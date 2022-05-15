Chris Rock tarafını seçti: Tüm kadınlara inanın Amber Heard hariç

Haberler - ntv.com.tr | 15.05.2022 - 11:55 - Son Güncelleme : 15.05.2022 - 12:21
Son dönemde Oscar’da Will Smith’in attığı yumruk ile gündeme gelen Amerikalı komedyen Chris Rock, Johnny Depp ve Amber Heard’ün devam eden mahkeme süreciyle ilgili yorumda bulundu.
Londra’da gerçekleştirdiği komedi gösterisi esnasında çiftin davasına atıfta bulunan Rock, “Tüm kadınlara inanın... Amber Heard hariç” ifadelerini kullandı.
“O kadının nesi var? Yatağı tuvalet olarak kullanmış!” diyen Rock, Depp’in mahkemede dile getirdiği yatakta dışkı bırakma olayına göndermede bulundu.
Komedyen, “Yatağa dışkı bırakmış. Burada neler oluyor? Ve bundan sonra da ilişkilerine devam etmişler” dedi.
57 yaşındaki komedyen “Bugünlerde herkes kurbanı oynuyor. Dünyada duyulmayı, sevgimizi ve şefkatimizi hak eden gerçek kurbanlar var. Ama eğer herkes kurban olduğunu söylerse, gerçek kurbanları kimse duymaz” dedi
Karalama davası esnasında ifade veren Depp'in Heard hakkında yaptığı açıklamalar bomba etkisi yaratmıştı.
Heard’ün evde olmadığı bir zamanda eve gidip eşyalarını almak isteyen Amerikalı oyuncu, güvenlik görevlisinin gönderdiği fotoğrafta yatağın kendisine ait olan kısmında insan dışkısı gördüğünü söylemişti.