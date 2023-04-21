Chris Evans'tan ilk buluşma yeri önerisi

Marvel'ın sevilen karakteri "Kaptan Amerika"ya hayat veren ünlü aktör Chris Evans, flört hayatı hakkında konuştu. Ünlü isim, ilk buluşma için en iyi yerin neresi olduğunu açıkladı.

Chris Evans'tan ilk buluşma yeri önerisi - 1

Geçtiğimiz yıl People dergisi tarafından "yaşayan en seksi erkek" seçilen Chris Evans, yeni filmi Ghosted'ın galası için bulunduğu New York'taki AMC Lincoln Square Theater'da Entertainment Tonight'a röportaj verdi.

N-LIFE HABERLERİ

Chris Evans'tan ilk buluşma yeri önerisi - 2

"SOHBET EDİLECEK HERHANGİ BİR YER"

Flört hayatı hakkında konuşan Evans, kendisinin ideal ilk buluşma noktasına ilişkin, "Sadece sohbet edebileceğiniz herhangi bir yer. İyi bir sohbet edebileceğiniz herhangi bir yer" dedi.

Chris Evans'tan ilk buluşma yeri önerisi - 3

OLUMSUZ DENEYİMLERİNİ ANLATTI

Ünlü isim, olumsuz flört deneyimleri hakkında da açık konuştu.

Aktör, "Ghosting'den çok daha kötü bir şey yaşadığımı düşünüyorum" dedi.

Chris Evans'tan ilk buluşma yeri önerisi - 4

"MESAJLARINIZA DAHA AZ CEVAP VERDİKÇE KENARA İTİLDİĞİNİZİ ANLIYORSUNUZ"

Evans, sözlerine; "Sanırım ghost'lanmayı tercih ederdim çünkü dilediğiniz senaryoyu uydurabilirsiniz. Mesajlarıma yavaş yavaş daha az cevap almaya başladım ve o kişinin sizi öylece bir kenara ittiğini anlayorsunuz" diye devam etti.

Chris Evans'tan ilk buluşma yeri önerisi - 5

Evans daha sonra bu durumla nasıl başa çıktığından bahsederek "Kendinize bir hikaye anlatırsınız, ayakta kalmak için ne yapmanız gerekiyorsa onu yaparsınız" dedi.

Chris Evans'tan ilk buluşma yeri önerisi - 6

ALBA BAPTISTA İLE AŞK YAŞADIĞI SÖYLENİYOR

Öte yandan Chris Evans'ın bir süredir Alba Baptista'la birlikte olduğu iddia ediliyor.

Chris Evans'tan ilk buluşma yeri önerisi - 7

İkiliden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmese de Evans, Sevgililer Günü'nde Baptista'la ile fotoğrafını paylaşmış ve "Onu Mario Bros. 3'le tanıştırdım.O bu videodan nefret ediyor ama ben seviyorum" notunu düşmüştü.

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