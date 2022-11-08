Chris Evans dünyanın en seksi erkeği seçildi

1985 yılından beri her yıl ‘dünyanın en seksi erkeği’ni seçen People dergisi, bu sene ABD’li oyuncu Chris Evans’ı seçti. Aslen Bostonlı olan 41 yaşındaki oyuncu, bu unvanı aldığı için People dergisine kapak oldu.
‘Dünyanın en seksi erkeği’ unvanını aldığı için çok mutlu olduğunu paylaşan Evans, “Yaşlanıp sarktığım günler geldiğinde bu kapağa bakacağım. Adaylar arasına dahil edildiğim için bile kendimi şanslı hissediyorum” dedi.
Annesinin bu habere çok sevineceğini söyleyen yıldız “Annem yaptığım her şeyle gurur duyuyor ama bu gerçekten övünebileceği bir şey olacak” dedi.
Daha önce evlenmeyen ve henüz çocuk sahibi olmayan oyuncu, People dergisine mutlaka bir gün evlenip çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.
Şu sıralar daha önce dünyanın en seksi erkeği seçilen Dwayne 'The Rock' Johnson ile Red One adlı filmin çekimlerini yapan Evans, Johnson ile bir araya gelerek dünyanın en seksi erkeği seçilmesini kutlamayı ihmal etmedi.
Birbirinden farklı birçok rolde izleyiciyle buluşan oyuncunun en bilinen rolü kuşkusuz Kaptan Amerika oldu. 'İlk Yenilmez' olarak Marvel evrenine dahil olan Evans, II. Dünya Savaşı'nda Amerikalıların geliştirdiği süper asker Steve Rogers'ı canlandırdı.
Yenilmezler serisinin son filmi Avengers: Endgame ile Marvel evrenine veda eden yıldız, Kaptan Amerika rolü olmasa kariyerinde bu noktaya gelemeceğini söyledi.
Kaptan Amerika aslında Evans'ın ilk süper kahraman rolü değil. Oyuncu, Fantastik Dörtlü (2005) filminde vücudundan ateş çıkarabilen Human Torch karakterini canlandırdı.
Oyuncunun son dönemde yer aldığı başarılı projelerden biri olan Bıçaklar Çekildi (2019) yıldız kadrosu ve gizemli hikayesi ile eleştirmenlerden tam not almıştı.
Evans'ın yer aldığı son projesi ise The Gray Man (2022). Yenilmezler'in yönetmeni Russo kardeşler ile bir araya gelen oyuncuya başrollerde Ryan Gosling eşlik etmişti.
Gece Bitmeden (2014) filmiyle ilk defa yönetmen koltuğunda oturan oyuncu, aynı zamanda filmin başrolünde yer aldı.
Evans, Yenilmezler serisinde rol arkadaşları Robert Downey Jr. ve Chris Hemsworth ile Hollwyood Chinese Theatre, parmak izlerini çimentoya basma seremonisine katılmıştı.
İşte oyuncunun rol aldığı bazı yapımlar ve kırmızı halıdan görüntüleri....
The Gift (2017)
Jacob'ı Savunmak (2020)