Chris Rock tarafını seçti: Tüm kadınlara inanın Amber Heard hariç

"DUYULMAYI HAK EDEN GERÇEK KURBANLAR VAR"

57 yaşındaki komedyen “Bugünlerde herkes kurbanı oynuyor. Dünyada duyulmayı, sevgimizi ve şefkatimizi hak eden gerçek kurbanlar var. Ama eğer herkes kurban olduğunu söylerse, gerçek kurbanları kimse duymaz” dedi