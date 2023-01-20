Chrissy Teigen bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi

Ünlü şarkıcı John Legend ve model Chrissy Teigen, yaklaşık iki sene önce üçüncü çocuklarını kaybettiklerini paylaşmıştı.
Geçtiğimiz ağustos ayında üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyuran 37 yaşındaki model, geçtiğimiz hafta doğum yaptı.
Teigen’in doğum haberini ise eşi John Legend konser esnasında verdi. 43 yaşındaki şarkıcı, küçük bir gruba verdiği özel bir konserde “Bu sabah bizim ufaklık dünyaya geldi” yorumunda bulundu.
Luna ve Miles adında iki çocuğu bulunan Legend, bu mutlu haberi dinleyicilerle paylaşırken “Ne kadar güzel bir gün” ifadelerini kullandı.
Üçüncü kez anne olma heyecanını yaşayan Chrissy Teigen, çocuklarının fotoğrafını paylaşarak, kızının yüzünü de ilk kez gösterdi.
Ünlü model, paylaşımına "O burada, Esti Maxine Stephens. Ev hareketli ve ailemiz daha mutlu olamazdı. Babam, Luna ve Miles'ı sevgi dolu görünce gece sevinç gözyaşları döküyor ve hala bebek bezine ihtiyacın olduğunu öğreniyorum. Mutluluk içindeyiz. Tüm sevgi ve iyi dilekleriniz için teşekkür ederiz. Hepsini hissediyoruz" notunu düştü.
Öte yandan yoğun bir kanamanın ardından düşük yapan Teigen, doğmamış bebeğine hitaben yazdığı mesajda, bebeğine Jack adını verdiklerini söyleyerek, "O hep bizim ailemizin parçası olarak kalacak" demişti.