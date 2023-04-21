Chris Evans'tan ilk buluşma yeri önerisi

Geçtiğimiz yıl People dergisi tarafından "yaşayan en seksi erkek" seçilen Chris Evans, yeni filmi Ghosted'ın galası için bulunduğu New York'taki AMC Lincoln Square Theater'da Entertainment Tonight'a röportaj verdi.
Flört hayatı hakkında konuşan Evans, kendisinin ideal ilk buluşma noktasına ilişkin, "Sadece sohbet edebileceğiniz herhangi bir yer. İyi bir sohbet edebileceğiniz herhangi bir yer" dedi.
Ünlü isim, olumsuz flört deneyimleri hakkında da açık konuştu.
Aktör, "Ghosting'den çok daha kötü bir şey yaşadığımı düşünüyorum" dedi.
Evans, sözlerine; "Sanırım ghost'lanmayı tercih ederdim çünkü dilediğiniz senaryoyu uydurabilirsiniz. Mesajlarıma yavaş yavaş daha az cevap almaya başladım ve o kişinin sizi öylece bir kenara ittiğini anlayorsunuz" diye devam etti.
Evans daha sonra bu durumla nasıl başa çıktığından bahsederek "Kendinize bir hikaye anlatırsınız, ayakta kalmak için ne yapmanız gerekiyorsa onu yaparsınız" dedi.
Öte yandan Chris Evans'ın bir süredir Alba Baptista'la birlikte olduğu iddia ediliyor.
İkiliden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmese de Evans, Sevgililer Günü'nde Baptista'la ile fotoğrafını paylaşmış ve "Onu Mario Bros. 3'le tanıştırdım.O bu videodan nefret ediyor ama ben seviyorum" notunu düşmüştü.