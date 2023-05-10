"Chandelier" şarkısı ile tanınan Sia evlendi

2014 yılında piyasaya çıkardığı "Chandelier" şarkısıyla müzik sektörüne geri dönen ve Rihanna'nın "Diamonds" şarkısı gibi birçok hit parçanın sözlerini yazan Avusturalyalı şarkıcı Sia dünyaevine girdi.

"Chandelier" şarkısı ile tanınan Sia evlendi - 1

"Elastic Heart", "Cheap Thrills" ve " The Greatest" gibi hit şarkılara imza atan 47 yaşındaki ünlü şarkıcı Sia evlendi.

Sahnede ve kırmızı halıda yüzünü göstermemeyi tercih eden ve peruk ile yüzünü kapatan Avusturalyalı şarkıcı, İtalya'nın Portofino kentinde dünyaevine girdi.

N-LIFE HABERLERİ

"Chandelier" şarkısı ile tanınan Sia evlendi - 2

Uzun süredir birlikte olduğu Dan Bernad ile evlenen Grammy ödüllü yıldız, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Daha önce Erik Anders ile evli olan yıldız, 2016 yılında boşanmıştı.

"Chandelier" şarkısı ile tanınan Sia evlendi - 3


EVLAT EDİNDİ

Öte yandan, Sia 18 yaşında iki çocuğu evlat edinmişti. Oğullarından biriyle belgeselde tanıştığını söyleyen Sia, “Reality şovlara ve belgelesellere takıntılıyım. Bir belgesel izledim ve oğlumu gördüm” dedi. “Onu bulacağım ve onun annesi olacağım” diye düşündüğünü belirten ünlü şarkıcı, dediğini yaptı ve hem belgeselde gördüğü çocuğu, hem de onun arkadaşını evlat edindi. Sia, "Bugüne kadar yaptığım en güzel şey annelik" ifadesini kullandı.

"Chandelier" şarkısı ile tanınan Sia evlendi - 4

Şarkıcı 2020 yılında verdiği röportajda torun sahibi olduğunu açıklamıştı.  Sia, “Küçük oğlumun iki bebeği oldu. Bir büyükanneyim artık. Bana Nana diyecekler” ifadesini kullandı.

DAHA FAZLA GÖSTER