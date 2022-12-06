Cheers ve Bak Şu Konuşana yapımlarıyla bilinen Kirstie Alley 71 yaşında öldü

Çocukları, "Ekranda olduğu kadar ikonik olduğu kadar, daha da harika bir anne ve büyükanneydi" diye yazdı.



Kardeşler “Annemizin yaşama sevinci ve tutkusu, çocukları, torunları ve birçok hayvanı, sonsuz yaratma sevinci bir yana, benzersizdi ve tıpkı onun gibi hayatı dolu dolu yaşamamız için bize ilham verdi” dedi.