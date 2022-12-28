Cher’in 40 yaş küçük sevgilisiyle nişan bilmecesi çözüldü

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Cher’in önceki gün sosyal medyadaki pırlanta yüzük paylaşımı, 36 yaşındaki sevgilisi Alexander Edwards ile nişanlandığı şeklinde yorumlanmıştı.
Müzik yapımcısı Alexander Edwards (36) ile kasım ayında akşam yemeği çıkışında el ele görüntülenmelerinin ardından birlikteliklerini doğrulayan 76 yaşındaki Cher, sosyal medya hesabından, “Söyleyecek kelime yok, Alexander” diye yazmıştı. Yüzüğü bir daha paylaşan Cher, bu defa, "Bu fotoğrafı yayınladım çünkü tırnaklar çok güzel" ifadesini kullanmıştı.
Bu paylaşımlar sonrası nişan bilmecesi, E! News’ew konuşan, Cher’e yakın bir kaynağın sözleriyle çözüldü. Cher’in yakını, “Onlar nişanlanmadı. Yüzük sadece güzel bir hediyeydi” yorumunu yaptı.
Cher, daha önce Twitter’da Alexander Edwards’ın fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşarak ilişkisini ilan etmişti.
Alexander Edwards, eski model ve televizyon ünlüsü Amber Rose’un (39) eski sevgilisi. İkilinin ilişkisinden Slash Electric Alexander Edwards adında üç yaşında bir oğulları var.
"AŞK MATEMATİKTEN ANLAMAZ"
Çiftin 40 yıllık yaş farkını eleştirenlere yanıt olarak Cher, sosyal medyadan yanıt vermiş, "Bizi Savunmuyorum. Kıskananlar Çatlasın... Mutlu Olmamız ve Kimseyi Rahatsız Etmememiz Önemli Değil" şeklinde bir tweet atmıştı.
Cher, sevgilisi Alexander Edwards'ın kendisine "kraliçe gibi" davrandığını söyleyerek, "Aşk matematikten anlamaz!" ifadesini kullanmıştı.