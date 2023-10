Cher sesini beğenmediğini itiraf etti: Kadın ya da erkek sesi gibi değil

"Pop müziğin ilahı" olarak anılan Cher, kendi sesiyle ilgili ilginç bir itirafta bulundu. 77 yaşındaki şarkıcı ve aynı zamanda Oscar'lı oyuncu olan Cher, Paper dergisine verdiği röportajda, sesini beğenmediğini açıkladı. Ünlü sanatçı, sesinin ne kadına ne de erkek sesine benzediğini, ikisinin arasında olduğunu söyledi.

"Believe" ve "If I Could Turn Back Time" gibi hit parçalarıyla tanınan Cher, "Eğer seçme şansım olsaydı, muhtemelen başka bir sesi seçerdim ama seçme şansım olmadı. Annemin sesini almışım" diye konuştu.