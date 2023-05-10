"Chandelier" şarkısı ile tanınan Sia evlendi

"Elastic Heart", "Cheap Thrills" ve " The Greatest" gibi hit şarkılara imza atan 47 yaşındaki ünlü şarkıcı Sia evlendi.
Sahnede ve kırmızı halıda yüzünü göstermemeyi tercih eden ve peruk ile yüzünü kapatan Avusturalyalı şarkıcı, İtalya'nın Portofino kentinde dünyaevine girdi.
Uzun süredir birlikte olduğu Dan Bernad ile evlenen Grammy ödüllü yıldız, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
Daha önce Erik Anders ile evli olan yıldız, 2016 yılında boşanmıştı.
Öte yandan, Sia 18 yaşında iki çocuğu evlat edinmişti. Oğullarından biriyle belgeselde tanıştığını söyleyen Sia, “Reality şovlara ve belgelesellere takıntılıyım. Bir belgesel izledim ve oğlumu gördüm” dedi. “Onu bulacağım ve onun annesi olacağım” diye düşündüğünü belirten ünlü şarkıcı, dediğini yaptı ve hem belgeselde gördüğü çocuğu, hem de onun arkadaşını evlat edindi. Sia, "Bugüne kadar yaptığım en güzel şey annelik" ifadesini kullandı.
Şarkıcı 2020 yılında verdiği röportajda torun sahibi olduğunu açıklamıştı. Sia, “Küçük oğlumun iki bebeği oldu. Bir büyükanneyim artık. Bana Nana diyecekler” ifadesini kullandı.