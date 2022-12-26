Cher 36 yaşındaki sevgilisiyle nişanlandı mı?

Müzik ikonu, Noel paylaşımındaki pırlanta yüzükle akıllarda soru işareti yarattı. Cher, sosyal medya hesabından, “Söyleyecek kelime yok, Alexander” diye yazdı. Yüzüğü bir daha paylaşan Cher, bu defa, "Bu fotoğrafı yayınladım çünkü tırnaklar çok güzel" diye yazdı.



Bunun bir nişan ilanı olduğunu düşünen hayranları, hem şaşkınlık hem de sevinç içeren mesajlar yağdırdı. Kimi “Tebrikler” diye yazarken, kimi de “Evlenme mi teklif etti? Bu ne demek oluyor?” şeklinde sorular yöneltti.