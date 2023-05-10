Chrissy Teigen doğum anını paylaştı

Uzun yıllar aranan bir model olarak çalıştıktan sonra John Legend ile dünyaevine giren Chrissy Teigen, 2023 yılının ilk ayında Esti adını verdiği kızını kucağına almıştı.
Üçüncü kez anne olan Chrissy Teigen, hamilelik sürecinde sık sık objektif karşısında çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Bu süreçte bikinili fotoğraflarını da paylaşan büyüyen karnını gözler önüne seren ünlü isim, durumunu abartmakla suçlanmıştı.
Şimdilerde eşi ve üç çocuğuyla mutluluk pozları veren Chrissy Teigen hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
Teigen'ın bebeğini kaybettikten sonra yaşadığı sağlık sorunları yüzünden hamile kalamadığını ve hamileliğinin yalan olduğunu, bebeğine taşıyıcı anne yoluyla kavuştuğunu iddia etti.
Ünlü isim, hakkında ortaya atılan iddialara son vermek için doğum anında çekilen fotoğrafını paylaştı.
Kızını sezaryen yöntemle dünyaya getiren Teigen, bu anın fotoğraflarından birini paylaşarak "Ne kadar da geçekçi bir sahte karın" ifadelerini kullandı.
İlk iki çocuğunu normal doğum yöntemiyle dünyaya getiren Chrissy Teigen, neden sezaryen tercih ettiğini ise "Her iki yöntemi de deneyimlemek ve nasıl hissettirdiğini öğrenmek istediğim" diyerek açıkladı.
Öte yandan Legend'dan Luna ve Miles adında iki çocuğunu bulunan Teigen, Ekim 2020’de ölü doğum yapmış ve bebeğini kaybetmişti.