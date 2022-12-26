Cher 36 yaşındaki sevgilisiyle nişanlandı mı?

‘Believe’ adlı şarkısıyla tanınan şarkıcı Cher (76), müzik yapımcısı Alexander Edwards (36) ile kasım ayında akşam yemeği çıkışında el ele görüntülenmelerinin ardından birlikteliklerini doğrulamıştı.
Söylentiler, çiftin ilişkilerini bir adım daha ileri götürdüklerini ortaya koydu.
Müzik ikonu, Noel paylaşımındaki pırlanta yüzükle akıllarda soru işareti yarattı. Cher, sosyal medya hesabından, “Söyleyecek kelime yok, Alexander” diye yazdı. Yüzüğü bir daha paylaşan Cher, bu defa, "Bu fotoğrafı yayınladım çünkü tırnaklar çok güzel" diye yazdı.
Bunun bir nişan ilanı olduğunu düşünen hayranları, hem şaşkınlık hem de sevinç içeren mesajlar yağdırdı. Kimi “Tebrikler” diye yazarken, kimi de “Evlenme mi teklif etti? Bu ne demek oluyor?” şeklinde sorular yöneltti.
Endişesini dile getiren hayranları da oldu. Bir takipçisi, “Bu konuda ne hissettiğimden emin değilim. O kadar uzun süredir hayranınım ki sana karşı niyetinden hemen şüpheleniyorum. Harika olduğunu biliyorum ve yakın çevrenin arkanı kollamaya devam edeceğinden eminim” diye yazdı.
Cher, daha önce Twitter’da Alexander Edwards’ın fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşarak ilişkisini ilan etmişti.
Alexander Edwards, eski model ve televizyon ünlüsü Amber Rose’un (39) eski sevgilisi. İkilinin ilişkisinden Slash Electric Alexander Edwards adında üç yaşında bir oğulları var.
Çiftin 40 yıllık yaş farkını eleştirenlere yanıt olarak Cher, sosyal medyadan yanıt vermiş, "Bizi Savunmuyorum. Kıskananlar Çatlasın... Mutlu Olmamız ve Kimseyi Rahatsız Etmememiz Önemli Değil" şeklinde bir tweet atmıştı.
Cher, sevgilisi Alexander Edwards'ın kendisine "kraliçe gibi" davrandığını söyleyerek, "Aşk matematikten anlamaz!" ifadesini kullanmıştı.