Chrissy Teigen doğum anını paylaştı

Model Chrissy Teigen, 2013 yılında evlendiği John Legend ile üçüncü çocukları Esti'yi kucaklarına almıştı. Ünlü isim, kızına taşıyıcı anne aracılığı ile kavuştuğu yönündeki iddialara fotoğrafla yanıt verdi.

Chrissy Teigen doğum anını paylaştı - 1

Uzun yıllar aranan bir model olarak çalıştıktan sonra John Legend ile dünyaevine giren Chrissy Teigen, 2023 yılının ilk ayında Esti adını verdiği kızını kucağına almıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Chrissy Teigen doğum anını paylaştı - 2

Üçüncü kez anne olan Chrissy Teigen, hamilelik sürecinde sık sık objektif karşısında çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Chrissy Teigen doğum anını paylaştı - 3

Bu süreçte bikinili fotoğraflarını da paylaşan büyüyen karnını gözler önüne seren ünlü isim, durumunu abartmakla suçlanmıştı.

Chrissy Teigen doğum anını paylaştı - 4

Şimdilerde eşi ve üç çocuğuyla mutluluk pozları veren Chrissy Teigen hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Chrissy Teigen doğum anını paylaştı - 5

TAŞIYICI ANNE İDDİALARINA YANIT VERDİ

Teigen'ın bebeğini kaybettikten sonra yaşadığı sağlık sorunları yüzünden hamile kalamadığını ve hamileliğinin yalan olduğunu, bebeğine taşıyıcı anne yoluyla kavuştuğunu iddia etti.

Chrissy Teigen doğum anını paylaştı - 6

Ünlü isim, hakkında ortaya atılan iddialara son vermek için doğum anında çekilen fotoğrafını paylaştı.

Kızını sezaryen yöntemle dünyaya getiren Teigen, bu anın fotoğraflarından birini paylaşarak "Ne kadar da geçekçi bir sahte karın" ifadelerini kullandı.

Chrissy Teigen doğum anını paylaştı - 7

NEDEN SEZARYEN TERCİH ETTİĞİNİ AÇIKLADI

İlk iki çocuğunu normal doğum yöntemiyle dünyaya getiren Chrissy Teigen, neden sezaryen tercih ettiğini ise "Her iki yöntemi de deneyimlemek ve nasıl hissettirdiğini öğrenmek istediğim" diyerek açıkladı.

Chrissy Teigen doğum anını paylaştı - 8

BEBEĞİNİ KAYBETMİŞTİ

Öte yandan Legend'dan Luna ve Miles adında iki çocuğunu bulunan Teigen, Ekim 2020’de ölü doğum yapmış ve bebeğini kaybetmişti.

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