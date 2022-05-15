Chris Rock tarafını seçti: Tüm kadınlara inanın Amber Heard hariç

Haberler - ntv.com.tr | 15.05.2022 - 11:55 - Son Güncelleme : 15.05.2022 - 12:21

Ünlü komedyen Chris Rock, Johnny Depp ve Amber Heard’ün karalama davasıyla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. İngiltere’de gerçekleştirdiği bir komedi gösterisinde konuşan Rock, Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard için “Tüm kadınlara inanın... Amber Heard hariç” dedi.

Chris Rock tarafını seçti: Tüm kadınlara inanın Amber Heard hariç - 1

Son dönemde Oscar’da ’in attığı yumruk ile gündeme gelen Amerikalı komedyen Chris Rock, ve ün devam eden mahkeme süreciyle ilgili yorumda bulundu.

Chris Rock tarafını seçti: Tüm kadınlara inanın Amber Heard hariç - 2

“TÜM KADINLARA İNANIN... AMBER HEARD HARİÇ”

Londra’da gerçekleştirdiği komedi gösterisi esnasında çiftin davasına atıfta bulunan Rock, “Tüm kadınlara inanın... Amber Heard hariç” ifadelerini kullandı.

Chris Rock tarafını seçti: Tüm kadınlara inanın Amber Heard hariç - 3

“O kadının nesi var? Yatağı tuvalet olarak kullanmış!” diyen Rock, Depp’in mahkemede dile getirdiği yatakta dışkı bırakma olayına göndermede bulundu.

Chris Rock tarafını seçti: Tüm kadınlara inanın Amber Heard hariç - 4

"BU OLAYDAN SONRA İLİŞKİLERİNE DEVAM ETMİŞLER"

Komedyen, “Yatağa dışkı bırakmış. Burada neler oluyor? Ve bundan sonra da ilişkilerine devam etmişler” dedi.

Chris Rock tarafını seçti: Tüm kadınlara inanın Amber Heard hariç - 5

"DUYULMAYI HAK EDEN GERÇEK KURBANLAR VAR"

57 yaşındaki komedyen “Bugünlerde herkes kurbanı oynuyor. Dünyada duyulmayı, sevgimizi ve şefkatimizi hak eden gerçek kurbanlar var. Ama eğer herkes kurban olduğunu söylerse, gerçek kurbanları kimse duymaz” dedi

Chris Rock tarafını seçti: Tüm kadınlara inanın Amber Heard hariç - 6

"YATAĞI TUVALET GİBİ KULLANDI"

Karalama davası esnasında ifade veren Depp'in Heard hakkında yaptığı açıklamalar bomba etkisi yaratmıştı.

Heard’ün evde olmadığı bir zamanda eve gidip eşyalarını almak isteyen Amerikalı oyuncu, güvenlik görevlisinin gönderdiği fotoğrafta yatağın kendisine ait olan kısmında insan dışkısı gördüğünü söylemişti.

N-LIFE HABERLERİ

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