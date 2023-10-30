Cher sesini beğenmediğini itiraf etti: Kadın ya da erkek sesi gibi değil

Ödüllerle dolu 60 yıllık bir müzik kariyerine sahip olan "pop müziğin ilahı" Cher, kendi sesini beğenmediği itirafında bulundu: Sesim ne erkeğe ne kadına benziyor, ben olsam bu sesi seçmezdim.

Cher sesini beğenmediğini itiraf etti: Kadın ya da erkek sesi gibi değil - 1

"Pop müziğin ilahı" olarak anılan Cher, kendi sesiyle ilgili ilginç bir itirafta bulundu. 77 yaşındaki şarkıcı ve aynı zamanda Oscar'lı oyuncu olan Cher, Paper dergisine verdiği röportajda, sesini beğenmediğini açıkladı. Ünlü sanatçı, sesinin ne kadına ne de erkek sesine benzediğini, ikisinin arasında olduğunu söyledi. 

"Believe" ve "If I Could Turn Back Time" gibi hit parçalarıyla tanınan Cher, "Eğer seçme şansım olsaydı, muhtemelen başka bir sesi seçerdim ama seçme şansım olmadı. Annemin sesini almışım" diye konuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Cher sesini beğenmediğini itiraf etti: Kadın ya da erkek sesi gibi değil - 2

"Sesim bir erkeğe benzemiyor, bir kadına benzemiyor. Ben daha ikisinin arasında bir yerdeyim" diyen Cher, "Garip bir tarzım var. Bir notayı süredüremediğimde sizin yaptığınızı yapıyorum: R'lerimi telaffuz etmiyorum. Sanırım bazı ünsüz harfleri söylemek zor, bu yüzden onları açık bırakmalıyım" şeklinde konuştu. 

"Dinleyiciler beğeniyor gibi görünüyor ve ben de gayet mutluyum ama ben olsam bu sesi seçmezdim" diyen Cher, "Bu sesi annemde severdim ve bu kesinlikle annemin sesi" ifadesini kullandı. 

Cher sesini beğenmediğini itiraf etti: Kadın ya da erkek sesi gibi değil - 3

Sesini, annesinin "daha yumuşak" sesiyle kıyaslayan Cher "Benimki daha keskin, farklı ama aynı, yine de bu sesi seçeceğimi sanmıyorum" dedi.

Cher sesini beğenmediğini itiraf etti: Kadın ya da erkek sesi gibi değil - 4

KARİYERİ ÖDÜLLERLE DOLU

Cher, kısa süre önce Michael Bublé, Tyga, Cyndi Lauper, Stevie Wonder ve Darlene Love'la işbirliği ve düetlerini içeren 13 parçalık "Christmas" (Noel) adlı albümünü çıkardı. Bu son albüm, sanatçının kariyerindeki 27. stüdyo albümü ve ilk Noel albümü olma özelliğini taşıyor.

Cher, pop yıldızı olarak 60 yıldan uzun bir kariyere sahip. Folk rock ikilisi Sonny & Cher olarak eşiyleçıkış yaptı. 1998'deki teklisi Believe ile Grammy Ödülü ve Billboard Müzik Ödülü'nü kazandı. Bu yıl da Cher: The Farewell Tour ile Olağanüstü Çeşitlilik, Müzik veya Komedi Özel dalında Emmy Ödülü kazandı.

Cher sesini beğenmediğini itiraf etti: Kadın ya da erkek sesi gibi değil - 5

Başarılı bir oyuncu da olan Cher, ayrıca Norman Jewison'ın 1987 yapımı romantik komedisi Moonstruck'la En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar ödülü kazandı. Ayrıca Ol Parker'ın 2018 yapımı müzik kutusu müzikal romantik komedisi "Mamma Mia! Yeniden Başlıyoruz"da Meryl Streep'in annesini canlandırdı.

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