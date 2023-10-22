Cher'den Alexander Edwards ile evlilik açıklaması
Müzik ikonu Cher, 37 yaşındaki sevgilisi Alexander Edwards ile evlenip evlenmeyeceklerine dair açıklama yaptı.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Cher, Los Angeles Times'a verdiği röportajda genç sevgilisi Alexander Edwards ile ilişkisi hakkında konuştu.
77 yaşındaki müzik ikonu, 37 yaşındaki sevgilisiyle evlenip evlenmeyeceği sorulduğunda, "Muhtemelen hayır" yanıtını verdi. Nedenine gelince, Cher, "Çünkü daha önce evlendi. Alexander ile çok mutluyum" diye yanıt verdi.