Charles, kral olarak ilk resmi ziyaret için Almanya'da! Camilla kraliçe tacı taktı

İngiltere Kralı III. Charles, kral olduktan sonraki ilk resmi ziyaretini Almanya'ya gerçekleştirdi. Kral ve eşi Kraliçe Camilla, Almanya'da askeri törenle karşılandı. Kraliyet çifti için bir de ziyafet verildi. Konsort Kraliçe Camilla, akşam yemeği ziyafetine "Anne Kraliçe" I. Elizabeth ve II. Elizabeth'in taktığı taç ile katıldı.

Charles, kral olarak ilk resmi ziyaret için Almanya'da! Camilla kraliçe tacı taktı - 1

İngiltere Kralı III. Charles, tahta oturduktan sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Almanya'ya gerçekleştirdi.

Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşi Elke Budenbender tarafından başkent Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nda askeri törenle karşılandı.

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Charles, kral olarak ilk resmi ziyaret için Almanya'da! Camilla kraliçe tacı taktı - 2

Onlarca kişi Almanya ve İngiltere bayraklarıyla törene katıldı. İngiltere Kralı, halkla kısa süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Charles, kral olarak ilk resmi ziyaret için Almanya'da! Camilla kraliçe tacı taktı - 3

Charles daha sonra Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından Schloss Bellevue Sarayı'nda ağırlandı.

Burada "İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik" konulu bir resepsiyona da katıldı.

Charles, kral olarak ilk resmi ziyaret için Almanya'da! Camilla kraliçe tacı taktı - 4

Daha sonra Charles Camilla onuruna akşam yemeği düzenlendi.

Charles, kral olarak ilk resmi ziyaret için Almanya'da! Camilla kraliçe tacı taktı - 5

Yemekte İngiliz kraliyet ailesine eski Almanya Başbakanı Angela Merkel de eşlik etti.

Charles, kral olarak ilk resmi ziyaret için Almanya'da! Camilla kraliçe tacı taktı - 6

Merkel, yemekte yan yana oturduğu Charles ile bir süre sohbet etti.

Charles, kral olarak ilk resmi ziyaret için Almanya'da! Camilla kraliçe tacı taktı - 7

"ANNE KRALİÇE"NİN TACINI TAKTI

Kraliçe Camilla, yemekte, elmas gerdanlığı ve "anne kraliçe" olarak anılan I. Elizabeth'ten kalma ve II. Elizabeth'in de taktığı elmas tacıyla dikkat çekti.

Charles, kral olarak ilk resmi ziyaret için Almanya'da! Camilla kraliçe tacı taktı - 8

Charles'ın, Almanya ziyareti kapsamında Almanya Federal Meclisi'ne hitap edeceği ve Ukraynalı mültecileri de ziyaret edeceği belirtiliyor.

Charles, kral olarak ilk resmi ziyaret için Almanya'da! Camilla kraliçe tacı taktı - 9

FRANSA ZİYARETİ İPTAL EDİLDİ

Kral Charles'ın Almanya'dan önce Fransa'ya gitmesi bekleniyordu. Ancak ziyaret, Fransa genelinde devam eden emeklilik reformu karşıtı protestolar nedeniyle ertelenmişti.

Charles, kral olarak ilk resmi ziyaret için Almanya'da! Camilla kraliçe tacı taktı - 10
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