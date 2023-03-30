Charles, kral olarak ilk resmi ziyaret için Almanya'da! Camilla kraliçe tacı taktı

İngiltere Kralı III. Charles, tahta oturduktan sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Almanya'ya gerçekleştirdi.
Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşi Elke Budenbender tarafından başkent Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nda askeri törenle karşılandı.
Onlarca kişi Almanya ve İngiltere bayraklarıyla törene katıldı. İngiltere Kralı, halkla kısa süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
Charles daha sonra Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından Schloss Bellevue Sarayı'nda ağırlandı.
Burada "İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik" konulu bir resepsiyona da katıldı.
Daha sonra Charles Camilla onuruna akşam yemeği düzenlendi.
Yemekte İngiliz kraliyet ailesine eski Almanya Başbakanı Angela Merkel de eşlik etti.
Merkel, yemekte yan yana oturduğu Charles ile bir süre sohbet etti.
Kraliçe Camilla, yemekte, elmas gerdanlığı ve "anne kraliçe" olarak anılan I. Elizabeth'ten kalma ve II. Elizabeth'in de taktığı elmas tacıyla dikkat çekti.
Charles'ın, Almanya ziyareti kapsamında Almanya Federal Meclisi'ne hitap edeceği ve Ukraynalı mültecileri de ziyaret edeceği belirtiliyor.
Kral Charles'ın Almanya'dan önce Fransa'ya gitmesi bekleniyordu. Ancak ziyaret, Fransa genelinde devam eden emeklilik reformu karşıtı protestolar nedeniyle ertelenmişti.