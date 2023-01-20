Chrissy Teigen bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi

Yaklaşık iki sene önce düşük yapan ABD’li model Chrissy Teigen ile eşi John Legend, geçtiğimiz hafta üçüncü kez anne baba olmanın sevincini yaşamıştı. Şimdilerde bebeğiyle ilgilenen Teigen, üç çocuğunun fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Chrissy Teigen bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi - 1

Ünlü şarkıcı John Legend ve model Chrissy Teigen, yaklaşık iki sene önce üçüncü çocuklarını kaybettiklerini paylaşmıştı.

Chrissy Teigen bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi - 2

Geçtiğimiz ağustos ayında üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyuran 37 yaşındaki model, geçtiğimiz hafta doğum yaptı.

Chrissy Teigen bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi - 3

EŞİ KONSERDE AÇIKLADI

Teigen’in doğum haberini ise eşi John Legend konser esnasında verdi. 43 yaşındaki şarkıcı, küçük bir gruba verdiği özel bir konserde “Bu sabah bizim ufaklık dünyaya geldi” yorumunda bulundu.

Chrissy Teigen bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi - 4

Luna ve Miles adında iki çocuğu bulunan Legend, bu mutlu haberi dinleyicilerle paylaşırken “Ne kadar güzel bir gün” ifadelerini kullandı.

Chrissy Teigen bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi - 5

Üçüncü kez anne olma heyecanını yaşayan Chrissy Teigen, çocuklarının fotoğrafını paylaşarak, kızının yüzünü de ilk kez gösterdi.

Chrissy Teigen bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi - 6

"MUTLULUK İÇİNDEYİZ"

Ünlü model, paylaşımına "O burada, Esti Maxine Stephens. Ev hareketli ve ailemiz daha mutlu olamazdı. Babam, Luna ve Miles'ı sevgi dolu görünce gece sevinç gözyaşları döküyor ve hala bebek bezine ihtiyacın olduğunu öğreniyorum. Mutluluk içindeyiz. Tüm sevgi ve iyi dilekleriniz için teşekkür ederiz. Hepsini hissediyoruz" notunu düştü.

Chrissy Teigen bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi - 7

"JACK HEP BİZİM AİLEMİZİN PARÇASI OLARAK KALACAK"

Öte yandan yoğun bir kanamanın ardından düşük yapan Teigen, doğmamış bebeğine hitaben yazdığı mesajda, bebeğine Jack adını verdiklerini söyleyerek, "O hep bizim ailemizin parçası olarak kalacak" demişti.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER