Cher'den 40 yaş küçük sevgilisi hakkında açıklama: Aşk matematikten anlamaz!

Cher yanıt olarak, "Hepimizin Bildiği gibi... BEN DÜNKÜ ÇOCUK DEĞİLİM ve Kesin Olarak Bildiğim Şey... Hiçbir Garantinin Olmadığı. Ne zaman bir Seçim Yapsanız Şansınızı Denersiniz. Ben Her Zaman Şansımı Denedim... Ben BUYUM" dedi.

Ve çiftin 40 yıllık yaş farkını eleştirenlere yanıt olarak basitçe, "Bizi Savunmuyorum. Kıskananlar Çatlasın... Mutlu Olmamız ve Kimseyi Rahatsız Etmememiz Önemli Değil" şeklinde bir tweet attı.