Cher genç sevgilisinden ayrıldı

Ünlü şarkıcı Cher ile altı aydır birlikte olduğu erkek arkadaşı Alexander “AE” Edwards'ın ayrıldığı öğrenildi.
76 yaşındaki müzisyen ve oyuncu ile 37 yaşındaki sevgilisinin birkaç hafta önce ilişkilerini noktaladığı öğrenilirken, ilişkiyi kimin bitirdiği ya da ayrılık nedeni bilinmiyor.
Cher'in sosyal medya hesabından paylaştığı bir pırlanta yüzük nedeniyle çiftin Aralık 2022'de nişanlandığı iddiası ortaya atılmıştı. Magazin sitesi TMZ, çiftin hiçbir zaman nişanlanmadığını, haklarında çıkan dedikodularla eğlenmek istediklerini yazdı.
Çiftin ilişkisi ilk kez Kasım 2022'de el ele fotoğraflanmalarının ardından ortaya çıkmıştı. Ancak çiftin arasındaki yaş farkı hiç gündemden düşmemişti.
Çiftin 40 yıllık yaş farkını eleştirenlere yanıt olarak Cher, sevgilisi Alexander Edwards'ın kendisine "kraliçe gibi" davrandığını söyleyerek, "Aşk matematikten anlamaz!" ifadesini kullanmıştı.
Alexander Edwards, eski model ve televizyon ünlüsü Amber Rose’un (39) eski sevgilisi. İkilinin ilişkisinden Slash Electric Alexander Edwards adında üç yaşında bir oğulları var. Edwards; Rihanna, Pusha T, Nas, Public Enemy ve Justin Bieber gibi müzisyenleri bünyesinde bulunduran efsanevi müzik şirketi Def Jam'de A&R (müzik şirketinde yeni sanatçılar keşfedip onlarla anlaşma yapan bölüm) başkan yardımcısı.
Cher daha önce Sonny Bono ve merhum şarkıcı Gregg Allman'la olmak üzere iki kez evlenmişti.
Ayrıca Tom Cruise, oyuncu Val Kilmer, plak şirketi patronu David Geffen ve Kiss'in solisti Gene Simmons'la da ilişkileri olmuştu.