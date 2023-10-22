Cher'den Alexander Edwards ile evlilik açıklaması

Müzik ikonu Cher, 37 yaşındaki sevgilisi Alexander Edwards ile evlenip evlenmeyeceklerine dair açıklama yaptı.

Cher'den Alexander Edwards ile evlilik açıklaması - 1

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Cher, Los Angeles Times'a verdiği röportajda genç sevgilisi Alexander Edwards ile ilişkisi hakkında konuştu.

77 yaşındaki müzik ikonu, 37 yaşındaki sevgilisiyle evlenip evlenmeyeceği sorulduğunda, "Muhtemelen hayır" yanıtını verdi. Nedenine gelince, Cher, "Çünkü daha önce evlendi. Alexander ile çok mutluyum" diye yanıt verdi.

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Cher'den Alexander Edwards ile evlilik açıklaması - 2

Parmağındaki yüzüğün bir nişan yüzüğü olmadığını söyleyen Cher, "Bu yüzüğü bana geçen Noel'de vermişti. Sadece bana bunu hediye etmek istedi" diye konuştu.

Cher'den Alexander Edwards ile evlilik açıklaması - 3

Cher, müzik yapımcısı Alexander Edwards'la ilişkisini geçen yıl Twitter üzerinden doğrulamış, sevgilisinin kendisine "kraliçe gibi" davrandığını söylemişti. Ünlü sanatçı, erkek arkadaşıyla aralarındaki 40 yıllık yaş farkını eleştirenlere yanıt olarak, "Aşk matematikten anlamaz!" ifadesini kullanmıştı.

Cher'den Alexander Edwards ile evlilik açıklaması - 4

Alexander Edwards; Rihanna, Pusha T, Nas, Public Enemy ve Justin Bieber gibi müzisyenleri bünyesinde bulunduran efsanevi müzik şirketi Def Jam'de A&R (müzik şirketinde yeni sanatçılar keşfedip onlarla anlaşma yapan bölüm) başkan yardımcısı.

Cher'den Alexander Edwards ile evlilik açıklaması - 5

Edwards, bir zamanlar üç yaşındaki oğlu Slash Electric Alexander Edwards'ın annesi model ve aktivist Amber Rose'la ilişki yaşamıştı.

Cher'den Alexander Edwards ile evlilik açıklaması - 6

Cher daha önce Sonny Bono ve merhum şarkıcı Gregg Allman'la olmak üzere iki kez evlenmişti.

Cher'den Alexander Edwards ile evlilik açıklaması - 7

Ayrıca Tom Cruise, oyuncu Val Kilmer, plak şirketi patronu David Geffen ve Kiss'in solisti Gene Simmons'la da ilişkileri olmuştu.

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