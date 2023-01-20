Chrissy Teigen bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi

"MUTLULUK İÇİNDEYİZ"

Ünlü model, paylaşımına "O burada, Esti Maxine Stephens. Ev hareketli ve ailemiz daha mutlu olamazdı. Babam, Luna ve Miles'ı sevgi dolu görünce gece sevinç gözyaşları döküyor ve hala bebek bezine ihtiyacın olduğunu öğreniyorum. Mutluluk içindeyiz. Tüm sevgi ve iyi dilekleriniz için teşekkür ederiz. Hepsini hissediyoruz" notunu düştü.