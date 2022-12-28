Cher’in 40 yaş küçük sevgilisiyle nişan bilmecesi çözüldü

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Cher’in önceki gün sosyal medyadaki pırlanta yüzük paylaşımı, 36 yaşındaki sevgilisi Alexander Edwards ile nişanlandığı şeklinde yorumlanmıştı.



Müzik yapımcısı Alexander Edwards (36) ile kasım ayında akşam yemeği çıkışında el ele görüntülenmelerinin ardından birlikteliklerini doğrulayan 76 yaşındaki Cher, sosyal medya hesabından, “Söyleyecek kelime yok, Alexander” diye yazmıştı. Yüzüğü bir daha paylaşan Cher, bu defa, "Bu fotoğrafı yayınladım çünkü tırnaklar çok güzel" ifadesini kullanmıştı.