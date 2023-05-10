"Chandelier" şarkısı ile tanınan Sia evlendi



EVLAT EDİNDİ

Öte yandan, Sia 18 yaşında iki çocuğu evlat edinmişti. Oğullarından biriyle belgeselde tanıştığını söyleyen Sia, “Reality şovlara ve belgelesellere takıntılıyım. Bir belgesel izledim ve oğlumu gördüm” dedi. “Onu bulacağım ve onun annesi olacağım” diye düşündüğünü belirten ünlü şarkıcı, dediğini yaptı ve hem belgeselde gördüğü çocuğu, hem de onun arkadaşını evlat edindi. Sia, "Bugüne kadar yaptığım en güzel şey annelik" ifadesini kullandı.