Cher'den 40 yaş küçük sevgilisi hakkında açıklama: Aşk matematikten anlamaz!

Cher, 36 yaşındaki müzik yapımcısı Alexander Edwards'la ilişkisini Twitter üzerinden doğruladı.
76 yaşındaki sanatçı, kendisine "kraliçe gibi" davrandığını temin ederek yeni partnerinin bir fotoğrafını paylaştı.
"Believe" yıldızı yeni ilişkisine dair ilk ipucunu geçen hafta attığı "Hayatımın bir kısmı ÇOK HARİKA" yazdığı tweet'le vermişti.
Daha sonra bunu, pazar günü yeni sevgilisinin bir fotoğrafıyla kalp emojisi takip etti.
Independent'in haberine göre Cher, sevgilisinin ailesiyle çoktan tanıştığını da sözlerine ekleyerek "Aşk matematikten anlamaz!" dedi.
Bir hayranı ilişkiyi doğrulamasını istediğinde, ilk kez ekimde Paris Moda Haftası sırasında tanıştıklarını belirtip bir dizi emojiyle ilişkiyi doğruladı.
Başka bir takipçisiyse Edwards'ın yıldızla ilgili "niyetleri" konusundaki endişelerini dile getirdi. "Muhteşem olduğunu biliyoruz ve eminim yakın çevren arkanı kollamaya devam edecektir. Mutlu olmanı istiyoruz ama senden faydalanılmasını değil!!!" diye yazdı.
Cher yanıt olarak, "Hepimizin Bildiği gibi... BEN DÜNKÜ ÇOCUK DEĞİLİM ve Kesin Olarak Bildiğim Şey... Hiçbir Garantinin Olmadığı. Ne zaman bir Seçim Yapsanız Şansınızı Denersiniz. Ben Her Zaman Şansımı Denedim... Ben BUYUM" dedi.
Ve çiftin 40 yıllık yaş farkını eleştirenlere yanıt olarak basitçe, "Bizi Savunmuyorum. Kıskananlar Çatlasın... Mutlu Olmamız ve Kimseyi Rahatsız Etmememiz Önemli Değil" şeklinde bir tweet attı.
Haber, çiftin geçen günlerde Hollywood restoranı Craig's'de el ele görüntülenmesiyle geldi.
Edwards; Rihanna, Pusha T, Nas, Public Enemy ve Justin Bieber gibi müzisyenleri bünyesinde bulunduran efsanevi müzik şirketi Def Jam'de A&R (müzik şirketinde yeni sanatçılar keşfedip onlarla anlaşma yapan bölüm) başkan yardımcısı.
Kaliforniya eyaletinin Oakland şehrinden olan Edwards, bir zamanlar üç yaşındaki oğlu Slash Electric Alexander Edwards'ın annesi model ve aktivist Amber Rose'la ilişki yaşamıştı.
Cher daha önce Sonny Bono ve merhum şarkıcı Gregg Allman'la olmak üzere iki kez evlenmişti.
Ayrıca Tom Cruise, oyuncu Val Kilmer, plak şirketi patronu David Geffen ve Kiss'in solisti Gene Simmons'la da ilişkileri olmuştu.