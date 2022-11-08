Chris Evans dünyanın en seksi erkeği seçildi

‘Dünyanın en seksi erkeği’ unvanını aldığı için çok mutlu olduğunu paylaşan Evans, “Yaşlanıp sarktığım günler geldiğinde bu kapağa bakacağım. Adaylar arasına dahil edildiğim için bile kendimi şanslı hissediyorum” dedi.

Annesinin bu habere çok sevineceğini söyleyen yıldız “Annem yaptığım her şeyle gurur duyuyor ama bu gerçekten övünebileceği bir şey olacak” dedi.