlıyor. Lütfen moralinizi yüksek tutun. Sizlerin sevgisi ve inancı, benim en büyük motivasyonum. Bu süreci, birlikte atlatacağız. Hepinizi çok seviyorum ve en kısa zamanda yeniden buluşacağımıza inanıyorum. Sevgilerimle, Kerimcan Durmaz"

Cezaevindeki Kerimcan Durmaz'dan ilk açıklama: İyiyim ve güçlü kalmaya devam ediyorum - 5

SAMET LİÇİNA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kerimcan Durmaz'ın yakın arkadaşı Samet Liçina da Durmaz'ı görmeye Silivri'ye gittiğini fakat görüşemediğini söyledi. Ailesinin görüştüğünü belirten Liçina, Kerimcan Durmaz'ın son durumunu gözyaşları içinde anlattı.

Cezaevindeki Kerimcan Durmaz'dan ilk açıklama: İyiyim ve güçlü kalmaya devam ediyorum - 6

Snob Magazin'in haberine göre; Liçina, "Arkadaşımızın suçsuz olduğunu düşünüyoruz ve biliyoruz. Doğru kararın en yakın zamanda uygulanmasını bekliyoruz. Sağlığıyla ilgili hiçbir problem yok. Üşüdüğünü söyledi hepimiz çok üzüldük. Tüm sevenlerine çok büyük sevgileri var" dedi.

Cezaevindeki Kerimcan Durmaz'dan ilk açıklama: İyiyim ve güçlü kalmaya devam ediyorum - 7

“HABERİM YOKTU, DJ PERFORMANSI KARŞILIĞINDA 10 BİN EURO ALDIM”

Öte yandan Durmaz’ın emniyette verdiği ifade de ortaya çıkmıştı.

Malta'daki konserin, ülkenin en işlek eğlence yerlerinden birinde gerçekleştiğini anlatan Kerimcan Durmaz, DJ performansı sergilediğini, anlaştığı kişilerin yasa dışı bahis sitesi reklamı yapacaklarından haberdar olmadığını savunmuştu.

“Sahneye çıktığımda arkamda bulunan led de Kerimcan Durmaz logosu bulunmaktaydı. Bunun sahne öncesi bu şekilde olması gerektiğini yetkililere bildirmiştim. Fakat ben sahnemi yaptığım sırada arkamda bulunan led de bahis reklamı dönmüş, bunu sahnem bittiğinde sosyal medyada etiketlenmiş olduğum videolardan fark ettim" diyen Kerimcan şöyle devam etmişti:

“Kendi profilimde sahnede bulunduğum görselleri paylaşırken bu reklamların olmamasına çok dikkat ettim. Kendi hesabımdan bet veya bahis reklamı kesinlikle yapmadım. Menajerim Tayfun Fişek eğlence mekanında bulunan yetkililerle irtibata geçmesi üzerine buraya giderek sahne aldım. Bağlantıları o kurmuştur. Kendisinin de bet veya bahis reklamlarında haberdar olmadığını düşünüyorum.

Zaten haberi olmuş olsa beni o mekana kesinlikle yollamazdı. Bende sahne almazdım zaten. Kasım ayının ilk haftası Malta ülkesine hem vlog çekmek hem de anlaşmış olduğum mekanda sahneye çıkmak için Samet Demirok isimli arkadaşımla gitmiştim.

Havalimanından orada bulunan bir kişi bizi alarak otele ulaşmamızı sağladı. Akabinde eğlence mekanına gittik ve ben sahne aldım.

Sahne çıkışı otele dönerek ertesi gün havalimanından Türkiye'ye giriş yaptım. Bu süre zarfında orası ile alakalı iletişim kurduğum yetkili kimse olmadı.”

Suçlamaları kabul etmeyen Kerimcan, konser için 10 bin euro ödeme aldığını, ödemenin faturasını beyan edebileceğini de söylemişti.

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