Chrissy Teigen doğum anını paylaştı

NEDEN SEZARYEN TERCİH ETTİĞİNİ AÇIKLADI

İlk iki çocuğunu normal doğum yöntemiyle dünyaya getiren Chrissy Teigen, neden sezaryen tercih ettiğini ise "Her iki yöntemi de deneyimlemek ve nasıl hissettirdiğini öğrenmek istediğim" diyerek açıkladı.